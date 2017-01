Zona Azul vai oferecer mais comodidade, diz Prefeitura

00:00 · 06.01.2017

A gestão municipal garante que haverá horário de funcionamento definido, pois adotará naquele espaço o mesmo formato da Avenida Beira- Mar ( FOTO: JL ROSA )

De acordo com o secretário executivo da Secretaria de Turismo de Fortaleza, Erick Vasconcelos, a Praia do Futuro recebeu grandes investimentos nesta gestão e o ordenamento nas vias continua sendo uma das prioridades. "Revitalizamos a orla, implantamos ciclovias e nova iluminação, além da revitalização da praça Dom Hélder Câmara, que já estava em desuso há mais de seis anos. Nas últimas semanas, inauguramos os quatro bolsões e novas areninhas", destaca o gestor.

Sobre a instalação da Zona Azul, Erick afirma que a solicitação foi realizada para maior comodidade dos visitantes e que a ação não afugentará os veículos das vias públicas para estacionamentos privados.

"Tenho certeza que a população optará por estacionar em via pública, por causa do preço e da comodidade. Haverá horário de funcionamento definido e fiscalizações rotineiras, que irão inibir as ações de flanelinhas. Será o mesmo formato adotado na Avenida Beira- Mar", acrescenta o secretario executivo, que admite ainda a necessidade de mais bolsões para receber os visitantes durante a alta temporada.

"A grande dificuldade é que o terreno é da União. Os estacionamentos não podem ser construídos em qualquer lugar. Tem todo um estudo e burocracia a ser enfrentada", finaliza o gestor municipal.

Segurança

Segundo o major Magno de Oliveira, atual responsável pela segurança da área, toda a Praia do Futuro está com ostensivo ativo circulando no entorno das barracas e estacionamentos. "Temos homens a pé, em motocicletas e em viaturas na Avenida Dioguinho e na orla. Além disso, contamos como o reforço do batalhão de eventos e da força tática de apoio. Nas última semanas não registramos casos de maior gravidade", acrescenta.

Ainda conforme o major, geralmente as ocorrências são furtos registrados nas barracas ou na orla da praia. "Orientamos que os visitantes sempre façam o boletim de ocorrência, caso sofram algum tipo de violência para ajudar nossas operações", complementou.