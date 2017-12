Vontades de ser, sonhos de ter

01:00 · 22.12.2017 por Cadu Freitas - Repórter

O amazonense José Nunes ocupa a quarta posição na fila de espera por um novo fígado. Seu maior desejo é entrar em 2018 já transplantado ( Fotos: Fernanda Siebra )

Enquanto o violão é dedilhado, notas ressoam pelos ventos da Messejana em pleno período pré-natalino. Garotos, em vez de inventar inglês, ajudam na arrumação da festinha de Natal da Associação dos Transplantados Cardíacos do Ceará (ATCC), local em que moram vontades de ser e sonhos de ter, tudo espremido dentro de órgãos crescentes.

É do coração paraense de Leandro Silva que pulsam as notas de um fã dos Engenheiros do Hawaii em terra alencarina. Essa comunhão de pessoas e lugares encontra morada na arte da música, cujo reflexo toma conta do corpo e da rotina do homem de 42 anos ao longo de todos os dias desde 20 de setembro de 2017.

A data marca a chegada do ex-músico, ex-profissional da saúde e ex-seminarista em Fortaleza. Sensação meio doce e meio amarga, no entanto, a de chegar na Terra da Luz e ser prisioneiro de uma razão, cuja perseguição confunde-se com necessidade. "Eu não faço mais nada, só cuidando da saúde e correndo atrás do transplante, me preparando pra isso", conta um Leandro tranquilo - característica que foge das palavras e desliza pelos lábios a cada sorriso dado.

O paraense parece viver uma redundância: espera para entrar na lista de espera. Os três meses em solo cearense foram doados a exames e acompanhamentos. "É porque é um processo demorado. Então, eles pedem, a gente vai agendando, vai fazendo e também não pode fazer tudo só de uma vez. Tem que dar intervalo de um exame pra outro", explica o músico, encarando a vida com naturalidade.

"Procurei me informar muito bem sobre tudo que iria passar, então tudo que tá acontecendo é comum, natural, que eu sei que aconteceu com outras pessoas". A espera, porém, sempre tem de ser acompanhada; nos últimos dois meses foi a vez da irmã, Maria Pantoja, 45. Professora de um município no qual dista 12 horas de barco da capital do Pará, ela admite não completar a banda: "não sei cantar nem música de ninar. Nossa mãe contava que, de madrugada, ele cantava até no ouvido dela".

Atração do Natal da ATCC, Leandro ainda lembra dos momentos em que dividia com colegas de banda o sucesso de puxar um trio elétrico no Carnaval de Cametá, cidade a sudoeste de Belém. "É uma sensação única, mas tenho consciência de que não vou mais porque você faz o transplante e fica 'bem', mas não pode fazer várias coisas, uma delas é o esforço físico - e guitarra pesa", lamenta.

Lembranças do músico de outrora que se apresentam no homem de hoje. Ao acordar, toca uma ou duas músicas antes de levantar e tomar o café, assiste a um jornal, lê algumas notícias e, quando a cardiopatia chagásica - adquirida pelo inseto barbeiro - ataca, o refúgio é novamente os tons ecoados pelo fone de ouvido. "O pior dessa doença não são as dores, não são as batidas mais aceleradas ou menos aceleradas, é o psicológico. Porque a gente sente falta dos filhos, da família", confessa.

A expectativa do paraense é a de receber um coração em fevereiro ou março. Até lá, além da espera, uma palavra o guia no período natalino: a empatia. "Eu tenho uns amigos lá no hospital, que estão bastante ruins, então o que eu mais espero é o transplante deles, pra vê-los logo bons e até mesmo pra chegar a minha vez de transplantar. Eu espero, para esses dias, que eles transplantem", afirma.

Leandro é um dos pacientes do Hospital Dr. Carlos Alberto Studart que ainda não entraram na lista de espera para o transplante de coração. Na frente dele estão outros 15 esperando o momento em que as batidas se tornarão cada vez mais cadentes e normalizadas, sem pressa e sem preocupação.

Perseverança

Seu José Nunes, por outro lado, era o primeiro, até semana passada, na fila de transplantes hepáticos. Das 147 pessoas contabilizadas pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa-CE), ele agora ocupa a quarta posição e já espera há quatro meses a ligação que pode tornar seu Natal mais feliz. "Entram outras pessoas piores, aí passaram na minha frente, mas Deus abençoa que logo, logo vai chegar também. Não pode é se agoniar e desistir", persevera o homem de 49 anos, amazonense de sangue e de coração.

Há cinco meses em Fortaleza, Seu Zé, como é conhecido, já morou no Mucuripe, passeou pelas praias e conhece até alguns interiores do Estado, mas fincou espaço de frente ao Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), da Universidade Federal do Ceará (UFC), onde pretende receber um novo recomeço.

Uma pousada já conhecida pelas pessoas que passam por problemas hepáticos, mais parece um centro de referência em histórias de vida relacionadas ao fígado. Lá, tem gente transplantada há quatro anos, outras à espera da alta e até quem já sente o momento da recepção do órgão chegando.

"Lembra do gosto do Pirarucu!", grita a esposa, Antônia de Sousa, 50, a fim de fazer o marido sorrir para uma fotografia. O peixe, um dos preferidos do casal, é uma das boas lembranças de Manaus. "A maior saudade é das minhas filhas, da minha neta. Quero voltar. Se pudesse fazer o transplante num dia e no outro já ir embora, já queria voltar pra lá", sonha Zé, ao admitir a esperança de "entrar em 2018 já transplantado".

Sustento

A espera do homem vai muito além de, simplesmente, proporcionar uma vida melhor para si, mas também garantir o sustento da casa. "Antes eu podia trabalhar, podia sustentar minha família, hoje eu não consigo, vivo só com a minha aposentadoriazinha", relata, ao recordar dos ofícios já executados.

De pedreiro a vendedor de loja, da fábrica de ladrilho ao frigorífico. Quando chegou em casa, ainda em 2011, após um dia de trabalho, o homem foi tentar dormir. Na madrugada, foi ao banheiro, sentiu-se mal e provocou sangue antes de cair. Com a ajuda da esposa, levantou, foi ao médico e descobriu a cirrose e a hepatite B, ambas em conluio atacando o fígado. "Foi através de álcool e estou aqui em busca desse transplante, que é o que eu mais espero. Larguei todas as minhas coisas para vir para cá. Estou aqui esperando. Esperando que Deus abençoe qualquer hora pra eu sair desse sofrimento".

"Pensava que isso nunca ia acontecer comigo", reflete Zé ao contar da rotina que tinha antes de descobrir os problemas no fígado. Após o trabalho, nada de televisão ou música, o amazonense apreciava mesmo era conhecer o mundo. "Eu não gostava de estar dentro de casa porque eu tinha que estar saindo para fazer alguma coisa, andar".

Apesar da personalidade desbravadora, mudar a vida, como fez ao chegar no Ceará, não é de muita valia para ele. Bom mesmo é a quentura da terrinha e o sabor do pirarucu, sensações que ficam na mente e na lembrança de um homem cuja porta de casa dá de frente para um hospital - pelo menos até o dia no qual a espera chegar ao fim.

