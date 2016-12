Visitantes lotam trecho reformado

00:00 · 26.12.2016

Os degraus da Estátua de Iracema viraram atrativo e são disputados por frequentadores, que aproveitam para fazer fotos no local ( Foto: José Leomar )

Após anos de espera pela requalificação da Beira-Mar, idealizada ainda em 2010, mas iniciada somente em 2013, moradores e visitantes de Fortaleza usufruem agora de mais uma área de lazer recém-entregue pela Prefeitura, dentro do conjunto de intervenções projetados para a orla. A obra, inaugurada na última sexta-feira (24) reestruturou cerca de 600 metros do calçadão, entre a Rua Teresa Hinko e o Mercado dos Peixes. No primeiro fim de semana após a entrega, o espaço ficou lotado, com múltiplos usos e a presença do público de variadas idades.

A movimentação, que já é grande na orla, sobretudo, durante o fim de semana, no feriado do Natal, ficou ainda mais intensa na área reestruturada. Ciclistas e corredores compartilhavam o trecho da nova ciclovia, enquanto famílias, casais e grupos de amigos utilizavam as novas estruturas, como o parapeito que proporciona a vista para o mar e uma pequena escadaria em volta da Estátua de Iracema do Mucuripe.

"Sou morador da região e garanto que agora está bem diferente. Ficou melhor. Temos mais opções", opina o caminhoneiro Orlando Marques, morador do Vicente Pinzón. Ontem, ele aproveitou o fim da tarde para jogar bola com o neto, Marcos Vinícius, 10, na faixa de areia próxima ao trecho reformado. Já a esposa do caminhoneiro, a cabeleireira Maria Lúcia, corria na ciclovia, treinando para a tradicional Corrida de São Silvestre, que ocorrerá em São Paulo, na próxima semana.

Lazer

Para a dona de casa Evanilda Rodrigues Pereira, nascida e criada no Mucuripe, o fim de tarde foi momento de usufruir do espaço acompanhada por netos e filhos. Os degraus da Estátua de Iracema viraram atrativo e são "disputados" por frequentadores, que têm aproveitado para fazer fotos junto a este símbolo do Ceará. "Está diferente e essa área precisava porque era muito fechada", avalia.

O trecho recebeu R$ 5 milhões de recursos do Município para ser reformado. Esta é a segunda etapa do projeto de requalificação da Beira-Mar.