Desafio para o público que frequenta a arena nos jogos

São várias as opiniões a respeito da utilização da Arena Castelão. Seu principal cliente, o torcedor, acaba passando por alguns dissabores ao comparecer a um jogo de futebol do clube do coração. As opiniões se dividem, e há aqueles que também elogiam a estrutura do equipamento.

É o caso do corretor de imóveis Cléber de Almeida, que frequenta o estádio desde criança e viu uma mudança positiva com relação à segurança no estacionamento. "É um dos principais benefícios que eu vejo, com relação à segurança, que aumentou bastante, com relação ao estacionamento", especificou o torcedor, que também citou como justo, o valor (R$ 15,00) cobrado pelo referido serviço. "Eu acho justo, pois se deixar lá fora, no meio da rua, o flanelinha diz que vai cuidar do seu carro e às vezes cobra até mais por um serviço que não tem nenhuma garantia, com risco até de roubar o carro. Então eu acho esse valor justo".

Cléber finalizou com uma crítica ao serviço prestado nas bilheterias do estádio. "O que eu acredito que precisa melhorar são as bilheterias. Para quem chega até uma hora antes do jogo é complicado comprar ingresso, por mais que seja um jogo de pequeno porte, a dificuldade existe".

Já o vendedor ambulante Elian de Souza, que trabalha ao redor do equipamento há mais de 20 anos, ressalta que a desorganização do lado de fora ainda merece mais atenção. "O estádio ficou muito bonito, as ruas bem asfaltadas, mas ainda falta organizar essa parte de fora, do pessoal que trabalha vendendo. Quando tem jogo grande melhora, mas tem muita gente que só vem para atrapalhar", explicou.



"Aumentou muito a concorrência. Muiita gente passou a vender aqui do lado de fora. Acho que o pessoal mais antigo merece uma padronização, pois muita gente nova só atrapalha." Elian de Souza - ambulante

Melhorias

Os depoimentos acima foram colhidos durante a realização da partida entre Fortaleza e Floresta, realizada no último dia 17. Entre outros aspectos, foi possível detectar a dificuldade na acessibilidade dos torcedores, que precisavam ser guiados, até por policiais, para atravessar as ruas que dão acesso ao estádio.

De acordo com o secretário Euler Barbosa, alguns serviços podem ajudar a melhorar a vida dos frequentadores da arena em dias de jogos. "O futebol gera uma série de demandas. Uma delas é fazer o controle efetivo do acesso do torcedor. Em primeiro lugar garantir o acesso a qualquer torcedor que queira vir ao Castelão e cuidar da segurança dos que estão aqui dentro. O futebol mexe com emoções e recebemos esse desafio da setorização. Estamos em diálogo com o Ministério Público para definir esses espaços destinados às torcidas organizadas e essa conversa avançou muito com os clubes. Hoje, o Estado, clubes e Luarenas já entraram num entendimento positivo. Estamos aguardando apenas um laudo do corpo de Bombeiros e assim o estádio vai ser muito mais seguro para o torcedor", disse o titular da pasta.



"A bilheteria ainda é o ponto a ser melhorado. É uma dificuldade para comprar ingresso. Mas creio que o Castelão, à vista de outros estádios que eu conheço no Brasil, é um dos melhores." Cléber Almeida - torcedor

Capacidade reduzida

Quando foi concebida para a Copa do Mundo de 2014, a Arena Castelão tinha fixado uma capacidade máxima de 63.903 espectadores. No entanto, atualmente, a capacidade máxima do estádio foi reajustada para apenas 57 mil torcedores. Uma redução ainda pouco explicada pelos administradores do estádio.

O motivo seria a não substituição de cadeiras danificadas em episódios anteriores de vandalismo. A redução da capacidade da Arena Castelão é outro problema que traz embaraços ao moderníssimo estádio.

Neste ano de 2018, existe a expectativa de lotação no estádio, principalmente em virtude de jogos do Ceará pela Série A do Brasileirão, que tem grande apelo de público. A não resolução deste episódio poderá trazer novos questionamentos do público e da imprensa esportiva. Só resta esperar o desenrolar dos novos acontecimentos.

Nos últimos 5 anos, foram muitos jogos importantes na Arena Castelão. O Ceará foi campeão do Nordeste, e o Tricolor conseguiu títulos estaduais

Opinião - por Tom Barros - Colunista do Diário do Nordeste

Não gosto desse modelo. Criaram esse nome "arena" e se diz que é multiuso para shows, espetáculos, que não apenas o futebol, mas eu acho modismo. Com relação á estrutura eu acho ruim. Para rádio, não houve, no projeto, uma estrutura para estações de rádio, para estúdios.

O torcedor tem que enfrentar um grande calor. No domingo à tarde, com o clima nordestino, é sempre uma dificuldade. Não gosto desse novo modelo.

As opções que eles têm lá são muito grandes e bem maiores que a nossa. Acredito que na parte de gestão com relação a espetáculos eles têm mais facilidade na Europa. O Estade de France, de onde eu transmiti a final da Copa do Mundo em 1998, também utiliza esse conceito. Esse modelo é praticamente igual por lá, com pequenas diferenças. Na Europa existe uma maneira mais fácil de realizar os espetáculos, mas sou sincero em dizer que não gosto desse tipo de modelo. Eu gosto mesmo é de estádio de futebol. Creio que essa história de arena confunde muito. O espetáculo é diferente, o tratamento é diferente. Eu não gosto!

É muito difícil, pois a despesa para manter o estádio é muito grande e isso compromete até a sua utilização. No meu modo de ver, a primeira providência seria baixar o valor dos ingressos. Eu não admito um estádio, típico da dimensão do Castelão vazio. Não usar o anel superior e usar apenas o inferior é uma vergonha. Então é melhor baixar o preço do ingresso, o que chama gente, e dar vida ao Castelão. É dar o aconchego ao torcedor e um acolhimento melhor ao torcedor. O Castelão foi feito para o futebol e criado na sua origem para o futebol.