Via requalificada será entregue hoje

00:00 · 20.01.2017

A Avenida Pontamar está localizada no bairro Serviluz. Com 1,7 Km, a via é a principal forma de acesso à orla do Titanzinho, ligando a região à Praia do Futuro

Requalificada e, agora, com mais infraestrutura para o tráfego de veículos, a nova Avenida Pontamar, no bairro Serviluz, na cidade de Fortaleza, será oficialmente entregue à população pelo prefeito Roberto Cláudio, na manhã da próxima sexta-feira (20). Totalizando 1,7 quilômetro de extensão, a via é a principal forma de acesso a orla do Titanzinho, ligando a região à Praia do Futuro.

A nova avenida passou a ter duas faixas em cada sentido, com ciclofaixa bidirecional e recebeu novas calçadas. O projeto também contemplou a instalação de postes com iluminação branca, além da substituição das luzes já existentes por outras mais potentes, dando maior conforto e segurança para moradores e visitantes, segundo dados da Prefeitura da Capital.

Orçados em R$4,2 milhões, os trabalhos de urbanização também resultaram na pavimentação asfáltica de diversas ruas próximas, além de serviços de microdrenagem e a implantação de 46.200 metros quadrados de novo asfalto.

A ciclofaixa bidirecional, por sua vez, possibilitará uma interligação com a ciclovia já existente no calçadão da Praia do Futuro, promovendo maior segurança aos ciclistas em trânsito pela via. A nova ciclorrota percorre as avenidas Clovis Arrais e Zezé Diogo, totalizando sete quilômetros de vias exclusivas para o modal.