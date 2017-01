Baixo Acaraú sofre colapso por escassez de água

00:00 · 28.01.2017

Marco. O irrigante Manoel Messias Vasconcelos, morador há 9 anos do Perímetro Irrigado Baixo-Acaraú, se entristece cada vez que olha para a plantação de cocos no quintal de casa. Dos oito hectares onde cultivava a fruta, com cerca de 220 pés para cada hectare, quase a metade se transformou num emaranhado de palha retorcida e coco seco. A água, que antes corria livre pelos 40Km de canais, Perímetro adentro, desapareceu por completo, desde 2014.

A saída, para muitos, foi cavar poços em busca de vazão suficiente para chegar aos cultivos. Foram pouco mais de 200, a uma média de R$ 25 mil, cada. E isso é o que tem mantido um ou outro lote ainda em atividade, mas longe do ideal. A produção agrícola reduziu entre 2.500 a 3.000 o número de empregos.

Com as sucessivas perdas da safra, Manoel Messias, assim como a maioria dos agricultores, teve que apelar para mais empréstimos bancários, além de demitir funcionários e negociar alguns bens, como parte dos animais, para reverter em parcelas das dívidas, que ele mesmo não sabe quando vai quitar.

Implantado em 1983, pelo Dnocs, no trecho final da Bacia do Rio Acaraú, perenizado pelos açudes Araras, Jaibaras, Edson Queiroz e Taquara, o Perímetro, que teve seus serviços de administração, operação e manutenção instalados apenas no início 2001, abrange os municípios de Marco, Acaraú e Bela Cruz. As águas do Acaraú são captadas pela Barragem Santa Rosa. Das seis bombas de sucção instaladas na pequena represa, duas precisam de reparos e as outras quatro estão sem atividade por falta de água, assim como a adutora de 1.640m, que distribuía a água pelos canais.

Segundo o coordenador do Conselho Administrativo do Distrito Baixo-Acaraú (Dibau), Cairu Vigano, diversas reivindicações foram encaminhadas ao Dnocs, à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) e à Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra), entre elas a aquisição de duas máquinas para perfurar poços, ao valor de R$ 300 mil, mas nada foi atendido. O gerente executivo do Distrito, Raimundo Pereira Neto, afirma que há muito vem tentando a construção de duas barragens, a do Poço Comprido e o Açude Pedregulho. (M.J.)