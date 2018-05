Onde o vento faz a curva: comunidades isoladas no CE

00:00 · 05.05.2018 / atualizado às 00:55 por Melquíades Júnior (textos) | Kid Júnior (fotos)

Tão longe que quase ninguém visita - nem médico para consultar, só político em ano de eleição, mas perto para quem mora e precisa subir e descer todos os dias. Em algumas comunidades do Ceará, não passa moto nem carro, só pés e patas sobre as pedras. Enquanto a distância gera demora a serviços básicos, ou a graça de quem aponta ser ali o fim do mundo, onde o vento faz a curva, o quase isolamento dos territórios também é instrumento de sua singularidade e vistas a um outro horizonte, inalcançável para quem não está lá.

