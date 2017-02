Voluntários promovem limpeza do Rio Cocó

00:00 · 06.02.2017

Isopor, sacolas plásticas, garrafas e até pneus: materiais que costumam ser encontrados em a lixões a céu aberto foram retirados das margens e do leito do Rio Cocó, na comunidade Boca da Barra da Sabiaguaba, durante uma limpeza promovida por voluntários, no último dia 21 de janeiro. Nesse domingo, cerca de 40 pessoas do Coletivo "Sabiaguaba Lixo Zero" voltaram a se reunir no local para um segundo ato, cujo objetivo é alertar os frequentadores da praia sobre a poluição do rio, fonte de sustento para as famílias de muitos pescadores da área.

A iniciativa partiu de moradores nativos da região, que, segundo um dos idealizadores do projeto, o pescador Roniele Silva, se entristecem com a sujeira no manancial. "Para o nativo que está pescando no dia a dia, que mergulha até o fundo do rio e vê a situação das margens, é uma tristeza. Quando pescamos de tarrafa, a rede traz muito lixo", destaca. Segundo Roniele, 90% dos resíduos retirados da água pelos voluntários foram abandonados por visitantes da praia.

A preocupação da comunidade, portanto, é com a preservação da flora e da fauna - que deveriam ser protegidas por se situarem na Área de Preservação Ambiental (APA) da Sabiaguaba -, composta por mariscos, ostras e peixes, como tainha, carapeba e xaréu. "O impacto que o lixo traz para a reprodução dos peixes no Rio é muito grande. Se continuar do jeito que está, o acesso deles pode ficar bem mais difícil", relata o pescador.

Na primeira atividade, no mês passado, os 20 voluntários presentes ajudaram a recolher 70 sacos de lixo, depois de limpezas e mergulhos por mais de duas horas. Nesse domingo, em pouco mais de meia hora sob a Ponte da Sabiaguaba, foram coletados quase 20 sacos. Como a ação foi recebida com entusiasmo por mergulhadores e outros grupos, é projetada para novas ocasiões. "Queremos chamar mais pessoas para participarem da causa", convoca Roniele.

Parcerias

Voluntário de segunda viagem, o pintor Marcelo Jack, 42, saiu da Sapiranga para ajudar na limpeza do Cocó. "Acho bacana ajudar e incentivar nossos filhos. A gente entra em cada canto que tem sujeira.

Da vez passada, o pessoal ficou surpreso com o tanto de lixo que a gente tirou", afirma. Por sua vez, o mergulhador italiano Luciano Marconi, 55, ficou sabendo da iniciativa por grupos de pesca submarina em aplicativos de conversa.

"Isso é para a comunidade se sensibilizar a não jogar lixo onde quer que seja. Queremos dar um bom exemplo para a população de Fortaleza e para a Prefeitura, que tem que abrir os olhos para essa situação séria", defende.

Já para a assistente administrativa Sâmia Montenegro, o ato teve um componebte de retribuição. "Meu marido teve um acidente vascular enquanto mergulhava e foi salvo pelos pescadores. Nada melhor que vir aqui e ajudar a preservar o que é nosso", sorri.

Além de parceiros da Barra do Ceará, Titanzinho e Serviluz, bem como de outros bairros, o grupo nativo tem articulação com capoeiristas, indígenas e quilombolas, com o intuito também de ampliar a consciência cultural e ambiental dos visitantes. Segundo os organizadores, movimentos "Lixo Zero" semelhantes já ocorrem no litoral da Bahia e também do Sul do Brasil.

(Colaborou Nícolas Paulino)