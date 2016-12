"São Paulo já deu"

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 00:39

A falta de trabalho leva muitos a partirem, mas Marcela é diferente. Ela tem o sonho maior que a barriga Textos: Melquíades Júnior | Fotos: Eduardo Queiroz

Marcela Andrade, 27 anos Artista de rua, natural de Fortaleza (CE). Há seis meses em São Paulo

Buscar vida financeira melhor é o que leva muitos a partirem, mas tem outra parte que conta: a da curiosidade em viver. São Paulo é para muitos imigrantes o alcance geográfico dos sonhos. Vão no medo e na fé. Mas se não deu certo emprego ‘lá’, não é uma notícia a se dizer - frustração não é bem o recado a ser dado a quem espera saber boas novas, e os que não ficam sabendo do revés dos que foram mantêm o fluxo do sonho de ir. Mas quando Carla Marcela decidiu partir a sua necessidade era outra. Deixou o emprego de cuidadora na casa de uma idosa, em Fortaleza, e resolveu viajar. Ou, como ela mesma diz, “tacar os pés no mundo”.

Mas quando Carla Marcela decidiu partir a sua necessidade era outra. Deixou o emprego de cuidadora na casa de uma idosa, em Fortaleza, e resolveu viajar. Ou, como ela mesma diz, “tacar os pés no mundo”. Quis deixar também o luto do pai, morto em acidente de moto em 2012. Depois que ele se foi, o apego tornou-se ausência, levou um pedaço de seu chão, que ela tenta compensar caminhando. Seu mundo voltou a girar quando cartas sumiam da mão de um senhor, papel azul virava nota de cem reais na mão de uma senhora, e num jornal virava um copo cheio de água, mas não molhava. De olhos fechados, um homem adivinhava a carta que segundos antes pediu alguém para tirá-la.

“Que legal!”

No chão da Praça do Ferreira, centro histórico de Fortaleza, um mágico, atento à plateia, percebeu a curiosidade da moça. Quando se viu, em cada repetição dos truques para a plateia flutuante que lhe rodeava estava olhando para Marcela, que pelo visto não arredava pé, enquanto mudava o público passante. “Eu estava num momento triste, a gente foi conversando, e tá conversado até hoje”. Já são, então, quatro anos de conversa com Vicente, o namorado mágico das ruas e praças. Com sua parte da herança da morte do pai militar, Marcela seguiu com Vicente pelo mundo das capitais.



Marcela quer voltar para casa, mas reconhece que fez suas próprias escolhas e tem aprendido com elas. Assistente do namorado artista de rua, sabe que a passagem de volta não vem em passe de mágica

De Fortaleza para Natal (RN), depois João Pessoa (PB), Salvador (BA). Gente falando diferente, com beleza diferente para quem, aos 27 anos, nunca saiu da Região Metropolitana de Fortaleza, onde nasceu. Vicente saiu há tanto tempo de Iguatu (CE) que não sabe se ainda tem parentes lá, pois a família seguiu nos anos 1980 para a capital paulista, onde ele já tinha passado outras temporadas.

O dinheiro de Marcela acabou assim que chegaram a São Paulo. O truque foi viver das mágicas de Vicente. Mas tem dias que fazem R$ 50, até R$ 100. Em muitos outros, não faz nada.

“Eu choro muito, mas é de saudade da minha mãe. Eu sei que busquei isso. Percebi que tudo na vida é difícil e só vai tentando quem tem coragem de viver. Por isso, eu peço desculpas a ela, se puder ‘ouvir’ este recado. O Vicente é artista de rua. Uns gostam, outros criticam quem trabalha na rua, mas estamos tentando. A gente vai conseguir, eu tenho fé”.

Parentes de Vicente moram em São Paulo e carregam as próprias dificuldades. Marcela e Vicente não moram em lugar algum. Nem na rua, pois rua também é lugar. O primeiro dinheiro que ganham no dia separam para o pernoite em algum hotel ou pensão; em seguida, vem o de comer. Ela acha engraçado essa coisa de “não morar”. Não sei se ri para não chorar, mas o fato é que ri como quem sobrevive.

“Agora São Paulo já deu pra mim. Eu sei que minha mãe está me esperando. Vai ser o primeiro Natal longe dela”.

Sim, Marcela. Dona Antônia está lhe esperando na mesma casa no bairro Araturi, na Fortaleza que é quase Caucaia. A rotina é a mesma: manhã e tarde na creche fazendo merenda das crianças e à noite em casa, esperando você. Sabe que é o primeiro Natal separadas, mas acredita que nesse “tacar os pés no mundo”, alguma coisa você aprendeu. E que, em breve, o ano que vem será novo.

Menos imigrantes

São Paulo, de tão cheia, saturou. Há pelo menos dez anos, cai o número de pessoas dos outros estados que fazem o caminho de ida, ainda que essa Unidade Federativa seja a que carrega o maior percentual de migrantes. No Ceará, reduziu a quantidade de emigrantes (saem), mas também de imigrantes(entram).

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), as pessoas não naturais em relação ao estado de residência somavam um contingente de 31,4 milhões, representando 15,3% da população do país em 2015, contra 15,8% em 2014.

São Paulo foi tem o maior número de migrantes: 10,1 milhões de pessoas não são do Estado em 2015. Isso é 3,1% menos que em 2014.

Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco, assim como em 2014, foram os estados com menor percentual de pessoas não naturais em 2015, de 4,1%, 4,2% e 6,6%.