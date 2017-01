61% executados em sete anos

00:00 · 14.01.2017

Apresentada como solução para o transporte rodoviário de cargas, interligando os portos do Pecém e do Mucuripe, a obra de duplicação do Anel Viário completa cinco anos de atraso em 2017. Quando iniciada, em 2010, a previsão era que o equipamento fosse concluído e entregue à população até 2012.

O contrato, da ordem de R$ 188,9 milhões, foi assinado com o consórcio vencedor da licitação, Queiroz Galvão/EIT, em 2010. A obra, que é de responsabilidade federal, havia sido incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em novembro de 2009.

Após anos de atraso, a União autorizou o governo estadual a assumir a execução dos trabalhos em janeiro de 2012, por meio de um convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), com o repasse dos recursos federais para o Estado. O orçamento passou a R$ 224,4 milhões, um aumento de 18,7% em relação à previsão inicial.

De acordo com o Departamento Estadual de Rodovias (DER), até hoje foram executados 61% da obra, que compreende 32 quilômetros de extensão, começando na CE-040 (Eusébio) e cruzando a BR-116 (Itaitinga), a CE-060 (Maracanaú), a CE-065 (Maranguape) e a BR-020 (Caucaia), indo até a Avenida Mister Hull. Até dezembro de 2015, foram gastos na obra do Anel Viário cerca de R$ 158,4 milhões.

Em dezembro de 2015, o governo rescindiu o contrato com o consórcio responsável pela execução das obras por discordância quanto à alegação dada pela empresa de desequilíbrio econômico financeiro do contrato. De acordo com o DER, foi elaborado um projeto remanescente para as intervenções, que está sendo apreciado pelo Dnit. Será necessário fazer uma nova licitação que, segundo o órgão, deverá sair ainda em janeiro.

O Dnit informou, ainda, que já foram repassados R$ 45 milhões para o governo estadual para o reinício dos serviços, havendo previsão orçamentária no Plano Plurianual 2016/2019 e na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017 para a conclusão do empreendimento. O remanescente da obra está com previsão de término em dois anos, contados a partir da emissão da ordem de início dos serviços.

Segundo o departamento, o termo de referência e o edital estão em fase final de elaboração e aprovação pelo Dnit, devendo ser encaminhados ao DER para a publicação do certame licitatório. Caso a licitação seja lançada em janeiro e o processo burocrático concluído no primeiro semestre deste ano, com reinício dos trabalhos no segundo semestre, a previsão é que o empreendimento seja concluído em meados de 2019.

Desapropriações

Mas o principal motivo para a demora na conclusão da obra, além dos ajustes realizados no projeto, continua sendo a necessidade se fazer as desapropriações de residências e negócios às margens da rodovia. Conforme dados do Dnit, foram 257 processos de desapropriação, na maioria de residências, dos quais 66 ainda aguardam autorização da Justiça Federal para a retirada dos ocupantes.

Esses dados, no entanto, não incluem as desapropriações das rotatórias da CE-060 e da CE-040, onde o projeto da obra ainda será definido por meio da licitação do Regime Diferenciado de Contratação integrada (RDCi). Nesse modelo, a empresa vencedora do processo licitatório deverá apresentar soluções técnicas para reduzir o tempo de obra e, possivelmente, reduzir a quantidade de desapropriações necessárias.

Estado tem 102 obras paradas; 6º maior do País

Conforme o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, existem 102 obras ligadas ao governo federal paralisadas no Ceará, entre as quais está o Anel Viário. O número é o sexto maior entre todas as unidades federativas, atrás do Maranhão (108 obras); Pernambuco (118); Rio Grande do Sul (129); São Paulo (132) e Bahia (169).

Os 102 empreendimentos paralisados no Estado somam R$ 198,6 milhões em investimentos, faltando a aplicação de R$ 120,1 milhões ou 60,5% do valor total para serem concluídos. No Brasil, são 1,6 mil obras de infraestrutura suspensas em 1.071cidades. Estimados em R$ 3,4 bilhões, esses equipamentos ainda precisam receber cerca de R$ 2 bilhões, o equivalente a 60% do total.

Das 1,6 mil obras, 604 (37,7%) estão paralisadas por problemas técnicos; 567 (35,4%) por abandono das empresas; 204 (12,7%) por questões orçamentárias; 146 (9,1%) por outros motivos; 23 (1,4%) por decisão de órgãos de controle; 19 (1,1%) por entraves ambientais; 19 (1,1%) por impasses judiciais; e 18 (1,1%) por problemas de desapropriação.

Interligação e segurança são prioritárias

Hoje temos um projeto muito grande do governo do Estado, juntamente ao governo federal, que é a interligação dos dois portos. A gente tem a obra da CE-010 já em andamento, na Sabiaguaba, que vai possibilitar a interligação com a CE-040. Isso permite que os caminhões que saem com carga do porto do Mucuripe possam chegar ao Anel Viário por meio desse trecho.

Do Anel Viário vai ter, após a duplicação, facilmente a chegada até a CE-155, que é a entrada do Porto do Pecém, que está, inclusive, em duplicação. Nós fizemos o processo de licitação e já demos a ordem de serviço para o início das obras. E com isso, a gente vai ter os dois portos com autoestradas de altíssima qualidade, capacidade adequada de receber caminhões e cargas desse tipo, e vai ter uma facilitação muito grande de fluidez entre os dois portos. Esse é o principal ganho que a gente vai ter. Chegando ao Porto do Pecém, se tiver que ser transportada para fazer o transbordo no porto do Mucuripe, vai ter essa infraestrutura como principal caminho de interligação.

Isso reduz custos porque vai ter uma possibilidade de deslocamento muito mais rápida para os transportadores e, principalmente, com muito mais segurança, integrado a um trânsito já existente nessas áreas. O Anel Viário passou a ser praticamente uma via urbana. A grande preocupação dessa obra é não só facilitar essa interligação, mas também que tenha uma segurança muito grande para os usuários.

André Facó - Secretário de Infraestrutura do Ceará