Entre Irmãs | Filme (2017)

(BRA - 2017) (BRA - 2017)

Drama - 14 anos - 135 min

De Breno Silveira

Com Nanda Costa, Marjorie Estiano, Júlio Machado

Em Taquaritinga do Norte, as irmãs Emília e Luzia trabalham como costureiras, ofício ensinado pela tia. A primeira só quer saber de deixar aquele lugar. Já Luzia abandona tudo para acompanhar um gupo de cangaceiros. Mesmo assim o laço entre as irmãs continua forte.

Onde assistir

Exibição: Quinta-feira (12/10) a Quarta-feira (18/10)

Arcoplex Pátio Dom Luís: 18h e 21h

Centerplex Messejana: 14h45, 18h e 21h15

Centerplex Via Sul: 14h15, 17h30 e 20h45

Cinépolis RioMar: 15h, 18h20 e 21h40

UCI Kinoplex Iguatemi: 15h10 e 18h25