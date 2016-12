Vencer pela determinação e fé no aprendizado

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 09:36

Lucas Italo de Azevedo Andrade é medalha de ouro em matemática. O aluno ganhou uma bolsa para estudar em uma escola privada ( FOTO: THIAGO GADELHA )

Aos 17 anos, Lucas Ítalo de Azevendo Andrade reescreve a história de sua família. Filho de pai operador de máquina e mãe costureira, ele vê na educação o instrumento para transformação social. O empenho e as tantas horas de estudo foram recompensadas neste ano com a medalha de ouro na12ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas(Obmep) 2016.

Em sua categoria, entre os alunos do 3º ano do ensino médio, Lucas é o único estudante de Fortaleza que ganhou medalha de ouro que não estuda no Colégio Militar e no Colégio do Corpo de Bombeiros. O feito já começou a fazer a diferença. Por causa do desempenho, ele ainda recebeu uma bolsa para estudar em uma turma especial preparatória para os vestibulares do ITA e IME em uma importante escola privada da Capital.

"Eu quero fazer Engenharia Mecânica no ITA. Sempre foi meu sonho e está perto", planeja o jovem, que diz se inspirar nos pais para se dedicar ainda mais aos estudos. "Minha inspiração é ver meu pai acordar às 4h e voltar às 19h do trabalho. Ele trabalha duro para tentar dar o melhor e é tão difícil", compara ele.

Difícil também é para Lucas, que neste ano se preparou praticamente sozinho para as Olimpíadas. Como a família, que morou a vida inteiro no Quintino Cunha e mudou-se para outra área do bairro, ele trocou de colégio. "Na minha outra escola, o professor Júnior criou uma turma preparatória para as Olimpíadas. A gente ia no contraturno estudar e fazer exercícios. No primeiro ano, eu ganhei Menção Honrosa. No segundo, fiquei com a medalha de bronze. Agora, eu estava em outra escola que não tinha isso. Estudei só, mas ganhei a medalha de ouro", comemora.

O exemplo de determinação também incentivou que a escola estadual onde estuda agora, CERE Maria José Santos Ferreira Gomes, prometeu criar uma turma especial. Não foi só Lucas que brilhou nas Olimpíadas de Matemática. O Ceará conquistou lugar de destaque. Foram 20 medalhas de ouro, 49 de prata, 182 de bronze, além de 2.670 menções honrosas nos três níveis, que contou com quase 18 milhões de alunos brasileiros inscritos na primeira fase.

Entre os estados com maior número de medalhas de ouro, o Ceará foi o melhor do Norte e Nordeste, ficando atrás, no ranking geral, somente de Minas Gerais (125), São Paulo (81), Rio Grande do Sul (46), Paraná (45), Santa Catarina (40) e Rio de Janeiro (37). No Estado, a maioria das premiações foram conquistas por alunos de Fortaleza, sendo 334 no total.