Presente consolidado, futuro incerto

00:00 · 07.01.2017

São 80 anos de trabalho. Ao longo desse tempo, entre conquistas e revezes, o Iphan contribuiu para a construção do conceito de patrimônio no País e da cultura como elemento transformador da sociedade, consolidando sua imagem perante os brasileiros - embora não imune a críticas. Ainda assim, o órgão, como tantos outros nesse cenário de crise, mira um futuro incerto, sem garantia de manter seus quadros - insuficiente, não de hoje, para a amplitude de responsabilidades. Em entrevista ao Caderno 3, a presidente Kátia Bogéa faz um balanço da trajetória do Iphan, fala sobre as transformações sofridas pelo órgão e os desafios do futuro.

Qual a avaliação dos 80 anos do Iphan e quais os principais desafios enfrentados nessas quatro décadas?

A avaliação é bastante positiva. Ao longo de 80 anos, o Iphan foi capaz de conquistar legitimidade e aprovação por parte da população brasileira e, simultaneamente, proteger um gigantesco conjunto de bens materiais e imateriais. Os desafios foram muitos. Primeiro em função da abrangência e da diversidade do riquíssimo Patrimônio Cultural Brasileiro; segundo, em função da sempre diminuta força de trabalho da instituição. Mas acreditamos que o maior dos desafios é demonstrar para a sociedade que o Patrimônio Cultural é um ativo para o desenvolvimento econômico e social, estimulando a economia, gerando empregos e renda, impactando positivamente na autoestima dos brasileiros. Ou seja, que a sociedade reconheça no Patrimônio Cultural sua identidade.

Quais as principais transformações sofridas pelo órgão ao longo desse tempo?

Estamos falando de 80 anos, portanto muitas foram as transformações. A maioria acompanhando a própria história recente do Brasil. Os primeiros tempos foram de trabalho árduo, com o desejo de proteger o que fosse possível, principalmente a arquitetura monumental e as chamadas cidades históricas. Na década de 1970, discutiu-se muito a relação entre turismo e patrimônio. Logo, em 1980 tivemos grande inflexão conceitual, com olhar menos arquitetônico e mais antropológico. Tal mudança desembocou nas discussões para a elaboração da Constituição de 1988, que representou um avanço no campo do Patrimônio. Com conceitos atualizados, o Iphan passou a reconhecer e salvaguardar bens imateriais. Em 2000 foi instituído o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), cujas diretrizes preveem, entre outros aspectos, promoção da inclusão social e melhoria das condições de vida de produtores e detentores desse patrimônio, e medidas que ampliem a participação de grupos que produzem, transmitem e atualizam essas manifestações nos projetos de preservação e valorização. Mais recentemente, a instituição tem avançado baseada nas noções de Território e Políticas Culturais. De um lado, buscando ampliar o número de bens protegidos; de outro, reposicionando o Patrimônio Cultural Brasileiro no rol dos assuntos estratégicos para o futuro do País. Interessa, portanto, tratar o patrimônio como um direito. Onde há território, onde há gente, há cultura, portanto, há de existir uma política cultural.

Como se encontra o Iphan nesse contexto de crise político-econômica? Sofreu cortes? Qual será o orçamento para o próximo ano?

O Iphan conta, desde 2013, com recursos para o desenvolvimento de suas ações e a execução do PAC Cidades Históricas, que é de sua responsabilidade. Nesta realidade, a Lei Orçamentária prevê para o ano de 2017 o valor aproximado de R$ 18 milhões para aplicação pelo Iphan em ações diversas, além de R$ 250 milhões para o PAC Cidades Históricas.

O Iphan surge no contexto do modernismo brasileiro. Como está sendo tratado o patrimônio modernista brasileiro pelo Iphan? Ele está protegido e preservado?

Pode-se afirmar que o legado "modernista" está bem representado. São 74 bens protegidos, entre eles a antiga sede do Ministério da Educação e hoje Palácio Capanema, (Rio de Janeiro-RJ), Conjunto Moderno da Pampulha (Belo Horizonte-MG), Conjunto Urbano de Brasília (DF), Centro de Goiânia (GO), além da Coleção Lasar Segall e Mário de Andrade, acervos do Museu Villa-Lobos e da Discoteca Oneyda Alvarenga (São Paulo-SP).

Qual é hoje a estrutura do Iphan e como se dá a relação com as superintendências?

Hoje o Instituto tem 1.090 servidores, dos quais apenas 696 compõem o quadro permanente, distribuídos em 27 Superintendências Estaduais; 26 Escritórios Técnicos; dois Parques Nacionais (Missões-RS e Guararapes-PE); cinco Unidades Especiais (Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular-RJ; Centro Nacional de Arqueologia-DF; Sítio Roberto Burle Marx-RJ; Centro Lúcio Costa e Centro Cultural do Patrimônio Cultural Paço Imperial-RJ; e na Administração Central em Brasília-DF). É esse quantitativo que responde por toda a gama de atribuições constitucionais e legais do Iphan, dentre elas a identificação, reconhecimento, salvaguarda e fiscalização do patrimônio cultural nacional e mundial, preservação de acervos documentais e bibliográficos, gestão do patrimônio genético, execução de projetos e obras em bens e conjuntos tombados, ações educativas e definição da Política de Patrimônio Cultural no Brasil. Convém destacar também que 46% dos servidores possuem mais de 51 anos de idade, que 27% encontra-se em abono de permanência e, dentro de 5 anos, 296 servidores terão condições plenas de se aposentar. Nesse sentido, caso não haja ingresso de novos servidores muito em breve, o quadro do Iphan poderá ficar restrito a somente 224 servidores já em 2021.

Como o Iphan trabalha conflitos gerados pelo crescimento das cidades, que traz especulação imobiliária e políticas de preservação ambiental?

Hoje, são 24 mil sítios arqueológicos cadastrados, 1.262 bens materiais tombados, 40 bens imateriais registrados e 380 bens ferroviários valorados. Destes, preservamos 87 núcleos urbanos, o que implica em cerca de 80 mil bens em áreas tombadas e 531 mil imóveis em áreas de entorno já delimitadas. As cidades brasileiras enfrentam inúmeros problemas, muitos dos quais atingem diretamente os núcleos com valores patrimoniais, comprometendo suas características, além da própria qualidade de vida dos cidadãos. Para reverter este quadro, o Iphan considera fundamental inserir questões relacionadas com a preservação na pauta das políticas públicas prioritárias. Dentre enormes desafios, requalificar áreas urbanas onde já vive a esmagadora maioria da população brasileira, conferindo-lhe novas noções de urbanidade e qualidade de vida, é nosso profundo desejo.