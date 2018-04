16:59 · 26.04.2018

Welington Lima

“Se manter atualizado é condição fundamental para o exercício da profissão contábil. O mercado filtra e exige capacitação plena do contador. Um profissional sem a devida atualização poderá colocar a organização em que atua em situação de relevantes contingências contábeis e fiscais”, argumenta Welington de Pontes Lima, Coordenador da graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Douglas Willyam Rodrigues Gomes, Conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE), tem a mesma visão. Ele lembra que os profissionais da área contábil enfrentam diariamente os desafios de dominar o complexo cenário da legislação tributária brasileira, conhecer as novas tecnologias e repassar aos clientes as informações da empresa de forma simples. Por isso, a capacitação permanente é inerente à profissão.

Douglas Willyam, também Coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unicatólica de Quixadá, sugere que o contador esteja constantemente participando de seminários, cursos e palestras presenciais ou a distância. “O CRC-CE disponibiliza cursos com os temas mais relevantes em todas as regiões do Estado”, pontua.

O professor Welington Lima acrescenta a leitura de livros e revistas atualizados e visitas a sites especializados, dentre outras atividades que complementam o contínuo aperfeiçoamento profissional, sem falar nos cursos de Pós-Graduação.

Segundo o Coordenador de Contábeis da Unicatólica de Quixadá, a instituição oferece o curso de Pós-Graduação lato sensu mais procurado da Região do Sertão Central, a Especialização em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria, da qual, atualmente, ele também é coordenador.

No cenário da Universidade de Fortaleza, Welington Lima diz que a Unifor é uma instituição ligada ao Conselho Regional de Contabilidade como agente capacitador. “Na área contábil e fiscal, diversos cursos são ofertados, como MBA em Auditoria, área de forte destaque na profissão contábil; a Unifor oferta ainda cursos voltados a estudos contábeis, tributários, dentre outros”, diz.

SINERGIA

Welington Lima ressalta a questão da multidisciplinaridade na formação contínua do profissional da área contábil. “Atualmente, o curso de Ciências Contábeis promove uma forte sinergia com o curso de Administração, o que garante ao egresso competências relacionadas à liderança, empreendedorismo, gestão de negócios etc. Também pode ser destacada a relevante inter-relação com o curso de Direito, o que amplia os conhecimentos jurídicos, como a área tributária, extremamente valorizada no mercado”, detalha.

“Cada vez mais, os profissionais de Contabilidade estão reconhecendo a necessidade da capacitação permanente. Precisamos dominar as novas tecnologias para torná-las um diferencial competitivo de nossas empresas contábeis”, finaliza Douglas Willyam.