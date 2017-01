Poder público deve assumir responsabilidade

00:00 · 14.01.2017

O poder público não pode fazer tudo sozinho. Esta é uma afirmação que vem ganhando mais força no Brasil nos últimos anos, principalmente, quando o assunto é infraestrutura de transportes. As parcerias dos governos com a iniciativa privada são apontadas por especialistas como um dos caminhos para o País retomar o tão esperado crescimento econômico, por meio de investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.

Embora as alianças com o setor privado sejam importantes, sobretudo neste momento em que a economia brasileira procura seguir uma estrada segura, o poder público não pode esquecer que ainda é o grande responsável pelas obras de infraestrutura e precisa assumir este papel. Querer "jogar" obras inacabadas para investidores, sem pensar no retorno financeiro para as empresas, por exemplo, é uma estratégia ingênua que não funciona.

O engenheiro de transportes e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Marcus Quintella, lembra da relevância das concessões de rodovias e das Parcerias Público-Privadas (PPPs) para o desenvolvimento da economia nacional, considerando que mais de 60% das cargas do País circulam por estradas. Por outro lado, critica os governos pela falta de planejamento, principal responsável pelo atraso nas obras em todo o País.

"Se instaurou no Brasil a ideia de que as concessões de equipamentos públicos e as PPPs são a solução para a incapacidade dos governos em investir. Não é bem assim. Os projetos precisam ter atratividade financeira para o setor privado. No caso das concessões de rodovias, é preciso que os valores cobrados com pedágios cubram os investimentos das concessionárias", analisa.

Ao observar que o País optou por priorizar o modal rodoviário na década de 1960, o professor destaca que qualquer investimento na modernização de estradas é positivo, tendo em vista o desequilíbrio em nossa matriz de transportes. Rodovias bem feitas e conservadas significam benefícios que vão da queda no número de acidentes e mortes à redução de gastos com manutenção de veículos.

Situação nacional

Infelizmente, dos 1.720.756 quilômetros (Km) de rodovias do Brasil, apenas 211.468 Km são pavimentados, o que representa 12,3% do total. Outros 1.351.979 Km não são asfaltados (78,6%) e 157.309 Km estão sendo planejados (9,1%). Os dados são da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Divulgada em outubro do ano passado, a 20ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias constatou que, dos 103.259 Km analisados, 58,2% apresentam algum tipo de problema no estado geral, cuja avaliação considera as condições do pavimento, da sinalização e da geometria da via.

Os baixos investimentos no setor refletem na má qualidade das rodovias. Em 2015, segundo a CNT, o governo federal aplicou apenas 0,19% Produto Interno Bruto (PIB) em infraestrutura de transportes em todos os modais. O valor investido em rodovias (R$ 5,95 bilhões) foi quase a metade do que o Brasil gastou com acidentes apenas na malha federal (R$ 11,15 bilhões) em 2015.

Prioridade

O descaso do poder público com o Anel Viário preocupa o setor produtivo estadual. O presidente da Associação dos Gestores em Logística do Ceará (Agel), Rodrigo Ximenes, aponta a falta de planejamento e gestão na obra. "O poder público está despreocupado e não busca alternativa para diminuir os impactos na vida das pessoas", diz. Sobre uma possível concessão da obra à iniciativa privada, Ximenes acredita que o Anel Viário não é atrativo para os investidores. "A população também já está saturada de custear a ineficiência dos governos", acrescenta.

Público e privado

Dos 103.259 Km analisados pela CNT em 2016, 83.223 Km (80,6%) são rodovias sob gestão pública e 20.036 Km (19,4%) são estradas concedidas. As rodovias sob gestão concedida apresentam melhores resultados, tendo 78,7% (15.784 Km) da extensão avaliada classificados como ótimo ou bom no estado geral. Em 21,3%, foram identificados problemas no pavimento, sinalização ou geometria, sendo os trechos classificados como regular, ruim ou péssimo.

Avaliando o estado geral das rodovias sob gestão pública, a situação é inversa. Conforme a CNT, 67,1% do total analisado (55.913 Km) apresentam alguma deficiência e estão classificados como regular (38,2%), ruim (21,1%) ou péssimo (7,8%). Outros 32,9% da extensão pública (27.310 Km) são ótimo ou bom.

O professor e coordenador do Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral (FDC), Paulo Resende, diz que o problema do poder público no que se refere à construção e à administração de rodovias não é a falta de recursos, mas deficiência na gestão.

Um dos principais entraves na contratação de obras públicas, observa, é a burocracia. Geralmente, a aprovação dos serviços depende do envolvimento de vários órgãos que não costumam se articular entre si para planejar os serviços.

"É uma complexidade que não se mostra razoável sob o ponto de vista da ética e da transparência. No caso das obras públicas, não é difícil se iniciar um projeto sem saber se tem dinheiro no caixa para finalizar os serviços. Isso é uma grande irresponsabilidade", ressalta o professor Resende.

Para ele, o Anel Viário reflete a situação do Brasil, onde existem centenas de canteiros com obras abandonadas ou atrasadas por conta de gestões ineficientes. O professor lembra que, nos últimos 20 anos, os governos federal, estaduais e municipais têm percebido a importância da iniciativa privada na execução e administração de empreendimentos logísticos.

Exemplo disso é o Programa de Parcerias Investimentos (PPI), que prevê a concessão ou venda de 34 projetos de infraestrutura. "Sou a favor da participação do setor privado nessas obras. O que não podemos é continuar fazendo obras que já começam problemáticas e, por isso, causam surpresas desagradáveis ao longo do caminho", pontua Resende.

Brasil: confiança nas concessões de rodovias

Os programas de concessões de rodovias já promovidos em diversos estados têm demonstrado a necessidade de expansão para o Centro-Oeste, Nordeste e Norte do País. O modelo de concessões de rodovias é a melhor alternativa para o Brasil, que precisa retomar o crescimento econômico e desenvolver a infraestrutura. Talvez seja a única opção para o poder público canalizar seus investimentos para outras áreas .

Nesse sentido, a maior virtude do programa em um País carente de recursos é a adoção do conceito do "usuário pagador", no qual só paga quem utiliza o serviço, a exemplo do que já acontece com energia elétrica, água e telefonia. Além disso, isenta o cidadão que não utiliza rodovias do ônus de pagar por elas.

Em duas décadas de existência, o programa trouxe benefícios para a infraestrutura de transportes e já se consolidou como modelo de eficiência comprovada. Os investimentos em ampliação passam dos R$ 43 bilhões, desde 1995. Em igual período, foram investidos R$ 38 bilhões somente em manutenção e operação das rodovias. Para os próximos cinco anos, estão previstos mais R$ 20 bilhões.

Estudo recente da ABCR avaliou que o índice de acidentes nas rodovias concedidas caiu 20% nos últimos sete anos. Destaque também para a recente Pesquisa CNT de Rodovias 2016, que classificou como ótimas ou boas 80% das rodovias concedidas à iniciativa privada. Segundo a pesquisa, as 19 melhores rodovias do País são concedidas.

Há desafios importantes como a criação de agências reguladoras autônomas, combate às evasões de pedágios por usuários e às leis que comprometem o programa. Apesar dos investimentos públicos realizados, a infraestrutura rodoviária existente não é compatível com os planos de crescimento para a próxima década. Precisamos crescer! As concessões de rodovias são o melhor caminho para isso.

César Borges

Presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias (ABCR)