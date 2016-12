Após 14 anos sumido, Francisco vivo é a mensagem de Natal

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 00:38

Encontro inesperado traz de volta filho/irmão julgado mortoTextos: Melquíades Júnior | Fotos: Eduardo Queiroz

Francisco Rodrigues, 46 anos Morador de rua, natural de Paraipaba (CE). Há 22 anos em São Paulo

Hmais motivos para Francisco ir do que para ficar. Pegou o ônibus na rodoviária de Fortaleza levando uma bolsa, o RG, alguns trocados e uma marmita para refeição - multiplicada em almoço-jantar-almoço – até a viagem acabar precisaria multiplicar mais.

Entrou como quem subia numa escada cujo fim não se sabe onde, mas é dito que o sul é para cima. Outros amigos foram antes e mais deles seguiam agora. Na mesma linha rodoviária em que há décadas muitos desconhecidos se cruzam no movimento de mais ida que volta. Paraipaba, no Ceará, foi ficando distante para quem, como ele, nunca saíra de casa.

Como se cada gota de suor que pingava fosse moeda a tilintar num cofre, juntou as poucas economias de gari profissional e agricultor, além de outros bicos, e decidiu ir com outros conhecidos. Passagem só de ida. A da volta é com tudo o mais que vier. Um investimento feito aos 24 anos, em 1994. Queria ser rico. Não jogando no bicho, como àquela altura era o único esporte que passava pela rua, sempre ao fim do dia o cambista na bicicleta gritando os quatro números da milhar e o bicho que deu. Daquela vez, Francisco era o próprio bicho se jogando, lotérico, na sinuca paulista que ainda iria conhecer.

Francisco aos 24 anos, quando rumou para São Paulo em busca de dias melhores

A viagem de quatro dias entre Fortaleza e São Paulo foi o primeiro tempo de ir absorvendo o que acabava de fazer. Contudo, quando chegou à rodoviária do Tietê, o que era ideia se tornou real, quis ir embora no mesmo instante. Não ter dinheiro imediato para voltar foi o que lhe ajudou a viver pausadamente as próprias decisões. E se para um comprador de sonhos existirá sempre um vendedor, o setor da construção civil dos anos 1990 recebia os nordestinos e nortistas de braços abertos (e bolsos nunca tanto).

Não com a mesma euforia dos anos 1970, quando o Brasil viveu o chamado “milagre econômico”, e o setor de construção era o centro gravitacional da migração interna, como anos antes fora a cana-de-açúcar. Mão de obra com pouca instrução e barata é valiosa se souber bem obedecer. Foi sempre assim com ou sem crise ou “milagre econômico”. O mais é erguer São Paulo.

Em 1998, na primeira crise do Plano Real, Francisco sentiu o funil da palavra oportunidade. Passou a limitar-se a bicos. Sérgio, companheiro da ida, volta para Paraipaba. Até retornarem todos da geração, menos o filho de dona Francisca Rodrigues. O investimento que a mãe conseguiu fazer, além de orações para o filho, foi instalar uma linha telefônica em casa.

“Eu tô bem, mãe, não se preocupe”

“Tô bem”

“Bem”.

Hoje, não faz diferença se foi Francisco que primeiro perdeu as palavras e o papel com o número de casa ou foi a linha telefônica de casa no Ceará quando foi cancelada porque a vizinhança ligava, mas não ligava para a conta a pagar. O fato é que em 2002 deu-se o último contato entre mãe e filho.

“Perdi o endereço, mas sei o rumo de casa. Já tentei ir uma vez, mas o cabra me enrolou e não pagou pelo trabalho”. Nem comprou a passagem. E, de tanto não comprar, neste 2016 completaram-se 22 anos da partida e 14 sem contato com a mãe.

“A vida é incrível. Uma caixinha de surpresa. Quem diria que eu estivesse aqui. E estou”. Mesmo com saudade, não falta orgulho de estar em São Paulo. Sabe que quem faz o ambiente é ele mesmo e se envaidece quando chega a essa conclusão.

“A gente vem do Nordeste pensando: ‘vou enriquecer’. Pode ficar rico, mas se não tiver Deus não tem nada. E se a gente parar pra pensar, a gente pode ter muito ou pouco, mas um dia eu vou partir, você vai, ele vai”. Entre os amigos que criou, Francisco é dito aquele que dá força aos que estão em maus momentos. “Fica assim não, irmão”, para um consolo.

Nas mais de duas décadas em São Paulo, Francisco Rodrigues de Oliveira, hoje com 46 anos, usa o próprio exemplo do que se pode fazer de superação. E fala do auge de uma calçada na rua Almeida Lima, bairro do Brás, na tarde do dia 16 de novembro, numa fila que até o cair da noite terá somado 1.100 desabrigados como ele para o centro de acolhimento Arsenal da Esperança, um dos 125 conveniados com a Prefeitura de São Paulo e que recebe usuários para jantar e pernoite com café da manhã.

Não tem casa, carro, emprego, ou mesmo a passagem “de volta”. No entanto, sente-se melhor do que chegou. Visto de ontem, naquele tempo, o vício em álcool e drogas ilícitas seria seu futuro. Visto de hoje, é seu passado – um ano e dois meses sem bebidas.

