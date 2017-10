Várias opções no Dia da Criança

01:00 · 11.10.2017 / atualizado às 08:16

Nesta quinta-feira (12), acontecerá, ao longo de toda a manhã, a 3ª edição do "Diário na Praça", na Praça Carlos Alberto Studart Gomes ( Foto Natinho Rodrigues )

Além dos presentes, o dia das crianças reforça laços de companheirismo entre as pessoas, principalmente nas relações familiares. Às vésperas da data, atividades lúdicas, as quais toda a família pode aproveitar, serão realizadas em diversos pontos da Capital. Nesta quinta-feira (12), acontecerá ao longo de toda a manhã, a 3ª edição do "Diário na Praça", na Praça Carlos Alberto Studart Gomes (conhecida como Praça das Flores, na Av. Desembargador Moreira).

Serão realizadas ações de animação e recreação - pelo grupo Doodle produções- e contação de histórias, que ficará por conta do grupo Encantos. Também haverá avaliação física e orientação nutricional, apresentação de Banda infanto-juvenil da Fundação Beto Studart, aulas de muay thai, judô, além de treinamento funcional.

No Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) as atividades serão organizadas pelo grupo "Amigos da Alegria", responsável por divertir diversas unidades de saúde há 12 anos. Nesta manhã, o hospital será ocupado por animadores e os voluntários sortearão brinquedos para as crianças pacientes do Hias. Ontem (10), o hospital realizou exibição de filmes para os pequenos, em parceria com a equipe responsável pela Super Amostra Nacional de Animes (Sana).

Hoje, às 18h30, também haverá outro cineclube gratuito e aberto para a população em geral, na Vila das Artes. A "Mostra Brasil - Japão: 100 anos de animação", homenageia o aniversário de um século dos primeiros filmes de animação produzidos no Japão e no Brasil.

Amanhã, dia em que de fato é celebrada a homenagem, a Prefeitura de Fortaleza irá dedicar ações para as crianças nas sete regionais da Capital com o projeto Bom de Fortaleza. Todas as atividades são gratuitas. No mesmo dia, o RioMar Fortaleza irá promover a segunda Viradinha Cultural. No total, serão nove horas de programação que contará com aulão de dança, cineminha, personagens infantis, Festival de Talentos, entre outros.