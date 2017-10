Egressos e combatentes na luta contra o trabalho infantil

00:00 · 14.10.2017 por Melquíades Júnior - Repórter

Desde que é dito 'o trabalho dignifica o homem', a mão de obra infanto-juvenil é convencida de que 'é melhor trabalhar a roubar, ou ficar no ócio'. Só não é dito que o conselho vale mais para as crianças pobres do que as ricas. Porque quando um ofício deixa de parecer brincadeira, ficar nele parece mesmo necessidade.

André Luiz viu o pai ser demitido. Depressão, ansiedade generalizada, labirintite crônica no homem que botava o de comer em casa no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.



Estudante de Direito, André Luiz foi resgatado aos 9 anos do Trabalho Infantil pela assistente social Ana Lídia. Os dois se reencontraram 13 anos depois pela mesma missão

Aos 9 anos, o garoto começou a trabalhar. Estudando pela manhã, passava as tardes fazendo chinelo, ou melhor: cortando pneu de carro, lixando improvisado com uma lata furada com pregos para dar o atrito, colando uma a uma as camadas da sola, costurando para dar o acabamento. À noite, após o jantar, era um dos recrutados de uma empresa fabricante de bolas para a 'enfiadinha'. Nunca deixou de ir à escola. Nunca mais a sonolência o deixava se concentrar na sala de aula.

Quando o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) chegou ao Ceará, coube às unidades de assistência social dos municípios iniciar a 'busca ativa': identificar e registrar as crianças em condição de trabalho. Conhecer as vulnerabilidades na família, no território, e partir para atitude: conseguir retirar a vítima da situação de trabalho.



"Sonho em chamas numa carvoaria", do aluno Fabrício de Castro Silva (Escola José Arimatéia Alves - Sobral - finalista da categoria pintura do Prêmio Peteca 2016

"Na época, eu não entendia, perguntei a minha mãe quem era aquela mulher na sala. Ela só disse 'meu filho, a gente tem que ir à Prefeitura amanhã'.

A família passou a ser acompanhada pelo Peti, e André encontrou outras turmas de crianças como ele. "O monitor mandou a gente fazer um desenho na folha, dividindo em duas. Numa parte, mostrar uma criança brincando, noutra parte, trabalhando. A diferença era muito grande. Aí que fui entendendo o que era trabalho infantil". André Luiz tem hoje 21 anos. Atua como auxiliar de políticas públicas para a juventude na Prefeitura de Maranguape.

No início de 2017, chegou ao departamento uma comunicação interna abrindo seleção para um representante na comissão do Peti. Era o que André queria. Selecionado que foi, em uma das reuniões apresentou sua história. Também ali estava uma assistente social familiarizada com a ocorrência. "Conheço você".

Era Ana Lídia, a mesma que 13 anos antes fez a busca ativa e conseguiu inserir a família no programa preventivo. "Olha só onde a gente estava, e onde a gente está agora", refletiu o jovem. Hoje, os dois atuam no combate e na prevenção do trabalho infantil, ele contando a experiência de egresso, ela de agente social em função do resgate. Ambos até conseguem lembrar que outras crianças trabalhadoras da enfiadinha, que não tiveram a mesma oportunidade, foram depois assassinadas pelo tráfico ou ainda estão vivas em subempregos, sem escolaridade.



Antônio Oliveira por pouco não teve que parar os estudos. De egresso a procurador do trabalho, é incentivador do Peteca

"Eu percebi que o trabalho por pouco não fez que eu tivesse o mesmo destino de meus colegas. Hoje entendo a cisma de meu pai não querer a gente na rua. Na periferia, o tráfico está de braços abertos, é também uma das piores formas de trabalho infantil, mas para quem não tem nada é como uma ponte para alcançar os desejos", reflete André Luiz, que cursa o 6º semestre de Direito. Quando concluir, já sabe o que quer defender.

Ana Lídia fez do reencontro a própria inspiração para continuar. Enquanto mudam gestões locais e os apoios nem sempre são como se espera, ela se mantém à cata dos Andrés. "Quando vejo no que ele se tornou agora, só fica clara a importância de combater o trabalho infantil. Muitos acham que é normal, que é bom, mas não querem perceber que uma criança que trabalha hoje tem menos chances de um bom trabalho amanhã".

Não só a origem, mas o destino, parece se cruzar com o de outro egresso do trabalho infantil. Atuava na roça e, ainda na adolescência, foi informado pelo pai que "ano que vem" não estuda mais. "Então, alguns professores foram até minha casa pedir que meu pai não me tirasse da escola".

Excluído apenas da condição irregular de trabalho, este egresso é o Antônio Oliveira Lima, procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará e um dos idealizadores do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Peteca).

Pintura 2 - "Constituição: transformando a tristeza em sonhos", dos alunos Isabela Gonçalves da Costa, Mariana de Souza Gonçalves e Rafael Santos Silva, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luis Gonçalves (Beberibe - CE) - 1º lugar nacional na categoria Pintura do Prêmio Peteca 2016

Até 15 horas vendendo laranja

O comércio ambulante, a guarda de carros e guia turístico são alguns exemplos de trabalho com frequência admitido pela sociedade. Um problema que ninguém reconhece como seu carece de culpados, e no cruzamento das capitais, porque o fluxo de carros é intenso, impera a lei da oferta e da procura. Numa de suas faces mais cruel está Joana, vendedora de laranja o dia inteiro - entendendo por inteiro de 3h da manhã até 18 horas - nas ruas de Maracanaú.

O outro tempo é administrando as convivências: rejeitada pela mãe dependente química, é adotada por uma família do Piauí, que com a morte da mãe adotiva devolve a menina ao Ceará, sofrendo nova rejeição da família biológica. De acordo com a equipe de assistência social do Creas local, é uma família já sofrida das mais variadas vulnerabilidades.

"O sonho dela era morar no abrigo. Quando saiu de casa foi morar com uma tia, onde era um cabaré e hoje é bar, pagando 50 reais por mês. Mas lá também era complicado, e conseguimos colocar ela nesse abrigo", afirma a assistente social Lúcia Sousa, do Creas que realizou a busca ativa: encontrou-a na rotina de 15 horas vendendo laranja e, junto ao Conselho Tutelar e Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa).

A atuação coordenada em rede permitiu o diálogo das instituições para o caso. A conversa entre Creas, Cras, Conselho Tutelar, Ministério Público do Trabalho, escolas e delegacias tem possibilitado a retirada de crianças e adolescentes da situação de trabalho. É a rede Peteca em funcionamento.

"Não achamos que outra forma, mas sim a atuação em rede, pode de fato ajudar na prevenção e no combate. Antes, ficava de uma forma que cada um só se preocupava em fazer a sua parte, mas quando o outro não faz a dele, esse elo quebra. A minha parte só acaba quando o problema se resolve, e deve ser assim com todos, para que a rede funcione", diz Antônio Oliveira Lima, coordenador estadual do Peteca.

