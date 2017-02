Avanços e desafios

00:00 · 04.02.2017

O programa estadual também se consolida com o êxito da logística do processo doação-transplantes e da capacitação dos profissionais que atuam na área. Um trabalho que envolve, além da Central, 19 centros notificadores e 21 transplantadores.

"O Estado se diferencia, primeiro, porque faz buscas ativas de doadores. Nos hospitais principais, as equipes vão nas UTIs, nas enfermarias, para saber se algum paciente tem suspeita de morte encefálica, abrir protocolo e fazer exames", destaca Huygens Garcia, chefe do setor de transplantes hepáticos do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), unidade que, no ano passado, realizou 214 transplantes no Estado.

Mas, para além da quantidade de doadores, o processo também exige articulação. Nesse aspecto, a criação da Central de Transplantes, em 1998, teve papel fundamental. Vinculada à Secretaria de Saúde do Estado, a unidade passou a coordenar toda a logística necessária para que a doação se converta em transplante.

Apoio

"O Ceará tem uma central organizada, estruturada, bem gerenciada e que tem apoio do Governo do Estado. Isso é essencial. Não adianta a Central querer fazer um trabalho benfeito se não tem apoio do governo para a questão logística", observa Tainá Veras, da ABTO.

Eliana Barbosa, coordenadora da Central de Transplantes, destaca que, no Ceará, o programa estadual de transplantes se consolidou, ao longo dos anos, como política pública. Mesmo com mudanças de gestões e eventuais contenções de recursos, os investimentos para o setor conseguiram ser mantidos, seja em ações estruturais, seja em ações que otimizem o processo de transplante.

"Os governos sempre investiram em compras de aparelhos para exames, disponibilizando aeronaves para buscar órgãos dentro e fora do Estado e capacitando profissionais, por exemplo", afirma.

A coordenadora ressalta, ainda, a participação dos profissionais que atuam em cada uma das frentes da doação e do transplante. "Temos toda uma rede de equipes nos hospitais, na Central, nos centros transplantadores que são treinadas e, acima de tudo, motivadas e sensibilizadas com a causa", afirma.

O programa funciona e teve avanços incontestáveis nos últimos anos. A grande fila de espera pelo transplante de córneas, que já chegou a contar com 500 pessoas, aproximadamente, foi zerada em 2016. Outro progresso foi a disponibilização de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para o transporte interestadual de órgãos, determinada em junho do ano passado pelo Governo Federal. Com a ação, sete voos levaram e trouxeram enxertos de e para Fortaleza.

Desafios

Antigos e novos obstáculos, no entanto, apresentam-se para o futuro. A própria manutenção do programa e de seus índices é um deles. "A crise dos últimos anos tem afetado a Saúde em todo o Brasil. Manter nosso programa funcionando com qualidade é o maior desafio agora", diz Ronaldo Esmeraldo, chefe da unidade de transplantes do Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Também há necessidade de reduzir as perdas de doações. Em 2016, segundo dados da Sesa, dos 587 potenciais doadores notificados à Central, apenas 222 se converteram em doadores efetivos. Isso porque as perdas de órgãos por parada cardíaca no processo de manutenção dos pacientes e as taxa de recusa familiar à doação são grandes.

"Um grande desafio é baixar a taxa de recusa familiar para menos de 30% e evitar as perdas por parada cardíaca, que muitas vezes acontecem pelo diagnóstico tardio da morte encefálica ou por uma manutenção inadequada do doador. Precisamos investir em educação, não só para a população, mas para os profissionais de saúde", observa.