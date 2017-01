Memória cultural nas expressões

00:00 · 07.01.2017 por Textos: Iracema Sales e Roberta Souza por Fotos: Nah Jereissati

Em mais de 60 dos 80 anos do Iphan, não se realizou a salvaguarda das práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).

Uma discussão mais efetiva nesse sentido veio em 1997, quando, na capital cearense, durante o "Seminário Internacional Patrimônio Imaterial: estratégias e formas de proteção", foi elaborada a Carta de Fortaleza. "Marca uma tomada de posição em relação à cultura imaterial. O Iphan era dominado pelos arquitetos. A partir de 1997, antropólogos, historiadores e o povo do Direito ganhou espaço", observa o pesquisador Gilmar de Carvalho.

O documento, em consonância com os artigos 215 e 216 da Constituição de 1988, recomendou ao Iphan realizar o inventário dos bens imateriais em âmbito nacional, integrar as informações produzidas ao Sistema Nacional de Informações Culturais (SNIC) e criar, pelo Ministério da Cultura (MinC), um grupo de trabalho para desenvolver estudos e propor um instrumento legal dispondo sobre a criação do instituto jurídico denominado Registro.

As recomendações foram atendidas, e, em 1998, formou-se o Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial (GTPI) que apresentou a proposta técnica do Decreto Nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, criando o registro de bens culturais de natureza imaterial e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI).

Desafios

De lá para cá, foram registrados 38 bens imateriais no País, incluindo quatro presentes no Ceará: ofício dos mestres de capoeira, roda de capoeira, Teatro de Bonecos Popular do Nordeste (Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco) e Festa do Pau de Santo Antônio de Barbalha.

"O fato de o Brasil ter dimensões continentais e uma pluralidade de manifestações culturais é um desafio, por um lado, e uma necessidade de estarmos alertas, por outro", destaca Gilmar.

Referências no assunto, ele e o folclorista Oswald Barroso enumeram uma série de bens que merecem atenção do Iphan. Gilmar cita cordel, xilogravura, maracatus (registrado em âmbito municipal), cantoria, rabecas, sanfonas de oito baixos, cerâmica, trançados, selaria, reisados, rendas de bilro, aboios, queijo de coalho e carne de sol. Já Oswald destaca festas como a do Senhor do Bonfim, em Icó, dos Caretas, em Jardim, de Iemanjá e de São Pedro dos Pescadores (esta registrada em âmbito municipal), em Fortaleza.

Mas esta atenção, segundo o pesquisador, não pode significar interferência. "Dar atenção é possibilitar que manifestações, ofícios e valores se façam em sintonia com os valores dos grupos envolvidos, que devem ser consultados e não manipulados".

Participação popular

Qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar o registro/tombamento de um bem pelo Iphan, basta encaminhar correspondência ao órgão, que procede com a avaliação técnica. O mesmo ocorre no âmbito municipal e estadual.

De acordo com a Secult e a Secultfor, boa parte dos pedidos vêm de cidadãos comuns ou pessoas ligadas a instituições culturais. Gilmar salienta a importância dessas ações. "Vivemos tempos de novas tecnologias e das redes sociais, que nos dão a possibilidade de sermos emissores e não apenas receptores das mensagens", observa.

Educação patrimonial

Para garantir o engajamento da população, é fundamental investir em ações de educação patrimonial. Em âmbito nacional, o Iphan coordena projetos em parceria com o Programa Mais Educação e com o Programa Nacional de Extensão Universitária (Proext).

Em seu livro "Tombamentos - Afetos construídos", "Manoela Queiroz Bacelar observa que tanto as políticas públicas como as ações de educação patrimonial são insuficientes, "porque não estão bem planejadas, não são visíveis, talvez porque a Cidade ainda não tenha ideia clara do significado desse patrimônio".

Para a autora, por ocasião dos 80 anos do Iphan, uma força-tarefa institucional seria oportuna. Alênio Carlos, coordenador de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secult, adianta que um seminário semelhante ao de 1997 está planejado para novembro.

Além disso, também está na agenda de 2017 uma parceria entre Instituto de Patrimônio Cultural da Espanha (IPCE) e Iphan local, para consolidar um observatório de educação patrimonial.

Ofício dos mestres de capoeira

Inscrito no Livro de Registro dos Saberes, em 2008 (abrangência nacional), é exercido por aqueles detentores dos conhecimentos tradicionais dessa manifestação e responsáveis pela transmissão de suas práticas, rituais e herança cultural. O saber da capoeira é passado de modo oral e gestual, de forma participativa e interativa, nas rodas, nas ruas e nas academias, assim como nas relações de sociabilidade e familiaridade construídas entre mestres e aprendizes. A capoeira, largamente difundida no Brasil e no mundo, depende da manutenção da cadeia de transmissão desses mestres para sua continuidade como manifestação cultural.

Roda de capoeira

Inscrita no Livro de Registro das Formas de Expressão, em 2008 (abrangência nacional), é um elemento estruturante de uma manifestação cultural, espaço e tempo, onde se expressam simultaneamente o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a brincadeira, os símbolos e rituais de herança africana - notadamente banto - recriados no Brasil. Profundamente ritualizada, a roda de capoeira congrega cantigas e movimentos que expressam uma visão de mundo, uma hierarquia e um código de ética compartilhados pelo grupo. Em 2014, ela também foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Teatro de Bonecos Popular do Nordeste

Inscrito no Livro de Registro das Formas de Expressão, em 2015 (abrangência regional), tem origens no hibridismo cultural, durante a colonização do Brasil. A troca intensa possibilitou uma diversidade de temáticas: religiosa, profana ou de costumes populares. Desenvolveu-se de forma diferente em cada lugar, por isso possui diversas denominações: Cassimiro Coco, no Maranhão e Ceará; João Redondo e Calunga, no Rio Grande do Norte; Babau, na Paraíba; e Mamulengo em Pernambuco. A empanada (tenda por trás da qual se movimentam os atores) e o improviso são elementos fundamentais.

Festa do Pau de Santo Antônio de Barbalha

Inscrita no Livro de Registro das Celebrações, em 2015 (abrangência local), está vinculada aos festejos de Santo Antônio. As celebrações duram 13 dias (31 de maio a 13 de junho, Dia de Santo Antônio) e tem como ponto alto o Carregamento e Hasteamento do Pau da Bandeira, sempre no domingo mais próximo do dia 31 de maio. O enorme tronco de árvore simboliza a promessa e a devoção ao santo casamenteiro. Centenas de homens se revezam para levar o pau sobre os ombros por cerca de 6 quilômetros até a frente da Igreja Matriz de Barbalha, onde é hasteado com a bandeira de Santo Antônio.