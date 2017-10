Ações permanentes só funcionam em parceria

00:00 · 14.10.2017 por Melquíades Júnior - Repórter

Quase nunca é só o trabalho infantil. São muitas variáveis. O contexto social em que estão inseridos, a família, a casa, o bairro e de que lado da cidade ele está, se centro, nobre ou periferia. Para onde vão as crianças resgatadas? Qual o lugar delas no território que ocupam? Qual a responsabilidade da família em questão?

"A primeira ponderação é: a responsabilidade da sociedade na questão. Seria muito fácil eu dizer que é problema de uma família, de um território, e eu não tenho nada a ver com isso. Seria minha forma de isentar da culpa, pois eu não conhecia aquela criança ao ponto de permitir que ela fosse para a rua vender água, por exemplo. Fingimos que não vemos o que vemos para não termos que admitir que permitimos", afirma a professora Maria Stela Santos, coordenadora do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC-São Paulo.

LEIA AINDA:

Com a vida dedicada ao acompanhamento de estudos e projetos para erradicação do trabalho infantil, Stela defende que a efetivação das conquistas sociais para essa área passa por investimento e mudanças na educação. "Inclusive, para derrubar mitos moralizadores como o de que o trabalho vai ajudar essa criança a ser um adulto melhor. Se é tanta virtude, por que os ricos não colocam os filhos para trabalhar? Então a gente vê que é uma lógica voltada para que a camada maior da sociedade trabalhe, apenas, trabalhe".

Para a pedagoga Jackeline Andrade, da Universidade Federal do Ceará, a pobreza é base do processo de exploração da criança, principalmente para as piores condições de trabalho. "O baixo nível de rendimento das famílias, insuficiente para sobreviver, é indutor do acesso da criação ao regime de trabalho, que poderia ser distribuído entre lazer, escola e repouso".



"Derrubando as barreiras do trabalho infantil", da aluna Arícia Delmiro Carneiro. Centro Educacional Professor Benjamin Cavalcante (Tianguá) - semifinalista da categoria Pintura do Prêmio Peteca 2016

"A gente percebe que só é possível combater o trabalho infantil se olharmos para as muitas causas no entorno, senão a gente ataca um problema pensando que resolve, mas não resolve. Por isso que essa rede de proteção é importante envolvendo o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA)", explica Antônio Oliveira Lima, procurador do trabalho e gerente nacional do MPT na Escola, sendo um dos idealizadores do Programa de Educação contra a Exploração da Criança e do Adolescente, o conhecido Peteca.

O programa envolve uma rede de instituições municipais do Interior do Ceará, levando a temática para as escolas públicas, unidades de saúde e cobrando prioridade dos gestores públicos. Uma delas é a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Ceará (APDMCE), constituída pelas primeiras-damas municipais.

Todos os anos, a rede Peteca também realiza um concurso cultural envolvendo artes plásticas, literatura e audiovisual, mobilizando estudantes de centenas de escolas, que concorrem em seguidas etapas ao Prêmio Peteca. A categoria mais concorrida é a de pinturas das crianças e adolescentes com a temática do trabalho infantil.



"O conteúdo de uma lágrima", do aluno Inácio Hélio de Oliveira Barros, da Escola Alzira Matilde de Oliveira (Granja - CE) - semifinalista na categoria Pintura do Prêmio Peteca 2016

Todas as pinturas que trazemos nesta reportagem foram feitas por estudantes concorrentes como semifinalistas ao prêmio de 2016 (etapa estadual), incluindo os vencedores nacionais Isabela Gonçalves, Mariana de Souza e Rafael Santos. Eles estudam na Escola Luis Gonçalves, no município de Beberibe (CE) e assinam a obra com o título "Constituição - transformando riquezas em sonhos".

Os trabalhos artísticos são a culminância de discussões em sala de aula, amparados em dados cada vez mais elucidativos.

Radiografia

A Rede Peteca lançou nesta semana o Mapa do Trabalho Infantil. Um levantamento tendo como duas das principais fontes a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2015 e a pesquisa O Trabalho Infantil nos Principais Grupamentos de Atividades Econômicas do Brasil, elaborada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).

