Tijolo sobre tijolo

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 00:37

Carlos colocou uma ideia na cabeça. Mas não era ir a São Paulo. Isso é só o meio do caminho Textos: Melquíades Júnior | Fotos: Eduardo Queiroz

Carlos Augusto, 26 anos Garçom, natural de Ibiapina (CE). Está há quatro anos em São Paulo

O que se diz a dona Hosana, sempre quando possível, é para não se preocupar com nada. Está tudo bem. Carlinhos, seu filho, continua são e salvo. E trabalhando. Mas a frase que todo filho diz, sendo filho, é o que toda mãe escuta desobediente, sendo mãe. É verdade que as realidades em São Paulo e Ibiapina são bem diferentes. O número total de habitantes de uma pode ser encontrado na metade de um pequeno bairro da outra. Gente de todo jeito. “Principalmente aquelas que cobrem os brincos com a orelha toda”.

Não houve nenhum estágio cultural até São Paulo. Não conhece, por exemplo, todas as gentes e diferentes mundos que passeiam na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. A primeira e única experiência urbana foi também metropolitana e cosmopolita. “Mas já tem tanto cearense. Até mesmo o vô Antônio já foi para o Rio de Janeiro, que, se comparar com Ibiapina, é a mesma coisa de São Paulo”.

Mas a calma de Carlinhos é a mesma em qualquer lugar. Mal saía de casa, poucos amigos, o que já compensa com uma família de seis irmãos. Em São Paulo, não fica parado. Vai às ruas, mas também não sai de si. Em outras vezes, perguntou por que o avô não quis ficar no Rio de Janeiro. Àquela altura, eles poderiam ser todos cariocas. Devaneios. Nos seis anos em São Paulo, o jeito ainda é cearense. Mesmo que a “sexta-feira” já seja dita sem o chiado, não enrola a língua pra dizer ‘Fortaleza’.

Hosana, mãe de Carlos, relembra do filho no album de fotografias

Carlos se iguala a tantos, quase todos, logo pela manhã quando vai ao trabalho. ‘Ir’ significa 15 minutos de caminhada até a parada que leva de Osasco, na Região Metropolitana e 1h20 distante. Depois, são mais 15 minutos a pé em direção ao restaurante onde trabalha há dois anos. Entra no serviço às 11h e sai para casa às 23h20.

Mesmo assim, trabalha de garçom somente sete horas e vinte minutos por dia. Porque tem um intervalo de quatro horas que não dá para arrumar outro trabalho nem voltar para casa. Tem que inventar o quê. Mas logo na esquina da frente há um centro cultural, o Conjunto Nacional, com cinema, galeria de arte e uma livraria que serve até comida lá dentro. As pessoas sentam e leem, e ele se mistura. O problema em São Paulo é estar só, por não ter com quem se misturar. A parada de ônibus todo fim de noite que o lembre.

Hosana confia em você, Carlinhos, não confia é nos filhos dos outros. “É perigoso, e ele tem uma alma tão boa”. É tanto que se passa duas semanas sem ouvir sua voz o alarme de mãe toca. Só acalma o desassossego materno se a conversa for boa, tranquila como as outras. Ela já descobriu que não importa o que você diga, o mais importante é ouvir sua voz. Em toda ligação, as perguntas acabam logo, mas ela pede que vá falando, qualquer coisa, conte mais. O ‘mais’ é sua voz decifrando para ela esse sentimento.

O pior passou

A casa construída por Carlos nas férias é a maior da rua, com dois pavimentos. Hosana, a mãe, é guardiã do sonho

Tem coisas do presente que só quando vira um passado mais distante é menos difícil de dizer. Já precisou emendar o jantar das 17 horas com o almoço às 11h do dia seguinte. O primeiro emprego, de passar 12 horas por dia lavando copos e recebendo menos de salário mínimo, era mais cansativo - não diz ‘não’ para nenhum serviço. Ou as duas vezes em que foi assaltado. Numa, estava na parada aguardando ônibus, perto de 20 horas e lhe levaram celular, chegou assustado e contou para a irmã Juliana e o cunhado, com quem divide aluguel de um pequeno apartamento. Na outra, os “nóias”, três adolescentes entorpecidos, caminharam aleatoriamente dentro do ônibus flechando com os olhos errantes quem estivesse mais propício a ser alvo do medo.

Mas isso foi no começo. Na primeira metade do que parece ser a toda a jornada de São Paulo. Porque faz tempo que ele decidiu voltar, o que mede desejo e realidade é o tempo que falta para terminar de construir o sonho: “vim para construir minha casa”. Um sobrado em Ibiapina mesmo, ao lado de mãe e pai. Dos 30 dias de férias a que tem direito por ano, passa 20 no Ceará construindo com ajuda de pedreiro e servente a casa de primeiro andar. Tem sido assim nos últimos dois anos, que de férias em férias ergue o sonho financiado pelo trabalho.

Dos 30 dias de férias a que tem direito por ano, passa 20 no Ceará levanta com ajuda de pedreiro e servente a casa de primeiro andar. Tem sido assim nos últimos dois anos, que de férias em férias ergue o sonho financiado pelo trabalho.

Até quase meia-noite de hoje, Carlos Augusto servirá o banquete natalino de outras famílias. Mas sabe tanto a que veio que busca não ficar triste com a saudade. Tem um truque: já se imagina servindo toda a família na casa que está construindo de bandeja em bandeja.

“Quero dizer pra senhora, minha mãe, que não se preocupe com a gente. Estamos bem, todos bem. Se Deus quiser, logo logo estaremos aí de volta, nas férias, ou mesmo de vez”.

Até quase meia-noite de hoje, Carlos Augusto servirá o banquete natalino de outras famílias. Mas sabe tanto a que veio que busca não ficar triste com a saudade. Tem um truque: já se imaginar servindo toda a família na casa que está construindo de bandeja em bandeja.