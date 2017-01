A modernidade descobre a preservação

00:00 · 07.01.2017

O cuidado com a preservação e a restauração de bens culturais surge durante a era moderna, a partir de questionamentos suscitados por alguns teóricos que empreenderam estudos sobre o tema, na segunda metade do século XIX.

Nesse sentido, o arquiteto francês Viollet Le Duc (1814-1879) e o crítico inglês John Ruskin (1819-1900) são considerados pioneiros.

De um lado, Viollet Le Duc, inspirado no escritor Victor Hugo e apaixonado pela Idade Média, defendia a restauração dos monumentos; do outro, John Ruskin apontava a restauração como a destruição mais completa que pode sofrer um edifício.

Outra contribuição fundamental para a discussão vem do historiador da arte austríaco Alois Riegl (1858-1905), ao lançar a obra "O culto moderno dos monumentos - a sua essência e a sua origem", em 1903, jogando um pouco luz sobre a discussão.

Segundo Riegl, a obra de arte é o resultado da vontade artística específica de cada época. Para ele, o termo monumento originou-se no período do Renascimento, na Itália, quando se passou a apreciar as obras de arte da antiguidade clássica.

Conforme o estudioso, no sentido mais original, monumento é "uma obra criada pela mão do homem e edificada com o objetivo de conservar sempre presente e vivo na consciência de gerações futuras a lembrança daquela ação ou destinação (ou da combinação de uma e outra)". Do aprimoramento do conceito de monumento, desenvolvido por Riegl, nasce o de Centro Histórico.

No livro "O culto moderno dos monumentos", o autor procura colocar os bens culturais como algo que faz parte da cultura moderna. "Foram os arquitetos modernistas da primeira metade do século XX que, através dos projetos de remodelação das cidades pré-industriais e do planejamento de novas cidades, integraram o conceito de preservação ao elenco de preocupações dos urbanistas".

Novos aspectos

De fato, ao longo do século XX, o tema assumiu proporções de destaque no urbanismo, sendo criados vários documentos que tentam orientar as políticas.

A Carta de Atenas, de 1933, elaborada pelo Escritório Internacional dos Museus da Sociedade das Nações, foi o primeiro de âmbito internacional. Ela alertava para a urgência da adoção de uma política de planejamento do crescimento das cidades.

Mais de um século depois, quando os valores defendidos pelos teóricos modernos começam a ser questionados, é possível observar uma crise na modernidade, que traz em seu bojo novos elementos para a discussão.

Em pleno século XXI, o assunto volta a tirar o sono de arquitetos, historiadores da arte, representantes do poder público e da sociedade civil. Agora, de forma ainda mais contundente, quando entra em cena o conceito de desenvolvimento sustentável.

Atualmente, constitui um dos principais desafios de especialistas e instituições solucionar a equação sustentabilidade, desenvolvimento e preservação, sem perder de vista as identidades locais e regionais - que devem ser levadas em conta principalmente no momento de formulação das políticas urbanas.

Brasil

Para o arquiteto e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor) Domingos Linheiro, o grande exemplo de convivência do antigo com o novo é observado nas cidades europeias. "Há uma perfeita relação. Países desenvolvidos têm legislação de proteção. Assim, conseguem tornar o conceito de reúso viável na vida moderna", afirma.

"Se podem ser reusados não tem porque não fazer", frisa, citando o exemplo do Museu da Indústria, localizado na Rua Dr. João Moreira, no Cetro Histórico de Fortaleza. Trata-se de construção do século XIX que ganhou novo uso com característica extremamente contemporânea.

Nesse âmbito, Linheiro ressalta o ganho fabuloso do patrimônio cultural brasileiro nessas oito décadas de atuação do Iphan. "São centenas de edificações e sítios históricos que estão protegidos e integrado à vida moderna".

Porém, o professor ressalva que o fortalecimento dessa política depende da vontade dos governos estaduais, a fim de que esses centros históricos consigam conviver com o desenvolvimento e a modernidade sem nenhum conflito.

As dificuldades materiais e de recursos humanos impediram que Iphan desenvolvesse a salvaguarda dos bens imateriais, durante a chamada "fase heroica" do Instituto.

A denominação é justificada "principalmente pela falta de recursos, de estrutura e de pessoal especializado e pela quantidade monumental de trabalho a ser realizado", atesta Almir Félix Batista de Oliveira, no artigo "O Iphan e o seu papel na construção/ampliação do conceito de patrimônio histórico cultural no Brasil".

A determinação, portanto, era salvar alguns edifícios muito comprometidos. Naquela época, o Iphan era chefiado por Lúcio Costa, e não havia abertura para tombar bens recentes - como os ecléticos, neoclássicos e de "art nouveau". Os bens protegidos eram ligados à arquitetura dita colonial dos séculos XVI, XVII e XVII; hoje, esse leque foi ampliado.

Conforme dados do Iphan, em 1938, o Sphan realizou o tombamento de 234 bens, localizados em 10 estados, dentre eles os famosos conjuntos urbanísticos e arquitetônicos das cidades de Ouro Preto, Diamantina, Mariana, São João Del Rei, Serro e Tiradentes, no interior de Minas Gerais - sob a ideia de salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro.