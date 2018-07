Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas | Filme (2018)

15:46 · 11.07.2018

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation - EUA - 2018) (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation - EUA - 2018)

Animação - Livre - 98 min

De Genndy Tartakovsky

Com Alexandre Moreno, Fernanda Baronne, Marcio Dondi

Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Onde assistir

Exibição: Quinta-feira (12/07) a Quarta-feira (18/07)

Arcoplex Aldeota (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05

Arcoplex Del Paseo (DUB): 13h40, 15h35, 17h30, 19h25 e 21h20

Centerplex Messejana (3D - DUB): 17h15 e 19h30

Centerplex Messejana (DUB): 16h

Centerplex Messejana (DUB): 20h45

Centerplex Messejana (3D - DUB): 12h e 14h15

Centerplex Via Sul (DUB): 14h e 16h15

Centerplex Via Sul (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h30 e 20h

Cinema Benfica (DUB): 13h, 15h05, 17h25 e 19h30

Cinépolis North Jóquei (3D - DUB): 13h e 15h20

Cinépolis North Jóquei (DUB): 14h, 16h20, 18h40 e 21h

Cinépolis RioMar (4DX - 3D - DUB): 13h30 e 16h

Cinépolis RioMar (VIP - DUB): 14h, 16h30 e 19h

Cinépolis RioMar (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h40 e 20h

Cinépolis RioMar Kennedy (DUB): 13h45, 16h15 e 18h45

Cinépolis RioMar Kennedy (DUB): 14h45, 17h30 e 19h45

Kinoplex North Shopping (DUB): 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50

Kinoplex North Shopping (3D - DUB): 15h40

Kinoplex North Shopping (DUB): 13h40

UCI Kinoplex Iguatemi (DUB): 13h, 15h10, 17h20 e 19h30

UCI Kinoplex Iguatemi (DUB): 13h30, 15h40, 17h50 e 20h

UCI Kinoplex Iguatemi (DUB): 14h, 16h10, 18h20 e 20h30

UCI Ribeiro Parangaba (DUB): 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40

UCI Ribeiro Parangaba (3D - DUB): 15h40, 17h50, 20h e 22h10 / 13h30 (exceto dia 15/07)

Centerplex Maranguape (DUB): 14h50 e 17h

Centerplex Maranguape (3D - DUB): 12h e 19h20

Centerplex North Maracanaú (3D - DUB): 16h30

Centerplex North Maracanaú (3D - DUB): 12h30 e 19h30

Centerplex North Maracanaú (DUB): 15h45

Cinesercla Iandê Caucaia (DUB): 14h20 e 16h20

Cinesercla Iandê Caucaia (DUB): 14h30, 16h30 e 18h30

Cinesercla Iandê Caucaia (3D - DUB): 16h35