Usuários devem tomar precauções no acesso

A Prefeitura alerta que o usuário não pode utilizar a conexão para obter acesso a outros sistemas cuja interligação não foi dada a ele, como redes de órgãos oficiais, ou prejudicar o acesso de outros usuários. Caso isso aconteça, a concedente "poderá suspender, bloquear, cancelar e, ainda, negar-se a disponibilizar acesso à internet ao usuário que violar as normas de segurança".

Por isso, o acesso a redes abertas demanda atenção, como alerta o professor Rodrigo Cavalcanti. "As conexões com autenticação são seguras para o usuário comum ver material na internet. Mas, claro, alguns casos exigem um pouco mais de cuidado, como acessar sites de banco, por exemplo", afirma. Para isso, podem-se utilizar conexões 3G ou 4G, que são mais privativas.

O especialista recomenda que essas precauções sejam tomadas porque não se pode descontar totalmente a disposição de pessoas mal-intencionadas. "Alguns cibercriminosos são muito especializados e podem identificar informações pessoais, mas esse é um risco teórico".

Segurança

Os usuários entrevistados pela reportagem também manifestaram preocupação com a segurança dos locais de acesso, por receio de eventuais abordagens criminosas. Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) esclareceu que a responsabilidade da segurança nas praças compete à Prefeitura, mas informou que a região do Centro recebe policiamento ostensivo preventivo.

A PM orienta que os frequentadores deem preferência a locais movimentados, com presença de policiais ou guardas municipais, em horários diurnos. O órgão recomenda evitar praças com pouca iluminação e não perder a atenção do que se passa aos arredores. Para atendimento de quaisquer ocorrências, o 34º Distrito Policial pode ser procurado na Rua Princesa Isabel.

A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) informou que a Guarda Municipal atua na área do Centro por meio das inspetorias de Ciclopatrulhamento, Proteção Urbana e Segurança Viária, fornecendo mais de 120 agentes distribuídos em pontos fixos como as praças dos Leões, Ferreira, Lagoinha e da Bandeira. As duas entidades de segurança lembram que podem ser acionadas pelo número 190.