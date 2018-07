XX Festival Eleazar de Carvalho é iniciado

22:04 · 08.07.2018

Profissionais da música, alunos e professores celebraram o início do evento com apresentação de trompete e com um coral ao som de "Halleluya", de Randall Thompson ( Foto: Kleber A. Gonçalves )

Profissionais, alunos e fãs da música erudita lotaram o Teatro Celina Queiroz, da Universidade de Fortaleza (Unifor), na noite de ontem. Tradicional no calendário das férias de julho, o Festival Eleazar de Carvalho completa exatas 20 edições em 2018.O chanceler da Unifor, Edson Queiroz Neto e a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, receberam homenagens na solenidade de abertura do Festival.

Como em edições anteriores, durante a programação, participam renomados mestres da música nacional e internacional, quando os alunos selecionados têm a oportunidade de participar de cursos intensivos em Regência Orquestral, Regência Coral, Prática de Orquestra e Banda, Coral, Instrumentos de Cordas, Sopros, Percussão, Canto, Piano e Violão Clássico.

As apresentações foram divididas em diferentes eixos, como o "Concerto dos Artistas Cearenses", "Recital de Música de Câmara", "Concerto de Música de Câmara" e "Orquestra de Câmara do Festival". Na terça-feira (10), às 20h, o Concerto dos Artistas Cearenses recebe a Camerata e a Big Band Unifor. No dia seguinte, em igual horário, o destaque fica para as performances de Franklin Dantas e Eduardo Correia. Concluindo a noite, o sexteto Irmãos Cruz executa sua sonoridade fincada no casamento entre o erudito e o popular.

Após a participação, na quinta-feira (12), da Banda de Música Juvenil Dona Luiza Távora, sob regência de Romulo Santiago Félix, a "Abertura dos Concertos Oficiais" de sexta-feira (13) conta com Marcelo Okay, acompanhado ao piano por Sônia Muniz. Para coroar a data, a segunda parte do espetáculo recebe Leonardo Semensatto, ao violoncelo, e Recital de Violão com João Luiz Rezende. No sábado (14), o Festival será realizado no Theatro José de Alencar, às 20h.

Sob a batuta de Rafael Luz, a Orquestra do XX Festival Eleazar de Carvalho conta com o trompetista Derick Heliston e a violinista Elina Suris. O repertório viaja pela poesia sonora de Astor Piazzolla, o espanhol Enrique Granados, Vaughan Williams e Alberto Nepomuceno. Um dos destaques da última semana é a performance da orquestra do projeto "Música para Todos", na terça-feira (17), às 20h. A execução será orientada pelo maestro Sergei Eleazar de Carvalho. Concluindo o festival, no domingo (22), às 19h, será o concerto com a Orquestra e Coro do XX Festival Eleazar de Carvalho.

Homenagem

Durante abertura, a diretora artística do Festival, Sonia Muniz, entregou uma placa ao chanceler da Unifor, Edson Queiroz Neto, pela continuidade ao trabalho do pai, Airton Queiroz. A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, recebeu diploma pelo Arte e Educação. "Está na missão da Fundação e da Unifor o trabalho em desenvolver o ser humano como um todo. Não só no conhecimento técnico, mas também na questão sentimental, para desenvolver características de empatia e solidariedade", declarou Edson Queiroz Neto.

Saiba Mais

Teatro Celina Queiroz

Terça-feira (10) - 20h

Concerto dos Artistas Cearenses

Camerata Unifor

II PARTE

Big Band Unifor

Quarta-feira (11) - 20h

Concerto dos Artistas Cearenses

Franklin Dantas - Canto

Eduardo Correia - Piano

II PARTE

Sexteto Irmãos Cruz

Quinta-feira (12) - 20h

Concerto dos Artistas Cearenses

Banda De Música Juvenil

Dona Luiza Távora

Regência: Romulo Santiago Félix

Sexta-ferira (13) - 20h

Abertura dos Concertos Oficiais

Marcelo Okay - Canto

Sonia Muniz - Piano

II PARTE

Leonardo Semensatto - Violoncelo

Recital de Violão - João Luiz Rezende

Theatro José de Alencar

Sábado (14) - 20h

Orquestra de Câmara do Festival

Orquestra do XX Festival

Eleazar de Carvalho

Regência: Rafael Luz

Trompete: Derick Heliston

Violino: Elina Suris

Teatro Celina Queiroz

Segunda-feira (16) - 20h

Recital de Música de Câmara

Terça-feira (17) - 20h

Orquestra do Projeto Música Para Todos

Regência: Sergei Eleazar de Carvalho

Quarta-feira (18) - 20h

Recital música de Câmara

Quinta-feira (19) - 20h

Recital música de Câmara

Sexta-feira (20) -20h

Coro do Festival

Regência: Emílio de César

Piano: Leila Carvalho

Sábado (21) - 20h

Concerto de Música de Câmara

Campus da Unifor

Domingo (22) - 19h

Concerto de Encerramento

Orquestra e Coro do XX Festival Eleazar De Carvalho

Regência: Rodrigo Vitta

Piano: Sonia Muniz

Programação sujeita a alterações