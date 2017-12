Prefeitura inaugura CEI Airton Queiroz

01:00 · 23.12.2017

Autoridades, familiares e amigos do Chanceler Airton Queiroz compareceram à cerimônia de inauguração em homenagem à sua memória ( FOTO: HELENE SANTOS )

Com o intuito de levar aprendizado a centenas de crianças da Capital cearense, a Prefeitura Municipal inaugurou, ontem (22), o Centro de Educação Infantil (CEI) Airton José Vidal Queiroz, situado no bairro Alto da Balança. Batizado em homenagem ao Chanceler Airton Queiroz, em reconhecimento por sua atuação na Educação no Estado, a unidade deverá beneficiar, a partir do próximo ano, 230 meninos e meninas de Fortaleza, com idades entre 1 e 5 anos.

Em solenidade realizada na noite dessa sexta-feira, o prefeito Roberto Cláudio, acompanhado da secretária municipal de Educação, Dalila Saldanha, e do Chanceler da Universidade de Fortaleza (Unifor), Edson Queiroz Neto, visitou a nova unidade e destacou que a Instituição cumpre importante papel social para os moradores da região.

"A inauguração dessa unidade cumpre uma dupla função. A primeira é de preparar a meninada para o futuro, e a segunda é de garantir à mãe a oportunidade de trabalhar", ressaltou.

O CEI funcionará em tempo integral para crianças de 1 a 3 anos e como pré-escola para as de 4 e 5. Equipada com dez salas de aula, refeitório, fraldário, lactário, brinquedoteca e outros espaços, a Instituição teve investimento de aproximadamente R$ 2 milhões.

Proteção

"Essa unidade vem para dar mais oportunidades em uma fase crítica da vida. A criança de até 6 anos absorve tudo de bom e de ruim, então, quanto mais proteção e estímulo nessa faixa etária, certamente o desenvolvimento na juventude e na vida adulta acontecerá da melhor forma", salientou Roberto Cláudio.

Em agradecimento à homenagem, o Chanceler Edson Queiroz Neto lembrou do legado deixado por Airton Queiroz para a educação cearense. "Meu pai demonstrou durante toda a sua vida de dedicação ao Ensino Superior a crença de que o grande transformador da realidade é o agente humano. E o homem bem formado, bem qualificado, atua de forma adequada na realidade para melhorar todas as condições que possa vir a encontrar", destacou.

O CEI Airton José Vidal Queiroz é a 12ª unidade de Educação Infantil inaugurada neste ano na Capital. Segundo a secretária Dalila Saldanha, nos últimos cinco anos, a Prefeitura aumentou em 80% a rede de matrículas em creches na cidade de Fortaleza e em mais de 70% o número de equipamentos voltados para crianças de 1 a 5 anos de idade.

"Temos como meta para essa gestão abrir mais 6 mil novas vagas em creches e inaugurar mais seis unidades iguais a essas. Estamos investindo no futuro da Cidade e dando melhores condições para nossas crianças", afirmou a secretária.