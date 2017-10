Mercado invisível: histórias cruzadas de vulnerabilidades

Histórias cruzadas de várias vulnerabilidades, Joaquim, Michel e Carlos são egressos do trabalho infantil e tentam inclusão no mercado profissional

00:00 · 14.10.2017 por Melquíades Júnior - Repórter

Quando perguntam a Michel se topa trabalhar numa metalúrgica, restam poucas dúvidas que sim. A necessidade do que é básico responde, senão por ele, com ele. Uma casa pequena de sete pessoas na Granja Portugal, um dos bairros mais pobres e violentos de Fortaleza, a tal ponto que, quando é anunciado por quem é de fora é exatamente a definição já enunciada aqui: um dos bairros mais pobres e violentos de Fortaleza. A cidade, quando anuncia a si própria, não retrata a periferia. E para quem mora numa zona de exclusão, tem 14 anos e ainda é pouco escolarizado em pobreza, trabalho é a ponte entre desejo e realização: ajudar em casa, comprar o tênis da moda, um boné estiloso. Foi trabalhar.

LEIA AINDA:

Como se fosse num mesmo bairro, de tão parecidos, mas sendo vizinho, o Bom Jardim, outro adolescente, o Joaquim, 13, viu que ajuda a família se não precisar pedir a ela. Aprendeu a montar e desmontar ventilador numa oficina onde passou a dar expediente de conserto.



"O Catador de sonhos", do aluno Natanael Oliveira Martins, da Escola Manoel Rosendo Freire (Pacatuba) - semifinalista da categoria Pintura do Prêmio Peteca 2016

Longe de Fortaleza, em Quixeramobim, no Sertão Central cearense, outro garoto, o Carlos, fez do que parecia brincadeira um ofício, com dia, hora e pagamento: cuidar do gado em uma fazenda. Com botas longas, chapéu e a mão com uma couraça de quem já pega no pesado.

Antes que os três fossem anotados na estatística do Ministério Público do Trabalho, Michel ganha seu primeiro dinheiro, dá um trocado para o mercantil, compra uma roupa; Joaquim já ganha o mundo. Com dinheiro na mão, achou que daria menos satisfação em casa. Carlos continua o ofício e resolve sair da escola pois já sabe exatamente o que quer.

Na ruela de casas conjugadas, Michel encontra novos amigos. São usuários de entorpecentes. A primeira vez que a droga entrou em casa foi por seu pai. Chefiava uma boca e foi assassinado por rivais que dominaram o território. "Isso que levou meu pai não é pra mim". Quando o garoto não percebia, caiu no vício. No orçamento do trabalhador, a droga tomou papel principal, mas o pagamento mal dava: abriu expediente num parque de vaquejadas, limpando currais e montando as selas e arreios dos cavalos. Para atender o vício, dois empregos.



Detalhe dapintura "OCatador de Sonhos”,do aluno Natanael OliveiraMartins(Pacatuba-CE)

Entre o sim e o não

Joaquim cresceu sabendo da influência da droga, como uma instituição mesmo, na vida do bairro. Sempre recusou. Começou a trabalhar com o tio vendendo roupas no Centro de Fortaleza. Com o dinheiro próprio, aderiu aos químicos, mas sentiu-se na obrigação de recusar o crack. Disse sim para maconha, cocaína, lança-perfume, 'rivotril rocha', 'aranha'. Disse não para a família e passou um ano vagando na cidade até chegar aos 14.

Carlos, que já não tinha mais aulas na semana, amplia o tempo de serviço rural.

Michel só parou os estudos enquanto a mãe conseguia a transferência de escola: por morar na Granja Portugal e estudar no Conjunto Ceará, sofria retaliação de traficantes do Comando Vermelho (CV), mesmo ele não sendo do arquirrival PCC, siglas que dividem os dois bairros. A outra pausa nos estudos foi para os nove meses de prisão no Centro Educacional Patativa do Assaré. O nome é de escola, mas é unidade penitenciária para o menor infrator. De tanto vício, o dinheiro dos dois trabalhos não dava mais conta e passou a roubar.

O 'Patativa' é para onde não foi Joaquim depois de um dia e uma noite na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). "Deus me livre dali. Porque o que eu passei na delegacia não deve chegar nem perto do presídio".

Carlos, o menino vaqueiro, ficou desempregado após ver os bichos minguarem com a seca e hoje, com 18 anos e sem o Ensino Fundamental completo, não consegue trabalho.

Egressos do trabalho infantil, e depois de medidas socioeducativas penalizantes, Joaquim, hoje com 15, e Michel, 16, se encontram na primeira outra oportunidade de suas vidas: o Projeto Recomeçar, que acolhe jovens em situação de risco com capacitação em aprendizes para o primeiro estágio de trabalho. Uma chance de recomeçar e, já adolescentes, tornarem-se aprendizes.

Tentam recuperar o tempo de trabalho, drogas e roubo, nesta sequência.

Legenda

Pintura 1

"Caminhos diferentes da Infância", de Vanderson Ferreira de Oliveira (Madalena - CE) Detalhe da pintura "O Catador de Sonhos", do aluno Natanael Oliveira Martins (Pacatuba-CE)

Desconstruir mitos

É melhor trabalhar do que roubar; o trabalho da criança ajuda a família; é melhor trabalhar do que ficar nas ruas; lugar de criança é na escola; trabalhar desde cedo acumula experiência para trabalhos futuros; é melhor trabalhar do que usar drogas; trabalhar não faz mal a ninguém.

As principais justificativas para se trabalhar na infância contribuem para uma lógica que tira qualquer culpa do empregador (mesmo que seja a própria família) e impõem, sim, ao empregado, o sentimento de gratidão. Afinal, "é melhor estar trabalhando do que pensando besteira, roubando, matando".

"Esses são os mitos, e isso persegue tanto as gerações que criam uma camada de proteção que tornam normal a atividade laboral por essas crianças. Mesmo quando não é uma situação degradante, ninguém dimensiona o impacto psicológico na vida por conta dessa exploração", afirma Socorro Peixoto, psicóloga da Vara de Justiça de Fortaleza.

As crianças e adolescentes expostos de forma abusiva a atividades rurais e domésticas, por exemplo, sofrem além do impacto na saúde, o esforço emocional, até por situações vexatórias. Um grande exemplo é o abuso sexual, até, sofrido pelas "Rosinhas", como são reconhecidas as meninas pobres do Interior que trabalham de domésticas nas "casas de família".

O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador aponta que quanto mais precoce é a entrada no mercado de trabalho, menor é a renda obtida ao longo da vida adulta. Isso mantém os altos graus de desigualdade social.

De acordo com o estudo "Trabalho Infantil e Adolescente: impacto econômico e os desafios para a inserção de jovens no mercado de trabalho no Cone Sul", a evasão escolar pode chegar a 40% no caso de jornadas de 36 horas semanais. Para a mesma carga de trabalho, a queda no rendimento varia de 10% a 15%, dependendo da série. O desinteresse pelos estudos compromete, no futuro, o ingresso no próprio mercado de trabalho.

Levantamento do Ministério Público do Trabalho no Ceará apontou para uma realidade que mostra a complexidade do problema: cerca de 80% das crianças e adolescentes que trabalham também estão na escola.