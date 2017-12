Confira as pré-estreias de filmes desta semana

16:52 · 20.12.2017

A Origem do Dragão(CHI/EUA - 2017)

Ação - 12 anos - 103 min

De George Nolfi

Com Philip Ng, Yu Xia, Billy Magnussen

O lutador de artes marciais Bruce Lee sempre teve grande rivalidade com o mestre do kung fu Wong Jack Man. Eles então decidem se enfrentar numa luta épica, sem regras e limites para provar quem é o melhor.

Onde assistir:

Cinépolis RioMar: 22h20 (exceto dia 24/12)

Kinoplex North Shopping (DUB): 19h e 21h15 (exceto dia 24/12)

UCI Kinoplex Iguatemi: 21h30 (somente dias 25, 26 e 27/12)

UCI Kinoplex Iguatemi: 21h10 (somente dias 21, 22 e 23/12)

Fala Sério, Mãe! (BRA - 2017)

Comédia - 10 anos - 95 min

De Pedro Vasconcelos

Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães, Marcelo Laham

Ângela Cristina não imaginava que sua vida se transformaria numa montanha-russa de emoções, medos e frustrações quando teve a primeira filha, Malu, hoje uma adolescente. As duas volta e meia vivem às turras por causa de coisas como a arrumação do quarto e o primeiro namorado. Mas no fim, mãe e filha sabem que o amor prevalece.

Onde assistir:

Arcoplex Aldeota: 21h20 (somente dias 26 e 17/12)

Centerplex Messejana: 13h15 e 15h20 (somente dias 25, 26 e 27/12)

Centerplex Via Sul: 17h45 (somente dias 25, 26 e 27/12)

Cinépolis North Jóquei: 13h (somente dias 26 e 27/12) e 18h (25, 26 e 27/12)

Cinépolis RioMar: 13h45, 16h30, 19h15 e 22h (somente dias 25, 26 e 27/12)

Cinépolis RioMar Kennedy: 13h45 e 18h45 (somente dias 25, 26 e 27/12)

Kinoplex North Shopping: 13h40 (somente dias 26 e 27/12), 15h30, 17h20, 19h10 e 21h05 (somente dias 25, 26 e 27/12)

UCI Kinoplex Iguatemi: 13h (somente dias 26 e 27/12), 14h50, 16h40, 18h30, 20h20, 22h10 (somente dias 25, 26 e 27/12)

UCI Ribeiro Parangaba: 14h30, 16h20, 18h10, 20h e 21h50 (somente dias 25, 26 e 27/12)

Centerplex North Maracanaú: 17h15 e 19h15 (somente dias 25, 26 e 27/12)

Cinesercla Iandê Caucaia: 15h40, 17h20, 19h e 20h50 (somente dias 26 e 27/12)