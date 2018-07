Vendas de abadás para Fortal 2018

01:00 · 18.07.2018

As vendas de abadás seguem fortes nas Centrais do evento, como a do RioMar Fortaleza ( FOTO: THIAGO GADELHA )

A nove dias do início do Fortal, no próximo dia 26, as vendas de abadás seguem fortes nas cinco Centrais do evento localizadas nos shopings Iguatemi, RioMar Papicu, Benfica, North Shopping, North Shopping Joquei. A expectativa do presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) e diretor-geral do Fortal, Colombo Cialdini, é de que 95% da cobertura hoteleira na cidade seja preenchida.

"Estamos preparados para receber 500 mil pessoas, na 27° edição. Estes saem da folia e vão a Jericoacoara ou Canoa Quebrada, movimentando e deixando dinheiro aqui", explica Cialdini. A partir da próxima terça-feira (24) até sexta-feira (27), o Centro de Eventos do Ceará (CEC) vai virar ponto de entrega dos abadás, para o folião que comprou antecipadamente e também central, para quem decidir comprar de última hora. Nesta edição, serão mais de 10 mil trabalhadores envolvidos.

Importância

De acordo com Colombo Cialdini, o Fortal é, atualmente, o segundo maior evento no Estado, perdendo apenas para o Réveillon de Fortaleza, que ocupa cerca de 98% dos hotéis. O diferencial deste ano é a mistura de ritmos oferecidos. Axé, sertanejo, forró. Dois artistas que participaram de todas as edições farão mais de uma volta ao palco, Durval Lélys e Bel Marques.

O Fortal Solidário acolhe três instituições que recebem doações feitas pelos foliões que tiverem cortesias. O Lar Torres de Melo, a Associação Peter Pan e o Caviver são os beneficiados.