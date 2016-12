A Paulista de todos os sonhos

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 00:40

Pedaço de um mundo todo, a Avenida tem várias formas de trabalho e atrai quem busca o doce amargo da oportunidade Textos: Melquíades Júnior | Fotos: Eduardo Queiroz

Principal centro financeiro de São Paulo, a Avenida Paulista traz o cruzamento invisível de quem encontrou com quem ainda busca. Pode ser qualquer coisa que combine com a palavra oportunidade. Na esquina com Alameda Campinas, Marcos Rogério, da Paraíba, é pipoqueiro; em frente ao Banco Safra, Francisco Gonçalves, de Mossoró, vende cadernos com capas artesanais, mas tem um cliente que é executivo do banco e nasceu em Natal, no seu mesmo Rio Grande do Norte. Em outra calçada, em frente ao Shopping Cidade, Alberto e Laura, do Paraná, vendem brincos e pulseiras feitas na hora. Enquanto isso, centenas de milhares de pessoas vão e vem, sobem, descem e correm.

Carlos Augusto, de Ibiapina (CE), cruza a Paulista todo dia no vem e vai de Osasco, na região metropolitana, até o trabalho. Wellington Júnior faz o mesmo, em sentindo contrário, também para o 'seu' restaurante, enquanto Marcela, de Fortaleza, ajuda Vicente, seu namorado de Iguatu (CE) a preparar a roda para a próxima apresentação de mágica. Nenhum se conhece, no meio da multidão seguindo fluxo e contrafluxo, mar de gente.

“A crise econômica e os ‘milagres’ que ocorreram à construção civil e indústria automotiva nas últimas décadas trouxeram uma ressaca financeira traduzida em desemprego. Essas pessoas, que um dia tinham o emprego prometido, passaram a ter o trabalho possível, que acaba sendo o comércio ambulante", explica Haroldo Borges, economista, que em 2012 realizou um perfil socioeconômico dos trabalhadores da Paulista.

Todos os tipos

Fosse fazer o levantamento hoje, teria um dado ainda mais heterogêneo, dada a explosão recente do comércio ambulante na grande avenida. Desde que foi criada, em 2015, a Lei dos Artistas de Rua, legalizando o comércio por quem faz seus produtos, a Avenida Paulista passou a ter quatro vezes mais ambulantes que o permitido pela Prefeitura.

Gonçalves, de Mossoró, diz que vende até melhor agora do que em outras regiões. “Todo tipo de gente no mundo está na Paulista". Rico e pobre, quem acha bom ou ruim. “O medo é que vire um camelódromo. Pensando bem já é”, disse Joana Dark, gerente de um restaurante.

O engarrafamento de pedestres, por conta do espaço reduzido, tem gerado protestos de vários lados. Empresários com ambulantes e ambulantes veteranos com os que acabam de se instalar ali com o mesmo fim.

A concentração demográfica da Paulista é uma competição como são as disputas nos mais diversos setores econômicos. Quando foi concebida, em 1891, não tinha nenhuma construção, até ser loteada para ficar como uma área sofisticada para os endinheirados da cidade.

Arquitetos alemães e paisagistas franceses fizeram, a pedido da elite local, diversas intervenções no início do século XX. Por volta dos anos 1930, a avenida já era um símbolo de São Paulo, atraente de diversas formas, seja pelo dinheiro ou a intelectualidade que ali pairava.

Nos anos 1950, já com o início da verticalização da cidade, cresce a especulação imobiliária. Casarões ameaçados de tombamento pelo patrimônio histórico eram demolidos na calada da noite para burlar a preservação predial. Hoje, o que resiste da Paulista de há muito mais tempo é somente o Parque Trianon, com seus 48 mil metros quadrados de vegetação original.

“Não vim para vender miçanga na Paulista. É que o sonho acabou. Ou então, na verdade, ele está só começando”, diz Paulo Ferreira, de Teresina (PI).

Em sua vocação pela diversidade, a Avenida Paulista tem da Parada Gay à Parada Evangélica, Carnavais e protestos políticos da direita e da esquerda. No último dia do ano, é palco da famosa Corrida de São Silvestre. À meia-noite, segue a contagem regressiva com fogos do réveillon. Em todos os outros dias, é o lugar das corridas de muitos, de um mundo todo.

De Mombaça, como se não fosse

Antônio Alves Araújo, 62 Engenheiro civil e artista de rua. Está há 50 anos em São Paulo

Sendo a Paulista um lugar de excentricidades, o cearense também está representado na avenida. Antônio Alves de Araújo compõe os ruídos para além dos 80 decibéis que podem ser sentidos na via. Com caixa de som e microfone, o engenheiro civil e professor de escola técnica torna-se o "Trêis A", roqueiro das canções de contestação. Aos 62 anos, realiza o sonho de infância: cantar.

Não tem muito a atenção dos passantes. De quase ninguém. É difícil ouvir suas palavras, mas ao distingui-las é possível saber o porquê delas. “Não justifica tantas pessoas passando fome. Moradores de rua, sem teto. Pessoas morando em calçada, embaixo de ponte. Não justifica”. A prosa é letra de uma das canções. Em quase todas, retrata a política e os políticos com discursos demagógicos.

Para os passantes da Paulista, Antônio é um maluco, desses que não se ouve, por dizer “coisas malucas” e sem sentido. “Um país com tanta riqueza e pessoas passando fome é muita maluquice mesmo. Muita doideira”, ele se defende. Não fosse o seu show ao vivo com a caixa levando o som até o outro lado da Paulista, o roqueiro seria um quase invisível. Mas é percebido pela parte que incomoda.

A sua relação com o Ceará hoje é nenhuma, para além do registro de nascimento na carteira de identidade que fez questão de mostrar. Natural de Mombaça, no Sertão Central, saiu muito cedo, para nunca mais. “Eu acredito que um dia volto para conhecer, tenho vontade. Saí quando ainda era criança, e isso faz muito tempo. Mas os meus parentes ainda vão e vêm”.

A segurança dos prédios comerciais da Avenida, sobretudo bancos, proíbe apresentações com som mecânico em suas calçadas, alegando que o ponto até onde a calçada vai e encosta no asfalto, pertence à empresa.

Com caixa de som de rodinhas, 'Trêis A' segue cantando até parar onde ninguém reivindica: a entrada da estação de metrô. E continua a cantar: “Eles não cumprem o que prometeram. Fazem campanhas com discursos. Mas não lhe interessam mudanças...”