O material aponta que 2,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no País. Uma minoria, aproximadamente 15%, está legalmente empregada, geralmente como aprendiz. O Mapa compara os 2,7 milhões de 2015 aos 5,3 milhões em 2004, um intervalo em que o Nordeste apresentou a maior das reduções por região (59%), com Ceará liderando a queda, contra 38% do Sudeste. Enquanto naquela predomina a agropecuária, nesta são atividades em comércio, serviço e indústria.

De cada três crianças em situação de trabalho, duas são do sexo masculino. As meninas, por sua vez, têm como atividade predominante o trabalho infantil doméstico, representando mais de 90% das suas funções. É este um dos grandes desafios ainda a se enfrentar. Se os outros trabalhos são invisíveis, o feito entre paredes da casa é silenciado.

Pintura "Peteca transformando vidas", do aluno Adrian Costa Rodrigues (Farias Brito - CE)

Chance de recomeço

"A deusa da Justiça": detalhe da pintura do aluno Felipe Oliveira (Horizonte-CE)

"A família é a base, e se não tiver essa base ela vai perder o adolescente no meio do caminho. O que a gente faz no Creas é um acompanhamento. Tem que saber como está a família. Às vezes, só a mãe aparece. Cadê o pai? Mas a gente mantém o círculo do diálogo, até que o pai também apareça", explica Emiliana Cláudia de Aguiar, pedagoga que acompanha adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no Grande Bom Jardim, na periferia de Fortaleza.

A mãe de "Joana", como chamamos a adolescente de 13 anos vendendo laranjas em Maracanaú (página 3), é dependente química, já vinda de uma família cujos vínculos foram rompidos, em uma área urbana mais reconhecida pela violência. "Já há uma evidente situação de risco para mãe e filha antes mesmo do trabalho infantil, então os problemas somatizam", reflete a assistente social Mariana Marques, da comissão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) em Fortaleza.

"Há vários desafios para a rede de proteção funcionar, um deles é o trabalho de assistência com as famílias. É preciso cuidar dos cuidadores. Por outra via, capacitar os atores dessa mesma rede de proteção", defende o Procurador do Trabalho Antônio Oliveira.

Mas a mudança das relações dentro de casa, tem sido sentida por pais e mães de jovens que participam do Projeto Recomeçar. Uma iniciativa que aplica capacitação para jovens sofrendo medidas socioeducativas para melhorarem as chances de um estágio no mercado de trabalho.

No dia 4 de outubro, dezenas de jovens concluiram os três meses de curso, com aulas sobre valorização humana, profissional, socialização, comportamento e perspectivas de vida.

"Eu vi muita transformação do meu filho, ele mudou muito dentro de casa, sabe? Das coisas mais simples, de saber ouvir, de não ficar sem rumo, já pensar num futuro, trabalhar direito", comemora Alizia Alves, mãe de um adolescente de 16 anos com medida judicial socioeducativa.

Outro caminho possível

"Hoje eu vejo que se eu escolher o que está na rua, é o meu fim. Eu quero é outra vida, aliás, eu quero é vida. Poder ajudar meus pais. Antes, se não fosse o caminho da escola eu não sabia pra onde ir", explica Michel, hoje de 16 anos, citado no início desta reportagem.

Após nove meses no Centro Educacional Patativa do Assaré, unidade de internação, foi selecionado para o Projeto Recomeçar, realizado pelo Instituto Brasileiro Pró Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT). Além do caminho da escola, o adolescente tinha outro: pegar a linha Conjunto Siqueira Papicu, descer na Avenida Imperador e seguir caminhando pela Rua Clarindo de Queiroz até a sede do curso preparatório em Fortaleza.

Agora, com o certificado na mão, o então limpador de condicionadores de ar, ofício que seguiu com o tio, pretende conseguir um novo primeiro estágio no mercado de trabalho. Vindos de verdadeiras zonas de exclusão, com ações paliativas do poder público, frente ao tamanho dos problemas, esses garotos e garotas já sabem que não é fácil a inclusão no mercado de trabalho. Nada mau para quem antes só recebia a percepção de que era impossível.