00:00 · 28.01.2017

Após cinco anos de crise hídrica, como está a produção nos perímetros?

Água é um insumo necessário para a atividade agrícola. Evidentemente caiu a produção, mas a gente está buscando alternativas. No perímetro de Morada Nova, para nossa surpresa, um irrigante produz camarão, faturando cerca de R$ 700 mil em uma área de 3,5 hectares. A nossa missão é buscar alternativa. Assumi a direção de produção em 30 de novembro passado, estou visitando os perímetros, conhecendo a realidade de cada um.

Como vê o futuro dos perímetros?

Vai ser necessário se readaptar. Os perímetros do Dnocs foram concebidos com outra realidade hídrica, e essa mudou, não só no Ceará, como no Brasil todo. A gente vai buscar alternativas para produzir com a água que se tem. Essa é uma missão nossa. O Brasil enfrenta uma crise financeira. O Dnocs é um órgão federal que tem 109 anos, um grande serviço prestado ao Nordeste, e também sofreu abalo com essa crise. Vamos buscar recursos, meios de apoiar a produção nessas unidades, investir nos perímetros.

Que ações serão feitas de imediato?

Nesse primeiro momento é buscar soluções emergenciais, por exemplo, perfuração de poços, dessalinização onde não há água de qualidade. Estamos fazendo um diagnóstico, vamos definir um plano, precisamos dar assistência técnica aos irrigantes e investir na melhoria da infraestrutura.

Onde a situação é mais grave?

O Dnocs tem 37 perímetros e 14 estão no Ceará, que apresenta índice de semiaridez maior no País em área territorial. Então a situação mais crítica é justamente no Ceará por causa da crise hídrica.

Fala-se em sucateamento. O Dnocs terá forças para enfrentar isso?

O Dnocs é um ícone do Nordeste. Ele está dentro da necessidade do Semiárido. Precisa, evidentemente, de uma modernização. Não é o Dnocs que está sucateado, é uma condição genérica, do Estado. Claro que sofre com as dificuldades de uma crise econômica, mas ele vai ter forças para lutar e fazer isso acontecer. É preciso que todo mundo se engaje nessa missão, recuperar a instituição. Se não fosse ele, a situação de crise hídrica seria mais adversa do que já é.

*Diretor de produção do Dnocs