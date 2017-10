Como se Tornar o Pior Aluno da Escola | Filme (2017)

14:54 · 11.10.2017

(BRA - 2017) (BRA - 2017)

Comédia - 14 anos - 103 min

De Fabrício Bittar

Com Bruno Munhoz, Daniel Pimentel, Carlos Villagrán

Bernardo e Pedro não têm uma vida nada fácil na escola, com uma agenda cheia de obrigações. Tudo piora quando o diretor Ademar que impor normas cada vez mais politicamente corretas na rotina dos estudantes. Mas Pedro encontra no banheiro um diário com dicas para provocar o caos e ganhar a fama de pior aluno da escola.

Onde assistir

Exibição: Quinta-feira (12/10) a Quarta-feira (18/10)

Arcoplex Aldeota: 13h30, 15h30, 17h30 e 19h30 (exceto dia 15/10) e 15, 17h e 19h (somente dia 15/10)

Centerplex Via Sul: 19h15

Centerplex Via Sul: 21h45

Cinema Benfica: 13h20, 15h35, 17h50 e 20h10

Cinépolis North Jóquei: 14h20, 16h40, 19h10 e 21h40

Cinépolis RioMar: 13h40, 16h15, 18h40 e 21h

Cinépolis RioMar Kennedy: 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45

Kinoplex North Shopping: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h

UCI Kinoplex Iguatemi: 15h15, 17h30, 19h45 e 22h

UCI Ribeiro Parangaba: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h