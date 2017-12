Tubarão que volta das profundezas para se reeguer

Com direito a participação nas Copas do Nordeste e do Brasil, além da Série D do Brasileiro, Ferroviário terá calendário recheado em 2018

00:00 · 16.12.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Ter um calendário preenchido de grandes competições é o sonho de qualquer equipe de futebol profissional. E no caso do Ferroviário, isso será realidade em 2018. Em decorrência da conquista do vice-campeonato estadual, o Tubarão da Barra ganhou o direito de disputar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste do ano que vem, além do Campeonato Brasileiro da Série D.

Para brilhar ainda mais em 2018, a diretoria do Ferrão decidiu ousar e começar os trabalhos já no último dia 27, com o início da pré-temporada. O diretor de marketing do clube coral, Newton Filho, comentou sobre o planejamento e a expectativa para um ano bem diferente dos anteriores, quando a torcida do Ferroviário esperava por dias melhores.



Mota deverá ser novamente a grande estrela do Ferrão para a temporada 2018. Atacante experiente foi decisivo em 2017 (Foto: Thiago Gadelha)

"O Ferroviário vem forte para a próxima temporada e com grandes objetivos. Para isso, trouxemos um treinador com experiência de acesso, que é o Carlos Rabello, que subiu com a Juazeirense este ano. Nossa intenção é formar um elenco com 32 jogadores. Muitos deles já chegaram e já estão trabalhando com o nosso treinador. Nossa meta é fazer um bom Campeonato Estadual. Assim como qualquer clube grande da nossa Capital, o Ferroviário vai entrar para disputar título e também ir longe nas demais competições do primeiro semestre, que é a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste", pontuou o dirigente coral.

Em um ano promissor e repleto de grandes desafios, diretoria e comissão técnica trabalham em conjunto para formar um elenco forte e competitivo. Para isso, contratou peças importantes que se destacaram em outras equipes do cenário local e regional, como o goleiro Léo, que defendeu o Guarani de Juazeiro e foi eleito o melhor goleiro da competição.

Experiência

Outro fator importante para o Tubarão da Barra é a manutenção de peças experientes e identificadas com o clube e o torcedor. Neste quesito, nada melhor do que contar com a dupla Mota e Erandir.

O zagueiro foi responsável por construir a boa defesa coral ao lado do jovem Túlio. Ambos irão repetir a parceria em 2018. Já o atacante, é a maior referência do clube no que se refere a participações vitoriosas em campeonatos estaduais e brasileiros. Vitorioso por onde passou, Mota acertou sua renovação com o Ferroviário e já iniciou os trabalhos na Vila Olímpica Elzir Cabral junto aos demais companheiros.

"O Mota dispensa apresentações. Ele foi muito importante no Estadual, mesmo chegando no decorrer da competição, tanto que fez aquele gol memorável contra o Fortaleza na semifinal. Desta vez, ele inicia uma pré-temporada e isso é considerado um diferencial. A exemplo do Erandir, o Mota é um atleta que se cuida e está sempre em forma. Com certeza será muito útil para os nossos planos em 2018. A liderança que esses dois atletas exercem dentro e fora de campo irá ajudar aos demais companheiros no dia a dia e principalmente nos jogos que teremos pela frente", ressaltou Newton.

Torcida

Se em 2017 o torcedor do Ferrão voltou a sorrir, com a conquista do vice-campeonato estadual, em 2018 não será diferente. Com a equipe garantida em grandes competições a nível local, regional e nacional, a tendência, de acordo com Newton Filho, é que a massa coral chegue ainda mais junto do clube.

"Na apresentação do elenco pudemos sentir o calor da torcida. O número de sócios-torcedores também cresceu nos últimos meses e estamos trabalhando para que o torcedor chegue ainda mais junto. Enxugamos o programa do sócio para isso e temos certeza de que a nossa torcida vai abraçar o clube na próxima temporada. Temos um calendário com grandes competições e não estamos dormindo no ponto. A diretoria está trabalhando firme para formar um time competitivo e não priorizar competição X ou Y. Queremos e vamos batalhar para fazer bonito nas três primeiras (Estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste) e isso chamou atenção do nosso torcedor. Sem falar que pretendemos reforçar ainda mais a equipe para a Série D do Brasileiro, pois nossa intenção é conquistar o acesso", encerrou.

O Ferroviário estreia no Campeonato Cearense no dia 10 de janeiro, fora de casa, contra o Iguatu. Na Copa do Nordeste, o Tubarão da Barra tem o seu primeiro desafio no dia 17, quando recebe o ABC.

