Regionalidade e patrimônio

No Centro de Fortaleza estão dois dos mais importantes comércios: o Mercado Central e o histórico prédio da Emcetur. Já a feirinha da beira-mar funciona na orla da Capital

Os três principais mercados de souvenirs de Fortaleza atraem milhares de turistas na capital cearense e, ao mesmo tempo, guardam problemas pouco percebidos pelos visitantes. Um dos maiores entraves do Mercado Central, por exemplo, é com os feirantes que se instalam no entorno do prédio, criando, assim, um mercado paralelo.

Além do transtorno causado aos fortalezenses que trafegam pelo local, os próprios turistas reclamam da falta de mobilidade. Maria Isabel Andrade, 68 anos, natural de Manaus, sentiu o caos logo na chegada, pois a calçada não dava para circular.

Permissionários do Mercado Central também reforçam o prejuízo desta ação, primeiramente porque pagam impostos, diferente dos vendedores que se instalam no entorno. Dois lojistas, que preferiram não se identificar, relatam o fato com revolta. "Aqui, somos cobrados de todas as formas, mas não somos atendidos. Essa feira no entorno é um problema sério. Precisamos ainda de uma melhoria na estrutura do prédio urgente. Cadê as autoridades para tomarem as providências? Isto não é justo com a gente", desabafam.

Segundo o presidente da Associação dos Lojistas do Mercado Central (Almec), João Eudes, o prédio completou 19 anos no dia 19 de janeiro, e reconhece que o mesmo necessita de melhorias de infraestrutura.

"Acredito que neste ano, no máximo no próximo, o Mercado seja contemplado com uma boa reforma prevista no projeto de revitalização do Centro de Fortaleza anunciado pela Prefeitura Municipal. Quanto aos feirantes, João Eudes diz que o assunto já é de conhecimento das autoridades competentes e que as providências são tratadas pelo próprio órgão.

Localizada numa área nobre da Capital, a Feirinha da Beira-Mar também enfrenta problemas. Enquanto 650 permissionários trabalham de forma legal, diariamente das 16 horas às 22 horas, outros tantos ficam no entorno vendendo de forma irregular. A concorrência desagrada aos permissionários e ao presidente da Associação da Feira de Artesanato da Beira-Mar, Theodomiro Araújo Filho.

Segundo ele, assim que o novo secretário da Regional II tomou posse, na primeira semana de janeiro, já esteve reunido com o gestor para tratar das demandas dos permissionários.

Theodomiro destaca que a Feirinha é um patrimônio histórico e cultural de Fortaleza, tombado pela Prefeitura Municipal, conforme a Lei 9.347, de 2008, motivo pelo qual merece ser cuidada e valorizada pela sociedade e pelas autoridades.

Museus

Mesmo com toda a beleza e a história do prédio, a Emcetur não é divulgada nos roteiros turísticos, diz o presidente da Associação dos Permissionários do Centro de Turismo do Ceará (Emcetur), Carlinhos Bezerra.

"O nosso espaço é muito agradável e possui dois museus: o da Mineralogia e o da Arte Popular. Entretanto, ambos permanecem fechados para visitação. Já solicitamos providências à Secretaria de Turismo do Ceará, mas até o momento nada foi feito, porém, acreditamos que as mudanças necessárias sejam atendidas em breve", declara.

Mesmo com o descaso, o Centro de Turismo ganhou maior movimentação nos últimos meses, recebendo uma média de 18 ônibus de passeio por dia durante a alta estação. "Isto só está ocorrendo após a regulamentação de uma lei municipal que determina aos guias rodoviários passarem por aqui também", explica o presidente.

Hoje, o local conta com 105 opções de comércio, mais restaurante e lanchonete. Com vista para o mar, o prédio preserva uma arquitetura neoclássica, da década de 1950. Desde que deixou de ser cadeia pública, na década de 1970, as celas viraram pontos comerciais.