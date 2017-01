Para além de pedra e cal

00:00 · 07.01.2017

A Constituição de 1988 revisitou conceitos e propostas de Mário de Andrade sobre patrimônio cultural, ampliando sua compreensão, além de criar o termo "bem cultural". Assim, os critérios para preservação/conservação foram revistos, enquanto o Brasil vivia os primeiros sopros da redemocratização.

Aos poucos, o conceito de bem imaterial ou simbólico ganhava corpo, jogando por terra critérios - até certo ponto considerados elitistas - para avaliação de um monumento. Uma edificação não precisava mais ser suntuosa ou antiga (como a arquitetura colonial) para merecer olhar atento do Iphan.

Dessa maneira, chegava ao fim a fase batizada "pedra e cal", que caracterizou os primeiros anos do Instituto - quando a determinação era tombar apenas construções. "Hoje, patrimônio cultural é tudo que tem relação com identidades, memória, e não apenas o que é excepcional ou ligado à história oficial", explica Domingos Linheiro.

Nesse trajeto, porém, o binômio modernismo/tradição acabou acendendo discussões. A proposta de construção do Grande Hotel de Ouro Preto, em 1938, foi uma delas.

A ideia era construir um equipamento moderno numa cidade tombada como monumento nacional, em 1932, por decreto de Getúlio Vargas. Foram apresentados dois projetos - um modernista, assinado por Oscar Niemeyer (1907-2012), e outro neocolonial, do arquiteto Carlos Leão (1906-1983).

O primeiro ganhou, já que Lúcio Costa era modernista e defendia a corrente preservação/desenvolvimento, conforme explica Linheiro. Nos anos 1990, Niemeyer foi impedido pelo Iphan de fazer alteração no imóvel. Para alguns arquitetos, o hotel não deveria sequer ter sido construído.

Outro desafio era conscientizar a população - em especial proprietários particulares, autoridades e gestores - sobre o então desconhecido tema do patrimônio, situação verificada no Ceará em plena década de 1980. Foi quando Linheiro recebeu a incumbência de instalar a diretoria regional do Iphan Ceará, em 1982 (após recusa do colega Liberal de Castro).

"Aqui não se falava em patrimônio", lembra o arquiteto, completando que, em 2009, a diretoria foi transformada na 4ª Superintendência do Iphan.

Na época, havia uma ligação com o Rio de Janeiro, mas o Estado não contava com nenhuma representação do órgão. Daí a justificativa para demolições de prédios históricos, prática que continua até hoje.

"O Iphan é um órgão do governo. Às vezes, suas posições são muito técnicas e independentes, e podem gerar confrontos. Recentemente aconteceu o caso de Salvador, e o órgão demonstrou posição corajosa, entre vários outros fatos que comprovam a independência de sua atuação, levando sempre em conta a preservação e valorização do patrimônio", reitera.

Para Geovana Cartaxo, superintendente do Iphan no Ceará desde agosto de 2016, trata-se de um "órgão atemporal", embora reconheça que "sofre influências políticas, mas segue um decreto nacional de tombamento que orienta desde 1937, sendo uma das legislações mais antigas e sólidas do País".

"Evidentemente, essa crise econômica poderá prejudicar. A falta de dinheiro deverá provocar um hiato, mas nada para perder a esperança, porque o principal já foi feito nesses 80 anos, a proteção desses edifícios", analisa Linheiro, que acompanhou várias administrações do Iphan.

Incipiente

Enquanto o termo "patrimônio" ganhava novos significados, a tarefa de Linheiro era esclarecer sobre a missão do Instituto. "O trabalho era incipiente e começamos com muita dificuldade".

Outro problema, em 1983, era encontrar um local para abrigar o Iphan. "Antes da primeira sede, trabalhávamos em casa", relembra. Sem quadro de funcionários, ele começou com outros três arquitetos.

Antes de ocupar o prédio da antiga Escola Normal - sede atual, que, aliás, precisa de reforma - a Superintendência do Iphan Ceará funcionou numa sala da então Delegacia do Ministério da Educação e Cultura (Mec). Depois, mudou-se para um prédio na Av. Barão de Studart.

Naquele tempo, não havia concurso. O corpo técnico era escolhido entre profissionais que se destacavam, sendo contratados pela Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM). Com o tempo, foram incorporados pelo Iphan Ceará, que hoje conta com 36 servidores - oito deles arquitetos.

Quanto ao orçamento, Geovana Cartaxo explica que ele muda a cada ano, por ser distribuído de acordo com o Orçamento da União. "Temos o orçamento do Iphan e do PAC Cidades Históricas, que beneficia 44 municípios no Brasil com sítios históricos. No Ceará, Aracati, Sobral e Fortaleza receberam verbas do referido PAC", observa.

Detentora dos bens da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), a superintendente contabiliza cerca de 50 estações ferroviárias no Estado. Ela adianta sobre o projeto de mudança da sede do Iphan-CE para a Estação João Felipe, na Praça da Estação.

No período de instalação do Iphan Ceará, os estados brasileiros contavam com poucas diretorias ou distritos do Instituto. "O Ceará esteve afastado durante muito tempo da parte administrativa", conta Linheiro. Com a Superintendência, a palavra de ordem era ampliar os tombamentos, considerados poucos no Estado. "Nosso trabalho foi estudar e incluir mais edificações e sítios que tivessem representatividade".

Logo ao tomar posse, teve uma surpresa, ao ser chamado para o restauro da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Almofala (século XVIII), em Acaraú. Já tombada, foi a primeira obra executada pelo Iphan no Estado. "Há mais de 50 anos o templo estava soterrado por uma duna", revela Linheiro.

Ele cita ainda as casas de Câmara e Cadeia de Caucaia e Quixeramobim, além do Mercado de Aquiraz. Neste último, estava sendo construída uma obra irregular, que iria destruir o equipamento, então em processo de tombamento. A obra foi embargada.

Também coube à equipe do Iphan o restauro na Igreja do Rosário, em Aracati, cuja torre havia sido atingida por um raio; a reforma na atual sede do Iphan; e o início da obra do Passeio Público.