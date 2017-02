Wi-Fi público tem elogios e críticas

00:00 · 04.02.2017

A estátua da Iracema Guardiã passou a receber o serviço no ano passado. No local, a conexão permite ao usuário carregar até mesmo vídeos. ( Foto: Yago Albuquerque )

Em casa, na rua, no carro ou no ônibus: o celular e seus recursos se tornaram ferramentas importantes para os moradores das grandes cidades. À procura de conexão para checar seus e-mails e recados em aplicativos de mensagens, muitos usuários já chegam a comércios e entidades pedindo um dado cobiçado: a senha do Wi-Fi. Contudo, em Fortaleza, o serviço também é oferecido de forma pública e gratuita em 34 pontos fixos de acesso, além de 230 veículos de 15 linhas de ônibus.

LEIA MAIS

.Usuários devem tomar precauções no acesso

Desde 2014, o Wi-Fi Fortaleza contempla locais com grande fluxo de pessoas, como praças, terminais de ônibus e o Corredor Expresso da Avenida Bezerra de Menezes. Segundo a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura (Citinova), o serviço está dentro do programa Fortaleza Inteligente, que busca promover a conectividade e a inclusão digital em Fortaleza. Até o momento, a iniciativa conta com 164.053 pessoas cadastradas, que respondem, em média, a 2.000 acessos por dia.

O presidente do órgão, Cláudio Ricardo, afirma que Fortaleza está a caminho de se tornar uma "cidade inteligente", movimento cuja proposta é por dados e informações integradas a serviço da população e da gestão pública. "Nossa intenção é ampliar os pontos de acesso para criar uma cultura digital na cidade", avalia. Para usufruir da conexão, é preciso realizar um cadastro durante o primeiro acesso.

Há dois modelos de conexão: o primeiro é restrito, sem necessidade de cadastro, com tempo de uso de até 10 minutos e conectividade limitada; nesse caso, há perda de conexão com 5 minutos de inatividade. O segundo funciona através de acesso autenticado e permite acesso por até 60 minutos diários. A velocidade é de 0,75 MB por conexão.

O fato de a estátua da Iracema Guardiã, no calçadão da Praia de Iracema, ser um dos pontos de acesso ao serviço foi recebido com surpresa pelo argentino Maximiliano Agustín. O turista elogiou a iniciativa e prometeu se cadastrar no programa. A reportagem testou o sinal do lugar, onde rapidamente foram carregadas páginas, aplicativos de compartilhamentos de imagens e até mesmo vídeos. Na Praça do Ferreira, o autônomo Maycon Ferreira ainda tenta se cadastrar no programa, sem sucesso, mas a vendedora Cibele Porfírio costuma utilizá-lo todos os dias. Ela garante que consegue acessar aplicativos de conversa e sites da internet. A reportagem testou o sinal e conseguiu carregar vídeos sem qualquer travamento.

Problemas

Já no Mercado Central, comerciantes que não possuem pontos de internet privados relatam que o sinal é fraco e oscila bastante. "Às vezes, precisamos carregar a página várias vezes para dar certo", comenta Willis Arcelino. "Em outros dias, o celular diz que está conectado, mas não está", reitera o colega, Sílvio José.

Lentidão e eventuais problemas de acesso são um problema de engenharia, como afirma o coordenador do Grupo de Pesquisa em Telecomunicações sem Fio (GTeL) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Rodrigo Cavalcanti. "A rede Wi-Fi é um ponto de acesso que tem capacidade limitada para lidar com áreas relativamente pequenas, como residências e escritórios, e um número reduzido de pessoas. Em áreas abertas, o sinal tem um alcance maior, mas a capacidade não muda", explica. Para evitar problemas, aponta o especialista, é preciso aumentar o número de roteadores que consigam dividir o tráfego e realizar estudos do fluxo da conexão.

No Mercado Central, embora o sinal do Wi-Fi seja captado pelos smartphones dos cadastrados, a conexão oscila ou nem é estabelecida. Foto: Yago Albuquerque

Cláudio Ricardo explica que sinais de radiofrequência, redes de alta tensão e outros provedores também podem afetar a qualidade do serviço, mas afirma que equipes da Citinova estão coletando dados, opiniões e críticas para melhorar e ampliar o fornecimento.

Mobilidade

Conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), desde maio de 2016, o programa Wi-For oferta internet gratuita com velocidade 4G nos coletivos. Diariamente, segundo o órgão, o serviço é acessado por 13,9 mil usuários. A Etufor informou ainda que a previsão é que, até o final da gestão do prefeito Roberto Cláudio, todos os ônibus municipais de Fortaleza forneçam o sinal Wi-Fi.

A reportagem testou o sinal na linha 222-Antônio Bezerra/Antônio Sales/Papicu, onde a conexão foi rapidamente estabelecida. Não houve necessidade de cadastro prévio. O estudante de Biotecnologia, Lennon Camilo, diz que já teve "preconceito" com o Wi-Fi dos ônibus, mas, quando passou a acessar o serviço na linha 075-Campus do Pici/Unifor, gostou da qualidade "Cheguei a usar duas vezes entre 25 a 30 minutos", afirma.

(Colaborou Nícolas Paulino)

Mais informações:

Para se cadastrar no programa Fortaleza Inteligente, acesse: www.Wifi.Fortaleza.Ce.Gov.Br

Saiba mais

Os usos das redes públicas são mantidos em bancos de dados por um ano, como exigido no Marco Civil da Internet. O código diz que a autoridade policial ou administrativa pode requerer que os registros sejam armazenados por prazo superior ao previsto.

O registro de conexão é o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão, sua duração e o endereço IP (código do aparelho) utilizado para o envio e recebimento de pacotes de dados. "A rede é exclusiva. Os dados trafegam só através dela, de modo que não vão para outras redes da Prefeitura", assegura o presidente da Citinova, Cláudio Ricardo.