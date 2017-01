Barreira logística, contrastes e sinalização falha no caminho

00:00 · 14.01.2017

O maior empreendimento em rodovias federais no Ceará em pelo menos três décadas, a duplicação da Rodovia Quarto Anel Viário da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) se arrasta pelos anos. Inacabada e com obras paralisadas, a via possui gargalos que são obstáculos não só para o transporte de carga, por conta dos longos e rotineiros congestionamentos, mas também por representar um risco para motoristas urbanos, pedestres e ciclistas que passam por ali.

LEIA MAIS

.Anel viário: 32Km de descaso

.Vida e morte às margens da rodovia

.Custos se elevam diante da obra inacabada

.61% executados em sete anos

.Poder público deve assumir responsabilidade

.Veja os pontos mais críticos da estrada

A reportagem circulou por toda a extensão do Anel Viário e encontrou um cenário de contrastes. Em uma ponta, duplicações largas e bem sinalizadas, com pavimentação de qualidade. Por outro lado, vias e retornos inacabados, falta de sinalização e de iluminação, ausência de guardrail (barreira de proteção que estabelece os limites da pista) em trechos perigosos e lixo nos canteiros e acostamentos.

Partindo da CE-040, em Eusébio, logo na entrada da rodovia já se vê pneus e lixo nas laterais da pista. No outro sentido, o congestionamento é causado pela dificuldade dos veículos em cruzar a CE-040, bastante movimentada, para chegar ao retorno em direção a Fortaleza. O projeto prevê a construção de um viaduto no local, mas as obras para esse equipamento sequer foram iniciadas.

No primeiro trecho, que vai da CE-040 até o entroncamento com a BR-116, próximo à divisa entre Fortaleza e Itaitinga, a maior parte da rodovia foi duplicada, com exceção das proximidades desses dois entroncamentos. Parte da duplicação já foi liberada para tráfego, mas o canteiro central e acostamentos não foram finalizados. Há, inclusive, valas no meio-fio e no acostamento que não são protegidas por guardrail, gerando um risco para os motoristas.

Os retornos também são precários: apenas espaços aterrados, esburacados e sem qualquer estrutura que são utilizados pelos veículos para tomar o outro sentido da rodovia. Já no segundo entroncamento, com a BR-116, há um viaduto e um trevo para dar acesso a todas as mãos. No entanto, apenas uma pequena estrutura de meio-fio, baixa e tomada pelo mato, divide a rodovia.

Desorganização

No trecho que vai da BR-116 à CE-060, que dá acesso a Maracanaú, alternam-se espaços com e sem a duplicação, alguns dos quais já estão liberados. No entanto, essa situação culmina em um dos pontos mais complicados de toda a rodovia, nas proximidades da rotatória com a CE-060: o cruzamento com a Avenida Central da Pajuçara, ponto em que um trecho da duplicação é interrompido.

Há uma placa de contramão, mas esse trecho duplicado é rotineiramente utilizado por veículos nos dois sentidos, assim como a via original, para escapar do engarrafamento. Com o fim da duplicação, onde há desnível de asfalto, buracos e muita areia, carros e caminhões retomam a via principal sem qualquer organização. A situação é agravada pelo fluxo intenso de veículos vindos de Maracanaú, por um lado, e do bairro Planalto Ayrton Senna do outro.

Em uma espécie de rotatória improvisada, o ponto já foi palco de inúmeras batidas e acidentes que, quando acontecem, interrompem o tráfego e provocam horas de congestionamento. Pedestres, ciclistas, carros e caminhões vêm de todos os lados e vão para caminhos diferentes, sem qualquer sinalização ou organização. Esse "nó" acaba por provocar um engarrafamento intenso em ambos os sentidos.

A partir desse ponto, há em torno de um quilômetro de via sem duplicação, onde ainda será necessário fazer a desapropriação de áreas em que hoje funcionam alguns negócios. No local, existem, principalmente, postos de gasolina que são utilizados como ponto de parada de caminhoneiros, galpões e pequenas borracharias. Embora reduza o espaço, a obra não deverá inviabilizar as empresas.

É mais adiante, na rotatória com a CE-060, onde está um dos maiores problemas do Anel Viário. Próximo à Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa), o fluxo de veículos é intenso em ambas as rodovias e, em horários de pico pela manhã, das 7h às 9h, e pela tarde, das 17h às 19h, os motoristas podem demorar mais de meia hora para atravessar o trecho. Um viaduto deve ser construído no ponto, mas apenas as bases foram fincadas.

Inacabado

Até o entroncamento seguinte, com a CE-060, também há alternância entre trechos com e sem duplicação. A maior parte, no entanto, não recebeu pavimentação asfáltica, estando apenas com a cobertura de concreto. Isso não impede que veículos se arrisquem a trafegar nessas áreas. Apenas uma porção da via duplicada, de concreto, foi pavimentada: a ponte sobre o Rio Maranguapinho.

O cenário de engarrafamento se repete nas imediações da rotatória com a CE-060, que dá acesso a Maranguape. A obra avançou mais neste ponto, já que um viaduto chegou a ser erguido, mas não foram feitas as ligações com a via, impossibilitando o seu uso. O asfalto no local é o mais precário de toda a rodovia, provocado, possivelmente, pela inundação que acontece em dias de chuva e pela falta de reparo no local.

Assim como os trechos anteriores, a via entre a CE-065 e a BR-020, em Caucaia, também alterna espaços com e sem a duplicação e problemas vistos em todos os trechos anteriores, como a falta de finalização dos retornos. Apenas no último quilômetro até o trevo, a duplicação foi finalizada e liberada para o tráfego. A partir desse trecho, raros são os congestionamentos.

O trevo do Anel Viário com as BRs 020 e 222, com acesso a todas as mãos, foi completamente finalizado e o trânsito flui com tranquilidade. O último trecho, também chamado de Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, vai dali até a Avenida Mister Hull, em Fortaleza. Totalmente duplicada, é uma demonstração do que se espera ter em toda a extensão da rodovia com o fim das obras.