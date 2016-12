A bandeja é só o começo

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 00:40

Requisitado nos melhores restaurantes da Paulista, Wellington Júnior segura a oportunidade que São Paulo lhe dá Textos: Melquíades Júnior | Fotos: Eduardo Queiroz

Wellington Junior, 29 anos Garçom, natural de Morada Nova (CE). Está há seis anos em São Paulo

Sair de casa e deixar muita coisa para trás não é fácil. Tem quem diga que foi corajoso de ir, mas coragem mesmo é ficar onde se vai. Uma hora passa o deslumbramento com São Paulo, surgem as contas a pagar e não é tão previsível se será respondida com ansiedade ou apreensão a pergunta: e aí, tá dando certo? Wellington viajou com muita expectativa, mas escondeu quase toda. "Vou, não tô conseguindo aqui, mas se não der volto na mesma hora". Pequenas expectativas não irão gerar grandes frustrações. Mas no fundo o desejo é que dê certo o trabalho numa empresa aérea já recomendado pela amiga paulista Débora, que viu a vaga.

"São Paulo tem me rendido o que Fortaleza não me rendeu". Porque a primeira peleja ao sair de Morada Nova foi na capital cearense. Então, se aparece oportunidade melhor, segura. Tanto que deixou para trás a proposta na empresa aérea logo no dia seguinte à chegada em São Paulo porque um homem que acabava de conhecer ofereceu oportunidade em um restaurante. E foi.

"Acordo 3h40. Faço extra no Maxud, Tívole, Continental ou Transamérica, que são restaurantes da Paulista. Depende de onde terá evento, e os gestores me ligam. De lá, saio e vou correndo pro hotel onde trabalho com carteira assinada. Entro 15h, saio 23h20". Todo dia, e sem atraso. Para ficar disponível o dia inteiro, o que se pede é que Wellington Júnior esteja impecável: "boa aparência, uniforme bem passado e unhas bem cortadas", já ouviu. Com tanta dedicação, é, pelo que se viu, muito requisitado – serviu os 'vips' no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, neste ano.

Ser imigrante em 2010, com 22 anos, passagem aérea comprada na Internet, tem uma imagem diferente de décadas atrás, mas o retrato não é muito outro, pois os desejos ainda são muito os mesmos. Mas a impressão que dá é de que quanto mais informações se tem de São Paulo mais é linda e feia, amigável e perigosa. "Você vai para aquela cidade violenta?". De tanta gente que voltou por não dar certo, tem uma camada de ozônio na atmosfera do encantado em São Paulo. Ali é um dragão a ser enfrentado. Uma cidade dividida em quem doma e é domado. Esses em maior número que aqueles.

"A maior capital do País". Nos primeiros dias paulistas, Wellington viveu a lembrança do que não conhecia.

Pra vê-la inteira tem que mirar do chão ao céu de seus prédios. Mas São Paulo entrou na vida desde a infância. A televisão. Os programas de auditório. Silvio Santos perguntando quem quer dinheiro, e os calouros sendo de Brasilândia, Barra Funda, Mooca, Consolação, Aricanduva, Morumbi, Vila Prudente, Penha, Pinheiros. "Aqueles bairros são esses". Os que atravessa de metrô, o que mora, o que trabalha.

"Sim, está dando certo aqui. Mas quando digo que está dando certo é porque hoje tenho emprego fixo. Desde que cheguei não fiquei sem trabalho. A vida que não tive lá, Deus me proporcionou aqui". Quando quer pensar que não alcançou o que quis, o cearense lembra dos conterrâneos que de tanto não arrumar emprego caíram em depressão e nos vícios. A própria cracolândia, em São Paulo, é um depósito de imigrantes tanto internos quanto estrangeiros.

Não é só pela falta de comida e dormida, mas o não poder ajudar a família na cidade natal. "Alguns até evitam ligar para a família por não ter coragem de contar a situação. Outros que ligam, mentem, para que não se preocupem lá. Mas também tem quem coloque uma imagem de bem sucedido no Facebook, mas que não verdade está comendo o pão que o diabo amassou".

É quase um consenso de que o melhor lugar para encontrar um cearense em São Paulo é nos bares e restaurantes. "A gente é conhecido como um povo perseverante, que não nega serviço. Mas também o nordestino sofre muito preconceito, principalmente com o nosso sotaque". Tendo que atender com alguma simpatia, os garçons são alvos de brincadeiras "inocentes" em que só o cliente ri. Para quem quer ir mais longe sonhar é um aguentar calado.

"São Paulo me dá oportunidade que não tive. Sou perseverante e evito a má influência".

Em seis anos longe de casa, quando a saudade aperta o rapaz clica no WhatsApp. Do outro lado, recebe a mensagem dona Maria Neli, a mãe, que mesmo querendo perto não o deixa sentir culpado pela distância, se está investindo nos sonhos. "Faz falta o abraço, o café, a comida de casa. Não tem coisa melhor que mãe. Muita saudade dela. Já são cinco Dias das Mães, cinco natais, aniversários de ambos em que só o que aperta é o coração.

Dona Neli sabe que o filho não pretende voltar, como quem vem embora. Falta comprar a casa em São Paulo, terminar o curso de farmácia que começou e ter o próprio estabelecimento - seu estudo e aulas são um verdadeiro contorcionismo das horas, não quer trabalhar no setor gastronômico o resto da vida. "Quero ter uma farmácia em São Paulo e outra em Fortaleza".

As horas de 2016 não dormidas e os dias quase completos dedicados ao trabalho renderam um dinheiro extra para tirar folga e recarregar o combustível dos afetos. Depois de cinco anos desejando feliz natal virtualmente, o WhatsApp dará lugar ao abraço no calor de mãe e do Ceará. E dessa forma realiza o sonho de todos os outros que encontramos em oito dias a esmo em São Paulo: voltar para casa outra vez, seja a última ou não.