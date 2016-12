Reencontros de Natal

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 00:37

Queridos leitores, mostramos, nesta reportagem, cearenses que deixaram o Estado, a família e os amigos em busca de oportunidades em São Paulo. Vão com os sonhos e deixam saudades. Na intenção de trazer uma mensagem de Natal, fomos ao Sudeste e voltamos com boas notícias. Promover reencontros é a melhor delas Textos: Melquíades Júnior | Fotos: Eduardo Queiroz

Ninguém diria que a BR -116 é uma estrada para os sonhos, a menos se o destino é o longe: São Paulo. A cidade natal vai ficando distante. Vai ficar tudo bem na terra que já tem nome de santo. Francisco, de Paraipaba, bem chegou e já encontrou serviço: erguer a cidade. Melhor do que trabalhar na cana-de-açúcar, rodeado de mato pelos lados. Sendo pedreiro, os arranha-céus concluídos ao redor são um mar de oportunidades. Seu nome é Francisco Rodrigues de Oliveira, mas por um bom tempo ainda vai ter que se contentar com "Ceará". Não se contam os Cearás em São Paulo. Só escuta outro nome quando liga para a mãe: "Mauro, meu filho tá bem?".

Quem vai para São Paulo sempre está, mesmo que não esteja. O que 'é uma questão de tempo' não precisa ser mencionado: se falta emprego, 'estou prestes a ser chamado'; se falta abrigo, "está tudo bem, mãe, não se preocupe"; se falta comida, "está tudo bem, mãe, não se preocupe". Mas se há comida e emprego, "tô mandando uma ajuda pra senhora". Se alguém pudesse ver, o filho sorri no orelhão quando começa a falar com a mãe, chora quando desliga. E tem mais reações quando está depositando o da prestação do que a mãe precisa comprar.

Até que um dia o filho não mandou nada, nem sinal de vida. Francisca, que já não pedia nada, só queria que ele mandasse notícias. Quando o sumiço já durava dez anos, a mãe só queria a notícia: onde estava - se é que estava. Neste 2016, completou 14 anos desde o último contato do rapaz com o pessoal de casa e 22 anos desde que foi embora. "Não sei se é pior perder um filho ou não saber se perdeu", afirma a senhora de 72 anos, prestes a mais um Natal incompleto.

Mas não perdeu, e esta é a última notícia que Claudia, outra filha, foi correndo lhe contar neste mês. A primeira é a de que foi encontrado por quem não exatamente o procurava. Ou pelo menos não sabíamos que era ele a nossa busca. Também não procurávamos Wellington, de Morada Nova, há seis anos em São Paulo e hoje como um requisitado garçom nos hotéis cinco estrelas, nem Maike, de Assaré, vendendo importados na 25 de Março, com um olho no cliente, outro na fiscalização. Carlos, de Ibiapina e também por lá, serve em restaurante na Avenida Paulista só o tempo suficiente para juntar o dinheiro de seu sonho mais importante. A poucos metros dali, na mesma Avenida, está o casal cearense Marcela e Vicente, mágico que distrai os ocupados no hiato trabalho-trabalho. Francisco é o único que já não fala com a mãe pelo WhatsApp (nem por nada), mas ela já conseguiu ouvir sua voz e acalmar o próprio coração.

O meio dessas histórias todas deu-se na semana em que, dupla de repórteres, nos perdemos, de propósito, na cidade de São Paulo. Oito dias vendo os invisíveis urbanos e cruzando vários pontos da cidade em busca de cearenses (era essa a única condição), enquanto seguíamos das periferias às marginais.

Pudéssemos resumir tudo numa frase, valeria a do poeta espanhol Antônio Machado: "caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar". O certo é que só após mergulhar no duvidoso conseguimos voltar com notícias que se foram revelando boas. E ao tomarmos pé das histórias dos outros, pudemos tecer, de olhos abertos para o escuro, uma história de Natal.