Originais e cheios de graça

Além da riqueza do artesanato, muita história pode ser conferida no Centro de Turismo do Ceará (Emcetur), prédio onde funcionou a antiga cadeia pública

00:00 · 21.01.2017

Voltar no tempo e na história do Ceará é também percorrer os corredores da antiga cadeia pública de Fortaleza, hoje prédio da Emcetur, onde 105 comerciantes e artesãos vendem seus produtos e distribuem simpatia. Gente como dona Rosa Bruno, que faz sua renda de bilro para quem quiser ver e comprar. Turistas aproveitam para tirar fotos ao lado da senhorinha responsável pela perpetuação da cultura cearense.

Outra atração é Francisco Rodrigues que, com suas areias coloridas, encanta os visitantes do local. Enquanto faz sua arte, o artesão conta a origem das areias coloridas e todo o processo de feitura. Utiliza uma cartela com 12 diferentes cores, sendo a maioria delas tingida com alguns pigmentos de tinta.

No passado, lembra que este tipo de artesanato era feito como uma brincadeira de criança, em que se usava apenas os tons oferecidos pela natureza, disponíveis principalmente no litoral leste do Ceará. "Com o passar do tempo, vieram as erosões e as areias foram proibidas de serem extraídas das falésias", frisa.

Albanisa Medeiros revende artesanato e peças utilitárias. Rendas de bilro e de file também podem ser encontradas na Emcetur

Mesmo com as mudanças naturais, os artesãos não deixaram a técnica de lado, apenas se adequaram às novas alternativas. Francisco é um deles e tem o maior prazer em dividir seu conhecimento com os turistas curiosos. O artesão costuma personalizar os trabalhos de acordo com o desejo do cliente. Suas peças variam de R$ 2,00, o chaveiro, a R$ 100,00, a maior.

Temática e poética

Bem pertinho de Francisco, mais uma artista produz e vende suas criações. Adelita Monteiro é uma militante do artesanato. Na parte superior da loja, funciona o seu ateliê. No térreo, falta espaço para expôr tanta beleza, seja por meio de peças criadas por suas próprias mãos, ou de outros artesãos que ela seleciona.

A cultura popular está explícita nos quatro cantos, com xilogravuras, imagens de santo, peças em couro, cerâmica, bordados, enfim, um regionalismo capaz de tirar o fôlego. Adelita parece uma personagem, aquela que você gostaria de levar pra casa, ops... Mas ela não está à venda. No minúsculo espaço, consegue estacionar a sua bicicleta (com dois cestinhos usados para levar e trazer o seu artesanato de casa para o trabalho e vice-versa).

Imagens de santos, garrafas de areia colorida e bolsinha produzida com quenga de coco são alguns modelos disponíveis na Emcetur

Sua cachorra de pelos cinza, a Frida, também compõe o cenário. Aliás, a pintora mexicana Frida Cahlo é a sua musa inspiradora. Tanto é que produziu a coleção de bonecas de pano intitulada de Frida. Algumas delas ganharam o cinturão e o chapéu de couro que representa o cangaço nordestino, outro símbolo de luta e resistência.

A criatividade de Adelita vai muito além dos colares que desenvolve com sementes, fios de cobre e pedras. Suas poesias estão pirografadas nas bolsas de couro, seus bordados nos bastidores de decoração ou mesmo nas roupas que assina. Mas o grande diferencial da jovem está no tratamento destinado ao público. Aquele que já conhece a cultura local vai se encantar ainda mais, e o que não conhece, vai comprar e levar na bagagem. De cortesia, a artesã oferece aos clientes o livrinho com seus versos de cordel, no qual enaltece o artesanato e a cultura de seu povo.

Com voz doce e educada, Albaniza também nos convida para conhecer a sua loja na Emcetur. A abordagem é feita na porta, assim como faz com os demais turistas. Há menos de um ano na função, revela seu gosto em atender a clientela composta pelos mais diferentes sotaques. De forma delicada, apresenta de tudo um pouco, desde as bolsinhas feitas de quenga de coco às redes de bonecas, além de cangas estampadas com as praias do Ceará.

Albaniza Medeiros explica que antes de se aposentar na área da educação, já vendia roupas indianas nas horas de folga. Agora, sente-se feliz ao abordar o cliente que passa pelo corredor central da Emcetur. Confessa porém, que fica ainda mais feliz quando efetua a venda. "Geralmente, os turistas procuram lembrancinhas de até R$15,00. Mas aqui tem de tudo um pouco. Eles gostam muito de levar algo que valoriza a nossa cultura", fala orgulhosa.

Amor à tradição

É com este mesmo sentimento que a Denny Miller Martins e sua mãe, Cláudia, expõem em outro box da Emcetur. As rendas de bilros, referência no Ceará, bem como o filé, os bordados e o richelieu, enchem de graça o comércio da família. A renascença também figura entre os produtos de valor agregado, mas o carro-chefe continua a de bilro. Estudante de Design de Moda, no 6º semestre, Denny reconhece a importância do artesanato em geral produzido no Ceará. "Os trabalhos feitos com linhas são a minha grande paixão. Crochê eu já faço, mas a renda de bilro é muito difícil. Não sei se um dia eu consigo", explica.

Quanto aos preços, Denny esclarece que tem para todos os bolsos. "Quem não está disposto a gastar mais do que R$ 15,00, nós temos opções de guardanapos menores. O importante é não deixar o Ceará sem levar ao menos um pedacinho da nossa arte, da nossa renda de bilro", destaca Denny.