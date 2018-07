Usos diversificados expõem potenciais do Parque do Cocó

01:00 · 16.07.2018

A prática de esportes é também muito comum pelos frequentadores do parque e, a cada dia que passa, atrai mais gente ( Foto: Saulo Roberto ) O passeio pelas trilhas que o parque oferece é uma das suas principais atrações não só nos fins de semana como de segunda a sexta ( Foto: Saulo Roberto )

Se durante a semana, as áreas do Parque do Cocó, em Fortaleza, que contam com espaços estruturados para lazer, recreação e práticas esportivas, já são opções requisitadas por um público cativo, no fim de semana essa ocupação cresce tanto em quantidade expressiva de público, como em diversidade de usos dado a área verde. São distintas atividades ocorrendo em horários paralelos que vão de encontro familiares, passando por jogos, prática de esportes, passeios com bichos de estimação, caminhadas, até a produção de ensaios fotográficos. Contato com a natureza, em meio ao concreto do cenário urbano, reforçado nas férias.

A movimentação que cresce durante os fins de semana, embora seja consideravelmente maior aos domingos, é bastante intensa aos sábados. Para algumas "tribos", é esse o dia escolhido para os encontros. É o caso dos integrantes da Igreja Apostólica Filhos da Luz que realizam eventos e aproveitam para lanchar e cantar ao som do violão.

"Nós somos uma igreja inclusiva e aqui vivenciamos momentos de evangelismo. São cerca de 25 pessoas de todas as idades. A gente escolheu o Cocó porque é tranquilo e nos sentimos em paz para esbravejar, falar do amor de Deus", diz Sheila Ferreira, auxiliar de escritório e uma das integrantes do grupo.

De acordo com ela, a igreja ainda reúne as mães da diversidade que acolhem seus filhos e os apoiam nas escolhas. "Nós trabalhamos com crianças e pessoas trans. Também fazemos um sopão aos domingos nas ruas. É um trabalho muito gratificante", acrescenta. Ela diz também que o grupo se reúne sempre aos sábados no Parque do Cocó nas férias e no fim do ano.

Os encontros do Parque também proporcionam a união de um grupo que celebra as festas juninas em julho. "Já é tradição. Sempre depois de junho, a gente vem aqui para fazer a nossa festa com quadrilha improvisada e comidas típicas", explica a engenheira de alimentos Luciana Ferreira. Ela conta que a ideia surgiu a partir de um grupo no WhatsApp em que participam apenas solteiros e solteiras que têm acima de 30 anos.

"Nós gostamos do Cocó porque aqui é espaçoso e bonito, com muitas árvores e sombra. Além da quadrilha improvisada, a gente vai escolher o rei e a rainha do milho", completa ela, dizendo que a novidade deste ano é a barraca do beijo ao pé de uma árvore. "A gente quis juntar todo o povo solteiro das nossas igrejas que estava meio disperso e fazer novas amizades". O lugar também é a escolha certa para fotos de casais, cães, recém-nascidos, crianças, piqueniques e aniversários. Os grupos de amigos e familiares ficam espalhados embaixo das árvores ou ao sol de fim de tarde.

Estreias e retornos

Aos domingos, uma multidão se desloca até a área do Parque e a estrutura do local garante espaço para jogos, danças, exercícios físicos, biodança, ioga, caminhadas, piqueniques, dentre outros. Para a família do engenheiro eletricista Erivan Oliveira de Alcântara, morador do bairro Conjunto Industrial, em Maracanaú, esse fim de semana foi de estreia no Cocó. O Parque, explica ele, antes só era apreciado em passagens rápidas, de carro, mas pelos grandes atrativos naturais acabou sendo escolhido como espaço de encontro de parte da família, com direito a participação da avó de 90 anos e do irmão de 35 anos, Edivan Filho, que tem microcefalia. "A gente optou pelo Parque do Cocó pela tranquilidade. É um espaço bom, já que nossos passeios são sempre para cantos tranquilos. É uma demanda da condição do meu irmão e também da minha avó", explica.

Se para uns o passeio é inédito, para outros a presença no Cocó já recorrente. É o caso da família do piloto de teste Alexandre Ferreira de Deus. Junto à esposa e as filhas de 6 e 11 anos, ele percorria as trilhas do Parque no domingo. De acordo com a família, residente do bairro Lagoa Redonda, o passeio é atividade certa durante as férias. Uma agenda que inclui o comparecimento dos quatro ao local todos os domingos de julho. "A Melissa (filha de 11 anos) adora ver os animais que têm na trilha. Ela fica impressionada com os soins e os peixes. É uma forma de deixar elas mais livres. A gente mora em uma casa no primeiro andar e esse contato com a natureza é mais difícil. Eu também aproveito para participar das sessões de massoterapia", explica o pai.

Para quem gosta de aventura, uma das ações conhecidas e requisitadas no Parque é a prática de tirolesa, seguida de arvorismo. Na manhã de domingo, pelo menos, 60 pessoas passaram pela atividade. Uma delas, o publicitário Cicero Rogério, que estava no Cocó pela primeira vez e aproveitou para "ver o parque por cima". Morador da Aldeota, ele foi ao local acompanhado da família. No contato natureza, a opção de Cícero foi pela adrenalina de percorrer 9 etapas do circuito de arvorismo mantendo o equilíbrio entre as cordas e a madeiras na altura das árvores.