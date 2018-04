Atuação Vital

16:44 · 26.04.2018

Entre 2004 e 2016, o número de profissionais contábeis (incluindo contabilistas e técnicos em Contabilidade) no Brasil saltou de 359.019 para 524.120 – um aumento de quase 45%. Esse dado, por si só, demonstra a dimensão que a profissão contábil adquiriu na sociedade nos últimos anos. No entanto, não foi apenas na quantidade que os contadores ganharam importância. A atuação desse ramo profissional é cada vez mais necessária para bem orientar o funcionamento e controle contábil de pessoas, empresas, entidades em geral, fisco, investidores, clientes, credores, administradores e demais usuários da informação contábil. Portanto, todos os entes sociais estão, direta ou indiretamente, ligados ao contabilista.

A presença do contabilista é decisiva, por exemplo, no dia a dia das empresas, pois, dentre outras coisas, a escrituração dos livros contábeis são de responsabilidade desse profissional. No campo comercial, a atuação do contador se nota, por exemplo, na legislação que obriga todas as empresas à elaboração da contabilidade, tais como, código comercial, legislação falimentar, legislação previdenciária, legislação tributária, dentre outras.

O profissional contábil também é vital nas licitações e concorrências públicas, pois, de acordo com a legislação, uma das exigências para a qualificação econômico-financeira é o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa - ação fundamentalmente ligada ao trabalho do contabilista.

E esses são apenas alguns exemplos. Na atualidade, o consenso na categoria é que está em alta a figura do contador consultor, que atua na orientação ao cliente ou à empresa para a qual presta serviço, prevenindo quanto aos detalhes da legislação e demais normas contábeis, a fim de evitar complicações com o Fisco e outros entes públicos.

Portanto, é significativa esta data de 25 de abril, que marca os 92 anos do início da organização da categoria para o registro oficial da profissão contábil no País. Há muito a comemorar e muitos desafios a superar, para que a sociedade esteja cada vez mais esclarecida sobre a importância da classe para a vida em sociedade.

Neste caderno especial Desafios da Contabilidade, trazemos a palavra de Robinson de Castro, novo Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE). Veja o depoimento de profissionais que contam por que escolheram essa carreira, entenda os desafios para quem pretende empreender nesse segmento. E veja também: a importância do contabilista no processo de declaração do Imposto de Renda, as vantagens da contribuição sindical, um panorama da evolução tecnológica nas Ciências Contábeis e qualificação direcionada ao profissional contábil.

523.225 profissionais de Contabilidade estão ativos no Brasil

13.314 profissionais contábeis no País são mulheres

42,7% desses profissionais estão no Ceará

Fonte: Conselho Federal de Contabilidade (CFC)