A fila na Almeida Lima se agiganta antes que anoiteça. Não é de emprego, mas daquilo que o emprego dá: comida, chuveiro e uma cama quente. No Arsenal, fundado há exatos 20 anos num prédio que já recebia imigrantes há séculos, o outro alimento é oração.

Notícia boa corre ligeiro

Patrícia Lopes, locutora de rádio, atendeu nosso pedido de anunciar os nomes da família, para que algum ouvinte a reconhecesse

Francisco, me permita repetir suas palavras, que “a vida é incrível. Uma caixinha de surpresa. Quem diria que eu estivesse aqui. E estou”. Ou, pelo menos, estive na casa de sua mãe com Eduardo, aquele que lhe fotografou em São Paulo. Você só nos deu o nome dela e de sua única irmã, mais nada. Nem uma rua, um bairro, uma comunidade.

O que faltou de informação, sobrou em curiosidade. Ainda mais com um cartão de memória gravado com o homem que saiu moço e já agora tem cabelos brancos desejando um Feliz Natal para a família que nunca mais viu. A curiosidade virou obrigação. Há uma mensagem a ser entregue. Há vários mensageiros no caminho.

Ao 2 de dezembro, meio-dia, a pequena Paraipaba recolhe-se para o almoço em casa. É também quando começa o programa da locutora Patrícia Lopes, na comunitária Rádio Plus FM: “nossa equipe de produção foi procurada. Existe uma pessoa desaparecida querendo reencontrar a família. Olha que coisa boa, tocante, para o final de ano”. A notícia segue.

“Acharam o Mauro”

"Notícia ruim corre ligeiro, mas notícia boa também pode ser ligeiro", diz dona Francisca, que catava feijão ao receber a mensagem de que o filho está vivo

Cláudia estava almoçando, o celular toca. Por incrível que pareça, ela, que sempre deixa o aparelho em cima do armário e se tocar não ouve devido ao volume baixo, ‘esqueceu’ o telefone ali do lado do prato. Do outro lado, o cunhado Jucier: “Me diz aí seu nome completo, parece que encontraram seu irmão”. O nome bate, pula da mesa e atravessa a rua correndo até a casa da mãe. Francisca, no quintal catando feijão, tem um susto, mas a filha sorri: “acharam o Mauro, ele tá vivo”. Mauro é um apelido de criança de Francisco, provavelmente vindo de “Maura”, apelido de Francisca de um tempo que ela não lembra nem o porquê.

Saiu todo mundo de casa na rua Maria Barroso Meireles. Cláudia corre ofegante com duas filhas e uma neta para o estúdio da rádio. Lá estávamos com Patrícia e com surpresa: havia se passado apenas nove minutos do aviso de rádio.

“Notícia ruim acontece ligeiro, mas notícia boa também pode ser ligeiro, né? Eu sempre quis ter notícia dele, mas nunca imaginei como ela iria chegar. Meu Deus, Meu Deus, não quero que ele tenha morrido. Mas se tiver, quero ter notícia dele. Não sei se é pior: perder um filho ou não saber se perdeu. Aí de repente vêm vocês”.

Dona Francisca se preocupou tanto, que nesse tempo vivia chorando, perguntando pelo filho aos que voltaram. Nenhuma notícia. Cláudia não dizia, mas ficava com medo de ver a mãe morrer sem ter notícia de Francisco. E ela do irmão. E as filhas sem saber do tio que nunca viu. E o tio não saber que a irmã já é avó.

Passados 22 anos depois de ver o menino passar por aquela mesma porta, Francisca senta na entrada de casa com um computador levado por nós em sua frente. Na tela, “Mauro”: " Feliz Natal aí pra minha família. Minha mãe, minha irmã, meus tios Antônio, Chico, todos eles. É muita gente. Tanta que dá pra fazer uma guerra".

Dona Francisca, filha e netas. Esperança de o filho reencontrado voltar

Emocionada e remediada da hipertensão, a senhora pede desculpas porque as lágrimas já tinham sido tantas na vida que secaram. Tentava dizer que estavam ali. Cláudia, de tanto chorar, quase não conseguia falar. “Você é o meu melhor presente de natal, meu irmão. Eu te amo muito”.

Mauro, quero dizer, meu filho, que tô muito feliz de ter notícias suas. Graças a Deus a notícia chegou aqui em casa. Não me esqueço hora nenhuma de você. Não durmo direito. Mas hoje não sei se consigo dormir com tanta alegria. Pois é, meu filho. Tenho um problema de coração meio abalado, mas aliviou um pouco. Só falta você aqui. Cuidado, meu filho, não vá andar ela cabeça de ninguém. Que você vá a ser um homem muito abençoado. Não sei se você casou, se é solteiro, não sei. Mas desejo um feliz natal.

Arsenal da Esperança funciona na antiga Hospedaria de Imigrantes

Em 1996, nasce em São Paulo o Arsenal da Esperança. Localizado nas instalações da antiga Hospedaria de Imigrantes – que do final do século XIX até os anos 1970 recebeu milhões de imigrantes do mundo todo – o local é hoje uma casa que acolhe 1.200 pessoas em dificuldade, o chamado "povo em situação de rua", em busca de novas oportunidades de trabalho e de vida.