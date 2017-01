Herança do que somos

No próximo dia 13, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) completa 80 anos, numa trajetória que se confunde com a própria história e formação da sociedade brasileira

O ano era 1937 e o Brasil vivia sob o signo da ditadura Vargas. É nesse contexto político que nasce o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), que se transformaria, durante o governo Médici - um dos períodos mais duros da ditadura militar - em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Criado pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, o Sphan teve como primeiro diretor o advogado, jornalista e escritor mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade (1898-1969), que comandou a instituição, com sede no Rio de Janeiro, por 30 anos. Tudo isso, porém, decorreu de um processo iniciado antes, ainda em 1936, quando o embrião do Iphan era gestado como parte da "revolução cultural" empreendida pelo poeta modernista e um dos seus idealizadores, Mário de Andrade (1893-1945).

Assim, a entidade nasce com a incumbência de proteger o patrimônio cultural brasileiro, consolidando uma das primeiras políticas culturais do País - inicialmente, com ênfase no tombamento, e entendendo patrimônio como "todas as obras de arte pura ou aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira, pertencentes aos poderes públicos, organismos sociais e particulares nacionais, estrangeiros ou residentes no Brasil".

O Sphan também serviria de bandeira para o então presidente Getúlio Vargas (1882-1954) desenvolver sua política nacionalista, ecoada nos anseios dos intelectuais da Semana de Arte Moderna de 1922.

"A ideia de nação era a base para a formação de um Brasil unificado, forte e competitivo frente à concorrência internacional. Cada membro da nação deveria trabalhar em prol de um único Brasil e não mais das oligarquias regionais", assinala a arquiteta e urbanista Yvonne Archanjo Massucate, no artigo "O papel do Iphan na construção da brasilidade".

"Na luta pelo resgate da cultura brasileira, artistas e intelectuais brasileiros percorrem o interior do Brasil buscando inspiração em nosso folclore. Estes intelectuais, membros do Movimento Modernista Brasileiro, mais precisamente Mário de Andrade, acabam criando um inventário da cultura popular brasileira", continua.

"Nesse aspecto, é possível observar o conflito que permeou os primeiros anos do Iphan, materializado no binômio modernismo/tradição. A intenção dos intelectuais modernistas era a reformulação cultural do Brasil, afastando-se da europeização nas artes e nos costumes, dando maior ênfase à brasilidade".

Outro marco importante para o surgimento do Iphan foi a Carta de Atenas, documento sobre política urbana resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (Ciam), realizado em Atenas, em 1933. Ela orientava sobre cuidados com a cidade, incluindo políticas de preservação.

Mário de Andrade exerceu o cargo de assistente técnico da 6ª Região do Sphan. "Entre 1937 e 1938, ele responde por uma equipe destinada a inventariar monumentos muitas vezes abandonados ou em ruínas, mas possivelmente importantes pelo valor histórico e artístico que ofereciam, tanto na capital paulista como em cidades próximas", escreve a crítica literária Maria Sílvia Ianni Barsalini, na apresentação do livro "Padre Jesuíno do Monte Carmelo", de Mário de Andrade.

Antes de atuar no Sphan, em 1935, o autor de "Macunaíma" foi indicado para o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, onde elaborou o anteprojeto do Sphan.

"O Departamento vinha me tirar do impasse asfixiante, ao mesmo tempo em que dava ao escritor suicidado uma continuidade objetiva à sua 'arte de ação' pela arte. Ia agir. Me embebedar de ações, iniciativas, de trabalhos objetivos, de luta pela cultura", relata o escritor e crítico literário Eduardo Jardim, na obra "Eu sou trezentos". O texto revela a participação do escritor na formulação das políticas culturais no País, além de antecipar o conceito de patrimônio imaterial.

Conforme Jardim, a experiência no Departamento de Cultura teve importância central na trajetória de Mário de Andrade e na história do modernismo brasileiro. Ao mergulhar nas raízes da cultura nacional, de maneira antropofágica, como sugeriam os artistas da "Pauliceia desvairada", vários "brasis" afloraram: o do índio, negro e do colonizador. Assim a cultura passou a ser encarada como elemento formador da nação.

Entre os principais legados do poeta estão a participação das diversas camadas da sociedade no seu plano para o Departamento de Cultura. 80 anos após sua criação, o Iphan continua perseguindo a inclusão da sociedade em suas políticas, como forma de respaldar ações de preservação do patrimônio, ampliadas no século XXI. A atenção com os bens simbólicos e as questões ambientais estão entre as novas preocupações.