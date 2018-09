Traffik - Liberdade Roubada | 2018

15:34 · 19.09.2018

Traffik - Liberdade Roubada

Suspense - 12 anos - 89 min

De Deon Taylor

Com Paula Patton, Omar Epps, Roselyn Sanchez

Brea e John estão nas montanhas com uns amigos para um fim de semana romântico, quando acabam se deparando com uma gangue de motoqueiros. Sozinhos, eles precisam se defender do grupo, que não mede esforços para esconder seus segredos.

Onde assistir

Exibição: Quinta-feira (20/09) a Quarta-feira (26/09)

Cinépolis RioMar (VIP): 17h30 / 20h30 (exceto dias 21, 22 e 23/09)

UCI Kinoplex Iguatemi: 19h50 e 21h55