Leão do Mercado quer sequência nacional transformada em acesso

00:00 · 16.12.2017 por Antonio Rodrigues - Colaborador

Nos últimos dois anos, o Guarani de Juazeiro esteve entre os quatro melhores times do Campeonato Cearense e, com isso, participou do Campeonato Brasileiro da Série D por duas oportunidades, sempre eliminado na 1ª fase. Em 2018, jogará pela terceira vez seguida, graças ao quarto lugar no Estadual deste ano. Com nova diretoria, o Leão do Mercado busca se manter entre os quatro melhores e, quem sabe, conquistar o acesso à Série C.

Para isso, algumas peças importantes foram mantidas, como o volante Da Silva e o zagueiro Pedro Lucas, além dos reforços que fizeram boa participação na Taça Fares Lopes, como o meia-atacante Márcio Tarrafas e o lateral-esquerdo Telles. O Guarani também contará com o retorno do atacante Leilson, artilheiro do Campeonato Cearense de 2017, que esteve emprestado ao Náutico, durante a Série B.

No comando da equipe, Washington Luiz continua, mas não contará com a revelação do Leão do Mercado este ano, o lateral-direito Thallison, emprestado ao CSA, de Alagoas. De acordo com o presidente do clube, o empresário Fábio Modolo, o elenco, que se reapresenta na próxima segunda-feira (18), está 90% fechado. "A nossa expectativa é que possamos fazer um ano parecido com o de 2017, dentro de campo", conta o dirigente.

Por outro lado, em 2017, o Guarani teve dificuldades financeiras, com atraso de salários e jogadores paralisando os treinos. O ano que vem pode ser mais complicado, já que o clube não irá participar da Copa do Brasil como este ano, quando eliminou o Náutico na primeira fase e conquistou um aumento de sua receita.

"Tivemos algumas dificuldades financeiras sim, como qualquer clube e qualquer empresa está passando nessa crise econômica. Mas dentro de campo foi muito bem, dentro de metas que nós procurávamos alcançar: estar entre os quatro, no mínimo, passagem de fase da Copa do Brasil e ficamos entre os quatro da Fares Lopes. Na Série D demos uma evoluída, mas não está como gostaríamos", conta Fábio Modolo.

Apesar de manter alguns jogadores, o Leão do Mercado renovou o time, trouxe novas peças e sonha com o acesso à Série C. "O Guarani sempre foi um time que se renovou. A primeira meta é sempre buscar se manter na série D pelo Cearense. Um dia, sonhar com título estadual, por que não?", encerrou o dirigente do Leão do Mercado.

