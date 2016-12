Um olho no cliente, outro no fiscal

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 00:38

No maior comércio popular do País, da Rua 25 de Março, o vendedor é do Ceará; os produtos, e o patrão, da Coreia Textos: Melquíades Júnior | Fotos: Eduardo Queiroz

Maike da Silva Vendedor ambulante, natural de Assaré (CE). Há quatro anos em São Paulo

Uma das primeiras diferenças que Maike sentiu ao sair do Ceará para São Paulo é que as pessoas correm. O rio de gente sobe e desce pelas escadas na estação do metrô. Para percorrer longas distâncias o passo é decisivo, como numa corrida de revezamento com o bastão das horas. Quem chega por último vende menos, trabalha mais. Sendo na 25 de Março, então, cada minuto conta, como numa pescaria em que o anzol deve ser içado antes de o cardume passar. E no complexo de venda popular maior do Brasil, é preciso estar muito atento, porque passam tantos que alguém há de ter interesse por tudo, inclusive aparelho de barbear eletrônico, sua especialidade de venda.

A principal técnica para chamar o cliente, lhe ensinaram, é mesmo puxar a voz, fazer a ladainha. Fale tudo, fale o que quiser, mas não esqueça de incluir a palavra barato. E se precisar de ênfase, a expressão “tá acabando”.

Nem sempre dá certo para quem é tímido, então seu jeito é no olhar. Com tantas pessoas passando em movimento contrário, tenta fisgar quem cruza o olhar consigo ou com a bandeja de importados logo à sua frente. “Se eu falar alto, vem o rapa”. É a polícia fiscalizadora, que vai e vem do final da rua para recolher os produtos vendidos sem cupom fiscal, primeiro sinal da sonegação de impostos.

É sem nota mesmo

Maike não se constrange em dizer que vende os importados sem nota, pois quase todos ali o fazem. Mas de vez em quando tem que correr. A toalha da mesa improvisada na calçada é a própria sacola virada do avesso. Se a polícia chega, a estratégia é se fazer de passarinho: os ambulantes dão um forte assobio e assim vão em sequência avisando os demais na extensão da rua e adjacências. É quando todos ficam mais atentos, com um olho no cliente e o outro na fiscalização.

Se a polícia faz menção de pegar, o jeito é passarinho virar lebre. São, em média, R$ 400 reais em aparelhos de barbear na sacola que leva até cinco dias para vender.

O estranhamento do cearense é com a grande presença de coreanos e chineses no comércio. E não só isso: são praticamente imexíveis para a polícia. “Todo mundo sabe que eles vendem sem nota”. Mais que isso, os coreanos são em boa parte fornecedores dos produtos da agitada 25 de Março.

A chegada a São Paulo foi como uma maioridade aos 20 anos. Ter que fazer tudo só e trabalhar como quem compra um dia de cada vez. Não era bem o que esperava, porque já estava com o serviço praticamente certo na construção civil em São José dos Campos. Não deu.

Se o desespero não fazia um só instante deixar de pensar numa solução, a perseverança era o combustível dos dias. Afinal, até mesmo para retornar à casa precisaria de dinheiro. Foi quando lhe incluíram no setor de almoxarifado de uma empresa transportadora de cargas.

Quando começaram os cortes de funcionários, o seu currículo de ensino médio incompleto torna-se o avesso da oportunidade. “Quando cheguei ao terceiro ano do ensino médio, a situação em casa estava muito difícil, eu tive que trabalhar”.

Quando se viu assistente de pedreiro levantando casas em Assaré, sentiu que era capaz de erguer prédios no Sudeste, onde "se paga muito melhor".

Estar em São Paulo é um misto de orgulho e sacrifício pela distância da família. Tenta transformar a indignação de não se despedir do pai (entrou para a estatística de mortos em acidente de moto em 2014) em força para conseguir juntar dinheiro e não só mandar para a mãe como ir junto. “O que adianta trabalhar e viver longe da mãe? Quero dar uma vida tranquila a ela”.

A semana natalina de seu Maike, dona Diolinda, é trabalhando com o dobro do movimento em meses 'normais' (chega a um milhão de pessoas passando em um dia no complexo comercial encabeçado pela Rua 25 de Março. Apesar da crise, as pessoas continuam comprando o presente de Natal. Se não está com um olho na venda, outro nos guardas, é com a cabeça em Assaré, pensando em você e na turma com quem cresceu junto. “É bom demais o aniversário da cidade, a festas da padroeira, os forrós”.

Já é dezembro, meu Deus

Das notícias de casa, a dos açudes vazios, dos cinco anos seguidos de seca. Parece uma sina, essa do imigrante. Décadas antes de Maike nascer, o seu mais famoso conterrâneo, Antônio Gonçalves da Silva, versou a “Triste Partida”, imortalizada por Luiz Gonzaga. “Setembro passou, outubro e novembro. Já t’amo em dezembro, meu Deus, que é de nós?”. Lá para as tantas, diz: “Eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo. Nós vamos a São Paulo, viver ou morrer. Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia. Por terras alheias, nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, pro mesmo cantinho nós torna a voltar”. Era o Patativa do Assaré.

Maike do Assaré quer fazer um alegre retorno. Já soube que está caindo chuva neste dezembro. Não será neste Natal, que a trabalheira está grande, mas “assim que der certo”, será ele a chover em casa.