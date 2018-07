Arranha-Céu: Coragem Sem Limite | Filme (2018)

15:39 · 11.07.2018

(Skyscraper - EUA - 2018) (Skyscraper - EUA - 2018)

Ação - 14 anos - 102 min

De Rawson Marshall Thurber

Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han

Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Onde assistir

Exibição: Quinta-feira (12/07) a Quarta-feira (18/07)

Arcoplex Aldeota (3D): 14h20, 16h20, 18h50 e 21h

Centerplex Messejana (3D - DUB): 15h e 21h45

Centerplex Messejana (DUB): 12h30 e 17h30

Centerplex Messejana (DUB): 18h30

Centerplex Via Sul (DUB): 13h15, 15h45, 18h e 20h15

Centerplex Via Sul (3D - DUB): 16h45

Centerplex Via Sul (3D): 21h45

Cinema Benfica (3D - DUB): 13h05 e 17h50

Cinema Benfica: 20h

Cinépolis North Jóquei (DUB): 20h e 22h20

Cinépolis RioMar (VIP): 21h30

Cinépolis RioMar: 22h20

Cinépolis RioMar: 15h30 / 20h30 (exceto dia 12/07)

Cinépolis RioMar (DUB): 13h e 18h

Cinépolis RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h15, 18h e 20h45

Kinoplex North Shopping (DUB): 21h15

Kinoplex North Shopping (3D - DUB): 13h20 e 20h20

UCI Kinoplex Iguatemi (3D): 16h45 e 21h15

UCI Kinoplex Iguatemi (3D - DUB): 14h30 e 19h

UCI Ribeiro Parangaba (3XPLUS): 18h

UCI Ribeiro Parangaba (3XPLUS - DUB): 13h15

UCI Ribeiro Parangaba (3XPLUS - 3D): 20h15

UCI Ribeiro Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 15h30 e 22h30

Centerplex Maranguape (DUB): 19h

Centerplex Maranguape (3D - DUB): 21h30

Centerplex North Maracanaú (3D - DUB): 17h15 e 21h45

Centerplex North Maracanaú (DUB): 13h30

Centerplex North Maracanaú (DUB): 19h

Cinesercla Iandê Caucaia (DUB): 18h20

Cinesercla Iandê Caucaia (DUB): 20h40

Cine Aracati (3D - DUB): 19h e 21h10

Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) (3D - DUB): 19h e 21h10

Cine Quixadá (3D - DUB): 19h e 21h10

Cine Renato Aragão (Sobral) (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30