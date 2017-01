Custos se elevam diante da obra inacabada

Como não conseguem carregar o aumento de gastos sozinhas, as indústrias reajustam os preços dos produtos, impactando no bolso do consumidor final

00:00 · 14.01.2017

As empresas da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde estão concentrados cerca de 70% dos negócios do Estado, são diretamente impactadas com o atraso na obra de duplicação do Anel Viário. O equipamento, que deveria ser sinônimo de benefícios para as centenas de indústrias da localidade, representa atraso no transporte de cargas, aumento dos custos com manutenção de veículos, acidentes e outros descompassos.

Ao longo dos 32 quilômetros de extensão da obra, os transtornos são maiores no município de Maracanaú, importante polo industrial do Ceará e responsável por quase 6% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Atualmente, existem cerca de 1.500 indústrias de pequeno, médio e grande porte nos quatro distritos da cidade, fazendo com que o fluxo logístico diário seja intenso. Estima-se que cerca de 90 mil veículos passem pelo Anel Viário diariamente.

“O ponto mais crítico é em Maracanaú, principalmente, nas proximidades do balão da Ceasa (Central de Abastecimento do Ceará), onde tem mais movimento de caminhões de carga. Todo mundo sofre com os engarrafamentos, que ficam ainda piores com os acidentes, que também são constantes”, reclama o presidente da Associação Empresarial de Industriais (Aedi), Adriano Borges.

O empresário destaca que, desde o início da obra, os negócios de Maracanaú e dos outros municípios por onde passa a rodovia vêm sendo prejudicados, obrigando as empresas a encontrar alternativas operacionais para minimizar os impactos financeiros. Como não conseguem arcar com o aumento de gastos sozinhas, as indústrias reajustam os preços dos produtos e repassam os prejuízos aos clientes, que, por sua vez, transferem para o consumidor final.

Alternativas

Esse efeito dominó, que faz parte do tão conhecido Custo Brasil, é ainda pior neste momento de dificuldade econômica no País, onde inflação, desemprego e retração do consumo das famílias ganham destaque .

“Infelizmente, não há muito o que se fazer. Os caminhões precisam trafegar, e a única opção que se tem é o Anel Viário. Internamente, o que podemos fazer é tentar agilizar os processos logísticos, mas é muito difícil. O aumento dos custos é inevitável”, afirma Borges.

A observação do presidente da Aedi remete a uma pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral (FDC) em 2014, identificando que os gastos com logística consomem, aproximadamente, 11% das receitas das empresas brasileiras. A qualidade das rodovias, por exemplo, é considerada muito ruim por 69% dos empresários. O estudo foi feito com 111 companhias, que faturam o equivalente a 17% do PIB nacional.

Borges informa que a Aedi vem cobrando do governo estadual e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a retomada da obra do Anel Viário.

“A desculpa é que, por conta da crise econômica, faltam recursos, além de existirem problemas ligados à licitação e a desapropriações”, acrescenta, torcendo para que a obra recomece no primeiro semestre deste ano, como prevê o Estado.

Serviços precisam ser retomados

A Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa) está localizada em um ponto estratégico, próxima das BRs 116, 222, 220 e das CEs 060, 040 e 065. O descaso do poder público com a obra do Anel Viário vem afetando toda a cadeia produtiva. Produtores, caminhoneiros, permissionários e consumidores estão desgastados, esperando uma solução há anos.

Os constantes engarrafamentos e acidentes na via têm sido responsáveis pelo desperdício de alimentos, prejudicando o transporte e o abastecimento. As perdas nas cargas são de até 15%, principalmente de produtos mais sensíveis ao calor e ao balanço dos caminhões. Por conta disso, as mercadorias chegam ao consumidor final até 20% mais caras.

Nos dias mais movimentados, às segundas e quintas-feiras, o trânsito local vira um verdadeiro nó. Temos perdido muitos clientes, que preferem comprar produtos em outros locais para evitar os transtornos, mesmo pagando mais caro. Se o governo não está conseguindo concluir a obra, a concessão do equipamento à iniciativa privada poderia ser uma alternativa para fazer com que a rodovia de fato beneficie a população cearense.

Odálio Girão

Analista de mercado da Ceasa-CE

A obra do Anel Viário é o principal problema de infraestrutura logística do Ceará, impactando a competitividade e a geração de emprego. Recentemente, a Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará) encaminhou ao Ministério dos Transportes documento cobrando uma solução. Também pedimos auxílio à Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Em dezembro, recebemos a notícia de que a bancada cearense da Câmara dos Deputados conseguiu do governo federal a liberação de R$ 45 milhões para o reinício da obra, de um orçamento total de R$ 320 milhões. O Anel Viário deveria auxiliar o transporte de cargas entre os dois portos cearenses: Mucuripe e Pecém.

Os caminhões que carregam os contêineres levam horas para fazer o trajeto. Várias empresas estão deixando de se instalar na região por causa daquele caos constante. Esperamos que os serviços sejam retomados em março, mas, caso contrário, vamos continuar lutando por uma solução. O Regime Diferenciado de Contratação (RDC) e a concessão da obra à iniciativa privada são caminhos possíveis. Há viabilidade econômica.

Heitor Studart

Presidente do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da Fiec