00:00 · 04.02.2017

Na decisão sobre a doação de órgãos, a vontade dos familiares é a única que vale. A Lei de Transplantes (Lei 9.434/1997) determina que cabe a eles a responsabilidade - e o fardo - de escolher se o paciente com morte encefálica se tornará ou não um doador. A entrevista com os parentes, na qual são consultados sobre essa possibilidade, é o momento mais delicado de todo o processo. É preciso explicar a pais, mães, irmãos que um coração batendo não significa vida. É preciso entender sofrimentos e acolhê-los. E, o mais difícil, é preciso, em meio à dor da perda, pedir solidariedade para com o outro, o desconhecido.

LEIA MAIS

.Caminhos da vida: histórias de transplantes

.Cérebro e coração

.A vida pede pressa

.Certeza de continuar

.Espera sem data para acabar

.Doe de coração: modelo a seguir

.Avanços e desafios

O coração do paciente resiste na Área de Risco I. Enquanto isso, na sala da CIHDOTT, a família espera notícias. Vânia e Antônio (nomes fictícios), irmã e irmão, chegam cedo ao hospital para acompanhar os exames. Na manhã da sexta-feira, ambos são informados que as duas primeiras avaliações indicaram a ausência de atividade cerebral. O luto começa a invadir. Aguardam a palavra dos médicos, mas, no fundo, sabem que a pouca esperança à qual se agarram está perto do fim. Quando o resultado do teste final é anunciado, ela acaba de vez.

Acolhimento

Durante alguns minutos, há silêncio na sala. “A família tem um tempo de sofrimento, de assimilar a dor. Temos que lembrar que a maioria desses pacientes são pessoas que não estavam doentes, por isso é muito mais difícil para os parentes entenderem a morte”, diz Lisiane Paiva coordenadora da CIHDOTT.

Com o tempo, os irmãos voltam a si para encarar a realidade. As enfermeiras e assistentes sociais tentam iniciar o diálogo. Acolher a família é conhecer a história do paciente e criar vínculos, oferecer apoio. Nesse momento, as feridas transparecem.

Anos de alcoolismo fizeram do relacionamento com os outros parentes um constante embate. Na ausência dos pais, falecidos há alguns anos, coube a Vânia e Antônio, os únicos presentes no hospital, a responsabilidade por cuidar do irmão. Antônio foi quem encontrou o irmão desacordado em casa e o levou às pressas para a emergência. Ficou de plantão no hospital durante o atendimento. Vânia comprou a briga com os demais parentes, que, pouco após a internação, já começavam a disputar heranças. Sabe que os conflitos serão piores agora, com a morte do irmão.

Ainda assim, reúne forças e toma a iniciativa. Antes mesmo de a equipe oferecer a possibilidade, ela sugere a doação de órgãos. Pergunta como funciona o procedimento. Antônio concorda, mas prefere ficar do lado de fora da sala enquanto explicam como se dará o processo de captação e liberação do corpo. Tem dificuldades de compreender a morte de um coração que bate. “Ele queria que esperassem o coração parar antes”, diz Vânia, sem que o irmão escute.

Quando ele retorna à sala, a coordenadora da CIHDOTT propõe um exercício. “Eu vou te dar alguns comandos e você vai tentar me obedecer, certo?”. Antônio concorda. “Pare de respirar. Agora, respire fundo. Você consegue, né?”, pergunta Lisiane. “Você faz o que quiser porque está escutando o que eu digo. Quem escuta é o cérebro. É ele que processa a informação e manda para a respiração”, diz.

Compreensão

Ela prossegue. “Vamos para o coração. Mande ele parar de bater. Mande ele bater rápido”. Antônio não consegue. “Seu coração está batendo mais forte agora porque você está triste, mas ele não obedece ao comando do cérebro”, acrescenta a coordenadora. Cérebro e coração funcionam de forma separada, mas não independente. A morte de um significa a morte de ambos. “Você entende agora?”.

Antônio, enfim, compreende. Assente com a cabeça e chora. “O cérebro morreu, né? Não tem condição de ele viver mais”. Agora, com a certeza que não, autoriza, junto à irmã, a doação dos órgãos. “Se for para ajudar outras pessoas, já que ele não pode mais viver mesmo...”.

Fique por dentro

O que está por trás da negativa familiar

O "sim" tem sido, nos últimos anos, a resposta das maiorias das famílias cearenses para a doação de órgãos. No ano passado, todavia, o índice de negativas foi alto. Ao todo, dos 375 familiares entrevistados no Ceará, 149 (38%) disseram “não” à doação. Esse “não” se converteu em desafio para a efetivação de transplantes.

Estigmas criados ao redor do processo ganham força com a falta de informação da população e com o desconhecimento sobre a vontade prévia dos pacientes. “Hoje, o principal motivo para a negativa é a incompreensão da morte encefálica. A família pensa que se o coração está batendo, como pode estar morta?”, diz Eliana Barbosa, coordenadora da Central de Transplantes. “Outra razão é o pensamento de que vai ficar alguma deformação no corpo do doador. Eles colocam que querem que a pessoa retorne como veio”, completa.

Entre os motivos para o “não”, aparece ainda o descontentamento com a assistência prestada ao paciente. "Algumas famílias ainda negam por acharem que ficou alguma lacuna no atendimento, que o paciente ficou esperando por um leito e não veio", diz Lisiane Paiva.